So haben sie ihre Fans noch nie gesehen
Schlagerstar Beatrice Egli überrascht im Latex-Outfit
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Mit einem stilvollen Schwarz-Weiß-Shooting sorgt die Schlagersängerin für Aufsehen – und begeistert ihre Fans mit einer ganz neuen Seite.
Wer bei Beatrice Egli bisher vor allem an fröhliche Schlagermelodien und charmante TV-Auftritte gedacht hat, dürfte bei ihren neuesten Instagram-Bildern kurz innegehalten haben. Die Schweizer Sängerin, die 2013 "Deutschland sucht den Superstar" gewann, präsentiert sich aktuell so ungewohnt wie nie zuvor.
In einem ästhetisch inszenierten Schwarz-Weiß-Shooting trägt die 37-Jährige ein enganliegendes Latex-Oberteil, das ihre Silhouette betont, kombiniert mit einer weit geschnittenen Lederschlaghose. Der Look wirkt kraftvoll und zugleich elegant. Ihre Pose ist ruhig und bewusst gewählt: geschlossene Augen, eine Hand sanft auf der Brust.
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Begeisterung bei Fans auf Instagram
Der Beitrag verbreitete sich rasant unter ihren mehr als 604.000 Followerinnen und Followern und sorgte für zahlreiche Reaktionen. In den Kommentaren ist die Begeisterung deutlich spürbar: "Der Anblick lässt mein Herz schneller schlagen", schreibt ein Fan.
Auch die Sängerin selbst zeigt sich experimentierfreudig. Zu dem Bild schreibt sie: "Ich liebe es so sehr, verschiedene Outfits und Looks auszuprobieren." Für Kenner kommt diese Offenheit jedoch nicht überraschend. Mode spielt für Egli schon lange eine wichtige Rolle, nicht nur optisch, sondern auch emotional.
In einem Interview mit "bigFM" erklärte sie, dass sie sich sogar vorstellen könne, eines Tages in der Modebranche Fuß zu fassen. Besonders am Herzen lägen ihr dabei Kollektionen für „Frauen mit Kurven".
Ich kann sehr gut nachempfinden, wie es ist für Frauen ist, die ein bisschen Rundungen haben.
Ein langer Weg zur Selbstakzeptanz
Dass Beatrice Egli heute so selbstbewusst mit ihrem Körper umgeht, ist das Ergebnis eines intensiven persönlichen Prozesses. In der Vergangenheit sprach sie offen über die Kritik, die sie insbesondere zu Beginn ihrer Karriere erleben musste.
In einem Podcast des Magazins "Bunte" erinnerte sie sich daran, dass ihr Aussehen bereits mit 17 Jahren bei ersten Auftritten "komplett auseinandergenommen" wurde – eine Erfahrung, die sie stark geprägt hat.
Heute klingt das ganz anders. Mit klaren Worten sagt sie: "Ich liebe meine Kurven in allen Formen und an allen Körperteilen. Ich bin so glücklich, dass ich mich heute wohlfühle in meinem Körper".
Und genau dieses Selbstbewusstsein strahlt sie auch auf ihrem aktuellen Foto aus.
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