Mehr als Freundschaft? "Die Landarztpraxis": Gefühlschaos in Wiesenkirchen: Funkt es zwischen Feli und Josie? Wochen-Vorschau ab 26. Mai Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nina K. Steckt mehr dahinter? Josie (Lili-Mari Budach) macht Feli (Fenja Gerhardter) mit vielen Komplimenten ganz verlegen. Bild: Joyn

Josie und Feli verbringen viel Zeit miteinander, Georg wird in seiner Rolle als Bürgermeister hinterfragt, Bianca und Julian streiten sich immer wieder und Simon hofft auf einen Platz in einer Studie über seine Krankheit. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 26. Mai in SAT.1 und auf Joyn.

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Felis (Fenja Gerhardter) Gefühle geraten völlig durcheinander: Ein intensiver Traum von Josie (Lili-Mari Budach) und die Nähe zu ihr bringen sie völlig aus dem Konzept. Steckt da mehr hinter der neu entstandenen Freundschaft, als Feli sich eingestehen möchte? Für Bianca (Rosetta Pedone) und Julian (Alexander Milo) kommt es zur Katastrophe, als Julian ihre Tochter Mimi auf dem Hof vergisst. Das Ereignis zwingt die beiden, sich einzugestehen, dass ihre Beziehung am seidenen Faden hängt und Julian macht klar, wie unglücklich er beruflich in Wiesenkirchen ist. Haben sie als Paar überhaupt noch eine Chance? Vicki (Juliane Fisch) wird von Fabians (Oliver Franck) unerwartetem Liebesgeständnis völlig überrumpelt und ist sich unsicher, ob sie diese großen Worte bereits so schnell erwidern kann. Während sie versucht, ihre Gefühle zu ordnen, trifft sie immer wieder auf Simon (Ben Braun). Währenddessen hat Max (Alexander Koll) mit seiner Rolle als unfreiwilliger Zuschauer bei der Bergrettung zu kämpfen, was zu einem Machtkampf mit Emilio (Gioele Viola) führt. Gleichzeitig kämpft Georg (Christian Hoening) um seine Zukunft als Bürgermeister. Eine Hetzkampagne setzt ihm schwer zu, doch seine Familie und Vicki suchen nach Wegen, ihn zu unterstützen.

Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 26. Mai in SAT.1 und auf Joyn.

Folge 97 (26. Mai): "Wessen Tanzbereich?" Vicki trifft eine schwere Entscheidung und teilt Simon mit, dass sie ihn als Patienten abgeben muss - alles andere wäre für sie unprofessionell. Gleichzeitig kommt es zwischen Fabian und Simon immer wieder zu angespannten Situationen. Indes macht Alexandra (Katrin Anne Heß) Feli in der Praxis eine deutliche Ansage und stellt klar, dass sie keine besten Freundinnen sind. Feli tut so, als würde ihr das nichts ausmachen, doch ist das wirklich so? Max wird derweil langsam ungeduldig, weil er nicht arbeiten kann, und beschließt, auf der Bergrettung vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu sehen. Dort muss er mit Erstaunen feststellen, dass Lukas (Michael Raphael Klein) und Emilio ziemlich gut ohne ihn zurechtkommen. Während Lukas versucht, ihm ein gutes Gefühl zu geben, kommt es zu einem Machtkampf zwischen Max und Emilio. Als Bianca vom Großmarkt zurückkehrt, möchte sie von Julian wissen, wo ihre Tochter Mimi ist. Seine Antwort schockiert sie: Julian hat ihre Tochter auf dem Hof vergessen. Bianca rastet aus und sie eilen gemeinsam zum Hof.

Sieh dir Folge 97 ab 26. Mai um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Es muss weitergehen Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 98 (27. Mai): "Sie liebt mich, sie liebt mich nicht" Nachdem Vicki den letzten Familienausflug verpasst hat, möchte sie nun einen neuen planen. Vor lauter Freude darüber rutscht Fabian ein Liebesgeständnis heraus. Doch bevor Vicki überhaupt reagieren kann, ist er auch schon wieder verschwunden und lässt sie perplex zurück. Währenddessen heult sich Feli bei Josie über ihre schlecht gelaufenen letzten Dates aus. Josie hat ein offenes Ohr und eine klare Meinung zu dem Thema. Gerade als sich die beiden sehr nahekommen und Josie Feli lauter Komplimente macht, stolpert diese ungeschickt über ihre eigenen Füße und stürzt. Dabei eröffnet Ella (Nina Patricia Schmieder) ihrem Vater Georg, dass sie demnächst wieder nach Australien zurückfliegen muss. Auch wenn Georg sehr traurig darüber ist, überwiegt seine Dankbarkeit für die Zeit, die sie mit ihm verbracht hat. Mitten in ihrem Gespräch überbringt Resi (Marion Mathoi) jedoch eine schlechte Nachricht, die Georgs Zukunft nachhaltig verändern könnte. Nach einem Vorfall mit seinem Hund Bruno geht Max fast über seine körperlichen Grenzen, um ihm zu helfen. Erst eine deutliche Ansage von Alexandra lässt ihn seine Perspektive auf die aktuelle Situation überdenken. Daraufhin sucht er noch einmal das Gespräch mit Emilio: Können die beiden sich nach ihrem großen Streit wieder vertragen?

Folge 98 ist ab 27. Mai um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Eilantrag Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 99 (28. Mai): "Die Dinge ändern sich" Feli ist völlig durcheinander: Sie erzählt ihrem Bruder von einem intensiven Traum, der sie nicht loslässt - ausgerechnet Josie kam darin vor. Als sie Josie später wieder begegnet, ist Feli so überfordert, dass sie kaum ein Wort herausbekommt. Auf der Suche nach Rat wendet sie sich an Leo (Katharina Hirschberg), doch deren Antworten machen Felis Gefühlschaos nur noch größer. Georg leidet unter den Angriffen von Frau Ammer und der laufenden Petition gegen ihn als Bürgermeister. Seine drei Kinder und Vicki merken, wie sehr ihm die Situation zu schaffen macht und sie wollen das nicht länger hinnehmen. Schließlich hat Vicki eine zündende Idee und sogar Simon stellt sich öffentlich hinter Georg - ein Einsatz, der Vicki tief beeindruckt. Währenddessen geht es Oscar (Lucas Sasse) gar nicht gut: Als er seinen Hausarrest kurz unterbrechen darf, um Lukas bei der Bergwache zu helfen, verschlechtert sich sein gesundheitlicher Zustand zunehmend. Isa (Diane Willems) übernimmt kurzerhand die Verantwortung und kümmert sich um ihn - ob er will oder nicht. Simons neue Ärztin Alexandra gibt indes ihr Bestes bei der Behandlung seiner Krankheit Polyneuropathie, und bemüht sich um einen Platz für ihn bei einer begehrten Studie. Dafür müsste er allerdings für drei Monate nach Slowenien ziehen.

Folge 99 kannst du ab 28. Mai um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Der Überraschungsgast Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 100 (29. Mai): "Ach du mein Sohn …?" Ella versucht, ihren Vater Georg zu beruhigen, doch seine Sorgen werden immer größer. Für ihn steht fest: Wenn ihm jetzt das Bürgermeisteramt genommen wird, wird er sich immer nutzloser fühlen. Fabian fürchtet, dass die gesammelten Stimmen für Georg nicht reichen und Frau Ammer weiter auf Georgs Rücktritt drängt. Als Fabian erneut das Gespräch mit ihr sucht, bekommt Resi dies mit und schlägt plötzlich etwas vor, wie Georg Bürgermeister bleiben könnte: doch kann Georg sich mit diesem Kompromiss anfreunden? Nachdem Julian Bianca gesteht, wie unglücklich er beruflich ist, müssen sich die beiden fragen, wie es für sie weitergehen soll. Statt miteinander zu leben, existieren sie nur noch nebeneinander her, und Bianca vermisst den Partner an ihrer Seite. Haben die beiden als Paar überhaupt noch eine Chance? Für Simon ist die Aussicht, an einer Studie gegen die Nervenkrankheit Polyneuropathie teilnehmen zu können, ein echter Lichtblick - auch wenn er versucht, seine Hoffnungen nicht zu hoch zu schrauben. Kurz darauf erfährt Vicki von Alexandra jedoch, dass Simon keinen Platz in der Studie bekommen hat. Wie wird er diese Nachricht verkraften? Oder fällt Alexandra und Vicki doch noch ein Weg ein, ihm diese Chance zu ermöglichen?