Nach Sommerhaus-Krach
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" - mehr Beef oder endlich Frieden? Umut Tekin und Stefan Kleiser in einem Team
Aktualisiert:von Julian Bachmann
Nach ihrem explosiven Sommerhaus-Beef treffen Umut Tekin und Stefan Kleiser erneut aufeinander. Doch diesmal nicht als Konkurrenten, sondern als Teampartner. In "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" müssen die zwei Reality-Promis als Duo funktionieren. Warum das schwer zu glauben ist, erfährst du hier.
Zusammenreißen und zusammenhalten
In der neuen Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ist Teamarbeit gefragt. Insgesamt treten acht Reality-Duos zu verschiedenen Challenges an und kämpfen um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Doch eine Sache haben alle Teams gemeinsam: Sie bestehen aus Promis, die in der Vergangenheit heftigen Zoff hatten. Wem gelingt es zu Verzeihen und einander schätzen zu lernen?
"Die Abrechnung" im ProSieben-Livestream auf Joyn
Mit Danni Büchner und Patricia Blanco, Lisha Savage und Eva Benetatou, Sara Kulka und Ronald Schill, Julian F.M Stoeckel und Maurice Dziwak steht bereits die Hälfte der Paare fest, die miteinander kooperieren sollten.
Youtuber Ramon Wagner enthüllt nächstes Duo Umut Tekin und Stefan Kleiser
Auf Instagram kündigt es ein Reel von Ramon Wagner bereits an: Umut und Stefan müssen beweisen, dass sie nicht nur streiten können, sondern auch gemeinsame Sachen machen können.
Auf die Frage, was die Zuschauer erwartet, erklärt Stefan dem Youtuber: "Er hat so einen komischen Männlichkeits-Typus, was er glaubt: So ist ein richtiger Mann! Da bin ich wahrscheinlich der Anti-Mann dagegen." Umut erklärt, dass er kurz vor den Dreharbeiten erfahren hat, dass Emma ihn während ihrer Zeit bei "The Power" mit Serkan Yavuz betrogen hatte. Die ganzen Interviews gibt es auf dem Youtube-Kanal von Ramon Wagner.
Rückblick: Darum zoffen sich Stefan Kleiser und Umut Tekin
Wie bei so vielen Reality-Promis entstand auch der Streit zwischen Stefan und Umut im "Sommerhaus der Stars". Dort gerieten die beiden aneinander, als Stefan in einer Diskussion mit Tessa Bergmeier etwas zu direkt wurde. Zumindest aus Umuts Sicht. Der reagierte schnell, obwohl er nichts mit der Sache zu tun hatte und stellte sich lautstark vor die Model-Kollegin. Sein Vorwurf:
Stefan hat sich vor Tessa aufgebaut, während sie saß – sehr unangemessen für einen Mann, der eigentlich für uns eine Vorbildfunktion haben sollte.
Was später folgte, war ein hitziges Wortgefecht. Nach der Show ging der Zoff auf Social Media in die zweite Runde.
Der einzige Fehler ist Stefan, der für sein Alter eine Vorbild-Funktion sein sollte. […] Sein Ego wurde wohl hart angekratzt.
Das Vertrauen zwischen den beiden dürfte damit wohl eher auf wackeligen Beinen stehen. Keine gute Voraussetzung, um in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" als Team zu performen. Gelingt es den beiden dennoch Streit beiseitezulegen?
Alle bisher bekannten Kandidat:innen bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown":
Stehen die Zeichen auf Zoff oder Versöhnung?
"Die Abrechnung" - Erstes Streit-Duo steht fest: Daniela Büchner und Patricia Blanco sind dabei
Mobbing reloaded?
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Lisha Savage und Eva Benetatou bilden ein Duo
"Ich kann ihn nicht ertragen"
Sara Kulka und Ronald Schill als Team bei "Die Abrechnung"
Ein Dreamteam sieht anders aus
"Die Abrechnung – Der Promi-Showdown": Julian F. M. Stoeckel und Maurice Dziwak als Duo
Umut Tekin: Vom Fremdgeh-Skandal zum Reality-Star
Umut Tekin hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Dauerbrenner im deutschen Reality-TV entwickelt. Dabei ist er noch gar nicht so lange dabei. Der gebürtige Ravensburger, machte erstmals bei "Die Bachelorette" 2022 auf sich aufmerksam. Auch wenn ihm die Rose erstmal verwehrt blieb, gab er nicht auf.
Ganz nach dem Motto: "Neues Spiel, neues Glück" ging es für ihn nur kurze Zeit später zu "Bachelor in Paradise", wo er Jana-Maria Herz kennen und lieben lernte. Zumindest vorübergehend. Denn die Beziehung zerbrach, als Umut 2023 bei "Temptation Island VIP" mit Verführerinnen Emma Fernlund die Show verließ.
Doch auch diese Beziehung hielt nicht lange an. Zwar traten die beiden zusammen ins "Sommerhaus der Stars" ein, gingen nach mehreren hitzigen Diskussionen aber später getrennte Wege. Im selben Jahr nahm der mittlerweile 28-Jährige an der Reality-Show "Good Luck Guys" teil.
Viel Glück, Umut: Hier ist er bei "Good Luck Guys"
Nun wartet auf Umut die nächste Herausforderung. Doch die hat mit Nächstenliebe zu tun. Ob er diese seinem verfeindeten Teampartner Stefan Kleiser entgegenbringen kann?
Stefan Kleiser: Als Zahnarzt ins Reality-TV
Ganz so viel Erfahrung hat Stefan Kleiser im Reality-TV noch nicht gesammelt. Für Schlagzeilen sorgte er dennoch. Zusammen mit seiner Partnerin Theresia Fischer trat er vergangenes Jahr ins "Sommerhaus der Stars" vor die Kamera und lernte schnell, wie es im Reality-TV zur Sache geht.
TV-Luft hat der 59-Jährige aber schon vorher geschnuppert. In der Vox-Doku "Wo die Liebe hinfällt" gewährte er mit seiner 26-Jahre jüngeren Partnerin intime Einblicke in ihre Beziehung.
Theresia Fischer ab 23. Oktober bei "Das große Promibüßen"
Privat führt Stefan seit Jahren seine eigene Zahnarztpraxis erfolgreich. Auf Instagram zeigt er sich eher zurückhaltend, teilt aber hin und wieder TV-Ausschnitte oder gemeinsame Bilder mit Theresia. Jetzt wagt er den nächsten Schritt ins Rampenlicht. Nur diesmal nicht als Paar mit Theresia, sondern im Duo mit seinem Rivalen Umut Tekin. Eine wirklich spannende Kombination.
"Die Abrechnung - der Promi-Showdown". Fünf Folgen, ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
