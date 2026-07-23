Vom Kinderstar zum Serien-Liebling "Die Bergretter"-Star Marinus Hohmann: Dieser Film machte ihn berühmt Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Sylvia Loth Mittlerweile spielt Marinus Hohmann (l.) neben Lisa Junick (r.) bei den "Bergrettern". Seinen Durchbruch hat er bereits als Kinderstar gefeiert. Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie / IMAGO / Capital Pictures

Marinus Hohmann zählt zu den vielversprechendsten jungen Schauspielern Deutschlands. Ob in Kinohits, erfolgreichen Fernsehproduktionen oder als Leon Dörfler bei den "Bergrettern" - mit seiner authentischen Ausstrahlung begeistert er alle.

Steckbrief Name : Marinus Hohmann

Geburtstag : 12. Januar 2004

Geburtsort : Bad AIbling

Wohnort : Hohentann im Landkreis Rosenheim

Größe : 1,75 Meter

Familienstand : ledig

Kinder: keine

Erster großer (Film-)Coup In einem Alter, in dem andere noch keinen Plan haben, wie es weitergeht, steht Marinus Hohmann bereits mitten im (Berufs-)Leben. Der 22-Jährige spielt seit Staffel 17 die Rolle von Leon Dörfler bei den "Bergrettern". Zuvor war er zwei Jahre lang als Till Brenner in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" zu sehen." Im Gespräch mit Luca Emilia Dingl für das Format "Südmenschen" verrät der Jung-Schauspieler, wie es ihn vor die Kamera gezogen hat: Seine Mutter habe ihn mit fünf Jahren gefragt, ob er in einem Film mitspielen will. Das war für Marinus damals so exotisch wie Astronaut zu werden und er hat sich auf das Abenteuer eingelassen. Kurzerhand wurde er in eine Kinderagentur aufgenommen, die ihn übrigens bis heute vertritt, und es folgten erste Werbespots. Aus kleineren Videos und Filmen wurde größere, bis er schließlich eine Rolle im Kinoerfolg "Willkommen bei den Hartmanns" (2016) ergatterte. Mit zwölf Jahren wurde er schlagartig als "Basti" in der Komödie über die Flüchtlingskrise in Deutschland bekannt. "Am Set waren wir fast wie eine tatsächliche Familie, alle waren echt nett zu mir, sogar die Stars wie Elyas M'Barek (44), Florian David Fitz (51), Heiner Lauterbach (72), Senta Berger (85) oder Palina Rojinski (41)", verrät er über den Dreh.

Marinus Hohmann hat in "Willkommen die Hartmanns" neben Florian David Fitz und Heiner Lauterbach (v.r.) gespielt. Bild: IMAGO / Capital Pictures

Diese Filme machten ihm zum Kinderstar Bei seinem großen Durchbruch mit "Willkommen bei den Hartmanns" war Marinus Hohmann zwölf Jahre alt. Es folgten weitere Film-Hits wie "Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier" (2018) oder im Nazi-Drama "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" (2019). Auch im ARD-Film "Der Alte und die Nervensäge", überzeugte er an der Seite von Jürgen Prochnow (85) als leichtsinniger Jugendlicher, der ohne Fahrpraxis einen Roadtrip starten will. Neben der Schule stellte seine Leidenschaft für die Schauspielerei eine Herausforderung dar. Seine Sommerferien waren für ihn keine Erholung, sondern Drehzeiten. Doch sein Hobby hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er nach dem Abi beschlossen hat, weiter als Schauspieler zu arbeiten.

Den Film findest du auf Joyn Film ansehen Tragikomödie Willkommen bei den Hartmanns Verfügbar auf Joyn 111:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Musikalischer Einsatz für die Ukraine Für den guten Zweck hat Marinus 16 Stunden lang das Stück "Vexations" von Erik Satie 840-mal gespielt. Das Stück hat mir mein Vater gezeigt, er ist Orchestermusiker am Gärtnerplatztheater in München. "Die Idee für meine Aufführung nach dem Abitur kam dann von uns gemeinsam", erinnert sich Marinus. Gedacht, getan: Von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, mit speziellen Pausen, spielte er ununterbrochen Klavier. Auf die Idee gebracht hat ihn der deutsch-russische Pianist Igor Levit (39), der es während des ersten Corona-Lockdowns 840-mal für notleidende Künstler:innen gespielt hat. Das Stück heißt auf deutsch "Quälerei" und das war es auch. Die "Vexations" ist zwar technisch nicht schwer zu spielen, aber durch Dissonanzen gerade auf Dauer schwierig anzuhören. Der damalige Abiturient des Gymnasiums Bad Aibling hat sich im Juli 2022 für seine Mitschüler:innen aus der Ukraine eingesetzt. Wegen ihrer Flucht aus ihrem Heimatland brauchen sie Schulranzen, Stifte und weiteres Zubehör für die Schule. Insgesamt erspielte Hohmann 1500 Euro. Die Aktion wurde vom Regionalfernsehen Rfo mit einem Live-Stream begleitet und erzielte positive Resonanz. Landrat Otto Lederer zeigte sich begeistert:

Dafür verdient er unsere Hochachtung. Ich hoffe, dass viele Menschen diese besondere Musik-Performance mit einer Spende unterstützen. Landrat Otto Lederer

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"Dahoam is Dahoam"-Liebling Marinus Hohmann wurde als Till Brenner schnell zum "Dahoam is Dahoam"-Liebling. Mit seiner natürlichen und authentischen Darstellung überzeugte er sofort, sodass nach zwei Gastauftritten 2022 als Bruder von Tina Brenner (Anita Eichhorn) ab 2023 ein festes Engagement folgte. 2025 schied sein Charakter aus, der sich für eine Ausbildungsstelle in Warnemünde eingesetzt hat.

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