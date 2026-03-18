Liebe & Zweifel Trennungsgedanken? Sarah Connor spricht offen über Ehekrise mit Florian Fischer Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von Buzzwoo Sarah Connor spricht offen über eine Krise in ihrer Ehe und macht ihrem Mann gleichzeitig eine Liebeserklärung. Bild: picture alliance / dpa

Sarah Connor zeigt sich so ehrlich wie selten: In einem Interview spricht die Sängerin über eine schwere Phase in ihrer Ehe mit Florian Fischer - und wie sie wieder zueinander gefunden haben.

Krise hinter den Kulissen Nach außen gelten Sarah Connor und Florian Fischer als echtes Power-Paar, doch vor einigen Jahren stand ihre Beziehung auf der Kippe. In einem RTL-Interview, das nur wenige Stunden vor einem Konzert in Berlin geführt wurde, spricht die Sängerin jetzt offen über diese Zeit. "Ich war an einem so festgefahrenen Moment in meiner Beziehung und hab gedacht: Warum sind wir so? Wir sind doch so ein cooles Team. Warum haben wir uns jetzt so entfernt? Warum fühlen wir uns so fremd an und wie kommen wir wieder zurück?"

Suche nach sich selbst Die Krise fiel in eine Phase, in der Connor vieles hinterfragte. Nach Jahren voller Fokus auf Familie und Karriere wuchs in ihr der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung. "Eigentlich hatte ich einfach ein großes Bedürfnis herauszufinden: 'Wer bin ich eigentlich, wenn keiner guckt?' Und ich bin auf Reisen gegangen. Ich habe wirklich meinen Rucksack gepackt und ich muss jetzt mal alleine sein und mich mal spüren in einem Umfeld, wo mich keiner kennt" Allein am Meer, beim Tauchen und Reisen, fand sie Zeit, sich selbst neu zu begegnen und neue Kraft zu schöpfen. Diese intensive Zeit verarbeitete die Musikerin auch künstlerisch. Ihre persönlichsten Songs entstanden genau in dieser Phase, darunter auch "Zusammen ist man weniger kaputt". Heute steht sie damit auf großen Bühnen und teilt ihre Erfahrungen mit Tausenden Fans.

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So retteten Sarah Connor und Florian Fischer ihre Beziehung Der Wendepunkt kam durch ehrliche Gespräche. Für Connor ist klar, worauf es ankommt:

Ich glaube, das Wichtigste für eine lange Beziehung ist natürlich Vertrauen und der Wille, sich zu entwickeln, zu wachsen und einen Raum zu schaffen, in dem man wertfrei kommunizieren kann Sarah Connor

Auch schwierige Wahrheiten auszusprechen, sei entscheidend: "Aber wirklich in der Lage zu sein, seinem Partner zu sagen: 'Das tut dir jetzt vielleicht weh, aber das ist das, wonach ich mich sehne, das ist das, was ich gerne probieren möchte'" Am Ende findet Connor besonders warme Worte für ihren Mann, der auch ihr Manager ist: "Es gab viele Kreuzungen, wo der mich geschützt hat vor dem, was ich wollte und mich in die richtige Richtung geschoben hat. Auch wenn ich es nicht wollte. Ich wäre nicht hier, wenn der nicht so ein gutes Management machen würde und auch gutes Caretaking."