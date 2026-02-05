Aufnahmen aus Tonstudio
Neues Musik-Projekt: Giovanni Zarrella trifft Mega-Star in Kanada
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Für Giovanni Zarrella stand in Kanada vor allem eines im Fokus: die Arbeit an seinem neuen Musik-Projekt. In Vancouver gewährte der Sänger nun Einblicke in besondere Studio-Momente. Denn bei den Aufnahmen bekam er prominente Unterstützung.
Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina haben besondere Tage in Kanada verbracht: In Vancouver arbeitete der 47-Jährige an seinem neuen Album. Dabei teilte er auf Instagram einen ganz besonderen Moment aus dem Studio - denn plötzlich stand niemand Geringeres als Weltstar Michael Bublé mit ihm an den Reglern.
Erlebe Giovanni Zarrella bei "The Voice of Germany"
Michael Bublé hört neue Songs - Wiedersehen mit Giovanni Zarrella im Studio
Der Sänger, der in der kanadischen Metropole lebt, hörte sich erste Songs aus Zarrellas neuem Projekt "Italian Songbook" an und unterstützte ihn mit kreativen Impulsen. Bereits 2022 erfüllte sich Zarrella einen Traum, als er gemeinsam mit dem Kanadier in einer ZDF-Show auf der Bühne stand. Nun trafen sich die beiden erneut - dieses Mal hinter den Kulissen, um gemeinsam an neuer Musik zu feilen.
Für Giovanni ein ganz besonderes Erlebnis. In seiner Instagram-Story richtete er emotionale Worte an Bublé:
"Ich habe dir vor knapp vier Jahren erstmals meine Idee für das Italian Songbook vorgestellt. Du hast damals gesagt, dass es perfekt zu mir als Künstler passen würde. Jetzt gehörst du zu den Ersten, die diese neuen Songs im Entstehen hören durften."
Du hast keine Ahnung, wie viel mir deine Meinung bedeutet. Die wohl aufrichtigste Person, die ich in diesem Business kennengelernt habe, und ein echter Freund.
Die nächste "Giovanni Zarrella Show" läuft am 14. März 2026 im ZDF
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Was viele nicht wissen: Michael Bublé hat - genau wie Giovanni Zarrella - italienische Wurzeln. Der Großvater des Kanadiers stammt aus einem kleinen Dorf in Italien. Diese gemeinsame Herkunft verbindet die beiden Musiker zusätzlich.
Lust auf mehr Musik-Shows?
Giovanni Zarrella arbeitet mit Star-Produzent Bob Rock
Produziert wird Zarrellas neues Album unter der Leitung von Bob Rock, der schon mit Größen wie Bryan Adams und Bon Jovi gearbeitet hat.
Fans dürfen sich zudem auf ein baldiges Wiedersehen im Fernsehen freuen: Am 14. März 2026 zeigt das ZDF um 20.15 Uhr die nächste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show".
Mehr entdecken
Was wurde aus ...?
"Die Kinder vom Alstertal" heute: Die Ex-Schauspieler im Überblick
"Möchte, dass alle weinen"
"Bergdoktor"-Aus: So stellt sich Hans Sigl Martin Grubers Serien-Aus vor
Hinter den Kulissen
"Der Bergdoktor": Diese Drehorte sind einen Besuch wert
Schauspieler-Couple
"Bergdoktor"-Star Hilde Dalik: Das ist ihr erfolgreicher Freund
Berg-Idylle pur
Hier liegt der Ort der ZDF-Serie "Frühling"
Krimi-Fans müssen warten
"SOKO Leipzig" verschiebt Ausstrahlung: Neue Folge im Herbst