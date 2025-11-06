Freunde, Feinde, Team-Partner Sam Dylan und Kate Merlan gemeinsam in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Weiter Streit oder schließen sie Frieden? Aktualisiert: Vor 58 Minuten von Julian B. Können Sam Dylan und Kate Merlan bei "Die Abrechnung" harmonisch miteinander umgehen oder bricht Streit aus? Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Teamwork oder Katastrophe? Sam Dylan und Kate Merlan müssen in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" Seite an Seite antreten. Dabei flogen zwischen den beiden in der Vergangenheit ordentlich die Fetzen. Ob sie ihre Differenzen diesmal unter Kontrolle haben?

Lässt Geld die Wunden heilen? Auf das Gewinner-Duo von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wartet ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Das sollte doch für jede:n genug Motivation sein, sich zusammenzuraufen und Gas zu geben. Wäre da nicht dieser fiese Haken.

In der neuen Reality-Show "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" treten ausgerechnet die Promis im Team an, die sich nicht leiden können. Klingt nach Zündstoff!

Aus Freundschaft wurde Drama Sam Dylan und Kate Merlan galten lange als unzertrennlich. Das ging sogar so weit, dass die beiden darüber nachdachten, eine gemeinsame Patchwork-Familie zu gründen. Doch diese Pläne hielten nicht lange an. Vor laufender Kamera behauptete Sam plötzlich, dass Kate keine geeignete Mutter für seine Kinder sei. Ein Schlag ins Gesicht für die mittlerweile 38-Jährige. Dennoch verzieh sie Sam den Ausrutscher und gab ihm eine zweite Chance. Die nutzte der Reality-Star aber nicht. Im Gegenteil: In "The 50" lästerte er erneut über Kate und plauderte obendrein private Details über sie aus. Grund genug für einen öffentlichen Schlagabtausch. Seitdem gehen sich die beiden gekonnt aus dem Weg. Unglücklich nur, dass sich ihre Wege in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wieder kreuzen.

Nicht verstehen, ist untertrieben! […] Ich wollte ihn eigentlich nie wieder in meiner Nähe haben Kate Merlan über Sam Dylan als ihren Team-Partner

Dass die beiden im Team funktionieren, ist aktuell schwer vorstellbar. Wollen sie die Show aber als Gewinner-Duo verlassen, müssen sie kooperieren. Ob ihnen das gelingt?

Sam Dylan: Reality-Star durch und durch Wenn jemand das Reality-Game verstanden hat, dann Sam Dylan. Der 30-Jährige sammelte seine ersten Kameraerfahrungen 2015 in der Datingshow "Next, Please!". Sein großer Durchbruch folgte aber erst 2019 mit "Prince Charming", wo er versuchte, das Herz von Nicolas Puschmann zu erobern. Auch wenn er daran scheiterte, war die Show der Beginn seiner inzwischen großen Reality-TV-Karriere. Denn seitdem ist Sam ein fester Bestandteil der Szene. Ob bei "Promi Big Brother", "Forsthaus Rampensau" oder "Das große Promi-Büßen" - er sorgt überall für Entertainment.

Sam Dylan büßt vor Olivia Jones Ganze Folge Das große Promi-Büßen Alle gegen das Vater-Sohn-Duo Verfügbar auf Joyn 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Privat gibt es bei Sam viele Höhen und Tiefen. Das zeigt allein seine Beziehung mit Rafi Rachek. Kurz nach "Prince Charming" 2019 lernten sich die beiden kennen und führten über mehrere Jahre eine On-off-Beziehung. Vor drei Jahren trennten sich die zwei zwar, gaben letztes Jahr aber ihr großes Liebes-Comeback bekannt. Ob es auch zu einem Freundschafts-Comeback mit Kate kommt?

Kate Merlan: Von der Mode-Expertin zum Reality-Profi Kate Merlan kennt die Welt des Reality-TV wie kaum eine andere. Die 38-Jährige aus Salzwedel in Sachsen-Anhalt startete ihre Weg ursprünglich als Abteilungsleiterin in einem Modegeschäft. 2017 sorgt sie dann aber durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Nino de Angelo und 2019 mit dem britischen Sänger Benjamin Boyce für erste Schlagzeilen.

Mit Benjamin ging sie 2019 ins "Sommerhaus der Stars" - der Startschuss ihrer Reality-TV-Karriere. Von "Get the F*ck out of my House" über "Shopping Queen" bis hin zu "Kampf der Realitystars", "Promis unter Palmen" und "Villa der Versuchung" - Kate hat sich wenig entgehen lassen. Kann sie nun aber auch in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" mit Sam Dylan als Team-Partner performen?

Kate Merlan in der "Villa der Versuchung" Hier alle ganzen Folgen streamen

"Die Abrechnung - der Promi-Showdown" siehst du ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.