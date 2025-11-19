Reality-Star im Joyn-Interview Glas zertrümmert! Dieser Reality-Star brachte Umut Tekin bei "Die Abrechnung" zum Ausrasten! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Umut Tekin kann sich vor Wut kaum beherrschen. Warum rastet er kurze Zeit später aus? Bild: Joyn

Jetzt fliegen sogar die Gläser! Bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" kann sich Umut Tekin nicht mehr halten. Doch weshalb ist der Reality-Star so ausgerastet - und was hat Serkan Yavuz schon wieder damit zu tun?

Die Stimmung bei "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" ist angespannt - kein Wunder, wenn Reality-Stars zusammenkommen, die in Sachen Liebe unglücklich verbunden sind. Denn nicht nur Eva Benetatou hat Serkan Yavuz auf dem Kicker: Auch Umut Tekin scheint der Name zu Weißglut zu treiben! Das geht sogar so weit, dass er plötzlich sein Glas gegen die Wand wirft. Ein Ausraster, mit dem die anderen Promis nicht gerechnet haben.

Streit zwischen Kate und Sam eskaliert Zwischen Eva Benetatou, Sam Dylan und Kate Merlan spitz sich die Lage im Wohnzimmer zu: Erneut geht es darum, wie Sam mit Kate umgegangen ist. Er würde Menschen manipulieren, regt sich Kate auf. "Es waren halt auch Sachen, die im Internet über mich gedroht wurden, auch sehr private Sachen", erzählt sie.

Er hat wohl sehr sehr oft seinen Job mit seinem Privatleben verwechselt. Kate Merlan über Sam Dylan

Sam Dylan kann diese Vorwürfe nicht verstehen. Auch Anschuldigungen, er hätte über Eva und Serkan Affaire ausgepackt, weist er entschieden zurück. "Du erzählst auch immer nur Blockstücke von Situationen", wirft er Kate vor.

Umut rastet aus - wegen Serkan! Die Situation spitzt sich zu, als sich auch die anderen Promis einmischen. Umut, der auf dem Sofa zuhört, sieht sichtlich genervt aus - bis es im endgültig reicht. Mit Schwung wirft er sein Glas gegen die Wand und zerbricht.

Könnt ihr mal aufhören, über diesen H****sohn zu reden? Reicht langsam, oder? Umut Tekin über Serkan Yavuz

Plötzlich ist es still, die anderen Promis können es nicht fassen. Kurzerhand stürmt Umut nach draußen, dicht gefolgt von Lisha Savage. "Es gibt einfach Situation, in denen man so wütend wird, dass man einfach rot sieht", erklärt sie später im Interview.

Was ist zwischen Umut und Serkan passiert? Wie sich herausstellt, verbindet Umut viel mehr mit Eva, als man vielleicht denken würde: Denn nicht nur mit ihr hatte Serkan eine Affäre, sondern auch mit Umuts Ex-Freundin Emma Fernlund. Etwas mehr als ein Jahr waren Emma und Umut zusammen - bis Emma Serkan bei "The Power" küsste.