Das Ende von "Iced Macho Latte"
Podcast-Aus: Amira Aly und Paula Lambert ziehen überraschend den Schlussstrich
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Ein Jahr, viele Gespräche und jetzt ein klares Ende. Der Podcast "Iced Macho Latte" geht nicht weiter. Warum sich Amira Aly und Paula Lambert ganz bewusst gegen eine Verlängerung entschieden haben, überrascht und klingt gleichzeitig ziemlich nachvollziehbar.
Ein Projekt mit Ablaufdatum
Nach rund zwölf Monaten gemeinsamer Podcast-Zeit ziehen Amira Aly (33) und Paula Lambert (51) einen Schlussstrich unter ihr Format "Iced Macho Latte". Der ursprünglich angesetzte Jahresvertrag ist ausgelaufen und wird nicht erneuert.
Doch von Drama oder Streit keine Spur: Die beiden Moderatorinnen wirken mit ihrer Entscheidung im Reinen und sprechen offen darüber, warum das Kapitel für sie nun endet.
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"Remote hat einfach nicht funktioniert"
Ein wesentlicher Grund für das Podcast-Aus liegt offenbar in der Arbeitsweise. Die räumliche Distanz habe sich langfristig als schwierig erwiesen.
So bringt es Paula Lambert ehrlich auf den Punkt: "Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen."
Auch Amira Aly steht voll hinter der Entscheidung. Sie betont, dass sich beide mit dem Ende "sehr, sehr wohl" fühlen würden. Traurigkeit? Fehlanzeige. Für die Moderatorin ist klar: Es ist der richtige Zeitpunkt, loszulassen.
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Wie geht es jetzt weiter?
Während "Iced Macho Latte" Geschichte ist, bleibt Paula Lambert dem Podcast-Mikro treu. Ihr eigenes Format "Paula lieben lernen" läuft weiter - sehr zur Freude ihrer Community.
Mit warmen Worten verabschiedet sie sich dennoch von dem gemeinsamen Projekt und bedankt sich bei den Hörerinnen und Hörern für die Unterstützung im vergangenen Jahr.
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Pause statt Comeback
Für Amira Aly hingegen beginnt jetzt eine neue Phase. Nach insgesamt sechs Jahren Podcast-Erfahrung - unter anderem auch gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Oliver Pocher - möchte sie erst einmal Abstand gewinnen.
Die Moderatorin beschreibt sehr ehrlich, wie sich ihre Perspektive verändert hat: "Irgendwann genießt man es schon auch mal, Dinge für sich zu behalten."
Eine Rückkehr ins Podcast-Universum schließt sie zwar nicht aus, doch aktuell steht für sie etwas anderes im Fokus: Ruhe, Privatsphäre und ein bewusster Schritt zurück aus der Öffentlichkeit.
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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
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