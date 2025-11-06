"Die Abrechnung": Kate Merlan teilt heftig gegen Sam Dylan aus

Neue Reality-Show
Vor Start von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Kate Merlan teilt heftig gegen Sam Dylan aus
Aktualisiert:von Rebecca Rudolph
Kurz bevor sich Kate Merlan und Sam Dylan in der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" gegenüberstehen, erhebt die Reality-Darstellerin schwere Vorwürfe gegen ihren einstigen Freund.
Kate Merlan und Sam Dylan treffen in der neuen Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wieder aufeinander. Nach ihrem öffentlich ausgetragenen Streit erklärte Kate bei der Premiere des Formats ihre Sicht der Dinge und machte ihrem Ärger Luft. Laut der Reality-TV-Darstellerin habe Sam sich wiederholt auf ihre Kosten in Szene gesetzt und Streit provoziert, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
"Es wurden alle gegen mich ausgespielt", sagte sie gegenüber dem Boulevard-Magazin "Promiflash" und fügte hinzu, dass Sam sie in wichtigen Momenten im Stich gelassen habe:
Auch letztes Jahr, als er nicht an meiner Seite war und andere Dinge einfach wichtiger waren und viel gelogen wurde, manipuliert wurde.
Kate erhebt schwere Vorwürfe
Besonders verletzt habe sie, dass Sam sie öffentlich bloßgestellt habe, etwa im Dschungelcamp. "Ich wäre eine schlechte Mutter für mein Kind, wenn ich eins kriegen würde und solche Sachen. Die Liste ist sehr, sehr lang", erklärte die 38-Jährige weiter. Dieses Verhalten habe ihre Freundschaft endgültig zerstört.
Es gab viele Situationen, in denen ich Sam gebraucht habe. Ich hatte auch viele Schicksalsschläge.
In diesen Momenten, so Merlan, sei Sam nicht für sie da gewesen und habe ihre Sorgen heruntergespielt.
Das endgültige Aus der Freundschaft
Schon im Juli des vergangenen Jahres machte der Reality-Star in einem Gespräch mit "Promiflash" deutlich, dass der Bruch mit ihrem damaligen Freund endgültig sei. Sie erklärte damals: "Sam und ich haben seit dem Ende von 'The 50', das war letztes Jahr im Sommer, kein Wort mehr miteinander gesprochen. […] Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bedürfnis."
Sam Dylan büßt vor Olivia Jones
Kate Merlan in der "Villa der Versuchung"
Wie das Wiedersehen der beiden in "Die Abrechnung" abläuft, erfahrt ihr ab dem 6. November 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben oder bei Joyn.
