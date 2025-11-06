Wer ist sie? Bei Premiere von "Die Abrechnung": Hat Umut Tekins nach Emma eine neue Freundin? Aktualisiert: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Reality-Star Umut Tekin Bild: IMAGO / HMB-Media

Ist Umut Tekin wieder vergeben? Der Reality-Star sorgt aktuell bei "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" für Gesprächsstoff, schließlich war er erst vor Kurzem mit Emma liiert. Nun wurde er bei einer Show-Premiere in Begleitung einer bisher unbekannten Frau gesehen.

Alles begann am Wochenende in Berlin: Augenzeugen beobachteten, wie Umut gemeinsam mit einer Frau in ein Hotel eincheckte. Später tauchten beide auch noch gemeinsam bei der Premiere von "Die Abrechnung" auf. Das sorgt online für Gesprächsstoff: Könnte Umut eine neue Freundin haben?

Zufall oder große Liebe? Auf Nachfrage von Joyn wollte Umut gar nicht so recht über das Thema sprechen. "Das ist eine Begleitperson", erklärte im Interview nach der "Die Abrechnung"-Premiere knapp.

Es ist ja so, wir sind hier in Berlin. Da kenne ich ja leider Gottes sonst niemanden (...). Umut

Offiziell bestätigt ist somit nichts - aber dass Umut sich so bedeckt hält, heizt die Gerüchte weiter an. Freiwillig macht er das jedoch nicht, denn: Seine aktuelle Teilnahme bei "Love Island VIP" verpflichtet ihn zu Verschwiegenheit, wenn’s um seinen Beziehungsstatus geht.

Was war eigentlich mit Umut und Emma? Zwischen Umut Tekin und Emma Fernlund hatte es damals so richtig gefunkt. Kennengelernt hatten sich die beiden 2023 bei "Temptation Island VIP" - damals war Umut noch mit Jana-Maria Herz liiert. Doch während der Show lief es besonders gut zwischen ihm und Verführerin Emma. Nach den Dreharbeiten wurden die beiden offiziell ein Paar, zogen sogar zusammen und traten 2024 bei "Das Sommerhaus der Stars" an. Die Beziehung war allerdings alles andere als harmonisch: Streit, Eifersucht und Missverständnisse führten dazu, dass sie sich im April 2025 wieder trennten. Umut gestand einen Seitensprung und sprach später offen über die schwierige Zeit. "Das sind schon Traumata gewesen, so, aber kein Mensch ist perfekt. Ich wünsche ihr das Beste und fertig", sagte er im Interview mit "Promiflash".

Das sagt Umut zu "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" Aktuell steht für Umut aber vor allem eines im Fokus: sein Comeback im Reality-TV. "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" fand er sehr anstrengend, gesteht er im Interview.

Die Abrechnung war sehr emotional, sehr turbulent. (...) Du hast auch Dinge im Privaten gehabt, die du aufarbeiten musstest. Und dann in so ein Format zu gehen, ist schon crazy. Umut

Besonders genervt hätte ihn Teilnehmer Stefan Kleiser, mit dem er schon im Sommerhaus ordentlich zu kämpfen gehabt hatte.

Stefan ist mir im Sommerhaus zu geisteskrank auf den Sack gegangen. Er ist ein Besserwisser, weil er der Ältere ist und der Arzt ist. Und ich bin ja der Jüngere. Er hat mich im Sommerhaus schon nie aussprechen lassen.“ Umut über Stefan

Umut teilt gegen Sara Kulka aus Doch auch einen Seitenhieb gegen Sara Kulka konnte sich Umut nicht verkneifen. "Menschen, Frau und Mann, sind gleichgestellt für mich. Dann gibt's trotzdem noch Menschen auf der anderen Seite, die jetzt feministisch sind, glaub' ich - ich will nichts Falsches sagen - die trotzdem irgendwie den Mann unterdrücken möchten oder den Mann als Penner oder Arschloch sehen", erklärt er.

Diese Seite denkt, der Mann will immer alles besser wissen, der Mann will sich über die Frau stellen, und das stimmt nicht. Umut