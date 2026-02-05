Für Giovanni Zarrella stand in Kanada vor allem eines im Fokus: die Arbeit an seinem neuen Musik-Projekt. In Vancouver gewährte der Sänger nun Einblicke in besondere Studio-Momente. Denn bei den Aufnahmen bekam er prominente Unterstützung.

Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina haben besondere Tage in Kanada verbracht: In Vancouver arbeitete der 47-Jährige an seinem neuen Album. Dabei teilte er auf Instagram einen ganz besonderen Moment aus dem Studio - denn plötzlich stand niemand Geringeres als Weltstar Michael Bublé mit ihm an den Reglern.

Michael Bublé hört neue Songs - Wiedersehen mit Giovanni Zarrella im Studio

Der Sänger, der in der kanadischen Metropole lebt, hörte sich erste Songs aus Zarrellas neuem Projekt "Italian Songbook" an und unterstützte ihn mit kreativen Impulsen. Bereits 2022 erfüllte sich Zarrella einen Traum, als er gemeinsam mit dem Kanadier in einer ZDF-Show auf der Bühne stand. Nun trafen sich die beiden erneut - dieses Mal hinter den Kulissen, um gemeinsam an neuer Musik zu feilen.

Für Giovanni ein ganz besonderes Erlebnis. In seiner Instagram-Story richtete er emotionale Worte an Bublé:

"Ich habe dir vor knapp vier Jahren erstmals meine Idee für das Italian Songbook vorgestellt. Du hast damals gesagt, dass es perfekt zu mir als Künstler passen würde. Jetzt gehörst du zu den Ersten, die diese neuen Songs im Entstehen hören durften."