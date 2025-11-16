Erstes Duo muss gehen
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"-Exit: Dieses Team musste als Erstes raus
Aktualisiert:von Rebecca A.
Nach drei packenden Exit-Games im Dome ist in Folge 2 für ein Zoff-Team die Show schon beendet. Das Gartenhaus bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" bleibt jedoch nicht lange mit einem Paar weniger - die nächsten Streithennen stehen schon in den Startlöchern.
Umut Tekin und Stefan Kleiser müssen gegen Danni Büchner und Patricia Blanco in den Dome. Dort soll in Exit-Games das Paar gefunden werden, welches das Gartenhaus von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" verlassen muss. Nach jedem Spiel gibt es eine Box - in einer der drei Boxen befindet sich der Clown. Das bedeutet das Aus für das jeweilige Team.
Im ersten Spiel treten Stefan und Danni gegeneinander an. Dieses Spiel können vor allem Eltern von Kleinkindern fühlen: Auf einem Spielfeld belegt mit kleinen Spielsachen, wie Klemmbausteinen, müssen die beiden Kontrahenten barfuß Volleyball spielen. Danni setzt sich durch. Bedeutet das schon das Ende für Stefan und Umut?
Das nächste Spiel steht an: Bewegungseingeschränkt innerhalb kurzer Zeitso viele Handtücher wie möglich auf Liegen verteilen. Hier treten Umut und Patricia an - Umut kann sich durchsetzen. Im letzten Spiel müssen jeweils die Zoff-Teams zusammenarbeiten und Rechenaufgaben erst freischlecken und dann korrekt lösen. Hier beweisen Stefan und Umut mehr Geschick und Rechenkünste, so dass sie sich am Ende durchsetzen. Doch noch immer ist nicht entschieden, wer wieder in das Gartenhaus zurück darf.
Danni öffnet die zwei Boxen: und in einer ist der Clown. Danni und Patricia sind raus. Sie müssen gehen und verlieren somit die Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro.
Wer ist noch dabei?
Diese Kandidaten sind jetzt noch bei "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" dabei:
Umut Tekin und Stefan Kleiser
Sara Kulka und Ronald Schill
Kate Merlan und Sam Dylan
Eva Benetatou und Lisha Savage.
Anna und Chiara
Doch es fehlen doch noch zwei Paare?
Maurice Dziwak und Julian F.M. Stöckel
Giulia Siegel und Verena Kerth
Wer gewinnt das Preisgeld bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"?
Das Duo, dem das am besten gelingt, hat eine realistische Chance auf ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro! Ist das genug, um den Beef beiseitezulegen und zu kooperieren? Oder bietet es nur extra Zündstoff und entfacht weitere Diskussionen? Bleibt dran und seht, wie es für die Zoff-Duos weitergeht.
