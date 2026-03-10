Exklusive Einblicke "Die Landarztpraxis" vs. "In aller Freundschaft": So unterschiedlich nimmt Juliane Fisch die Arztserien wahr Veröffentlicht: 10.03.2026 • 16:31 Uhr von C3 Newsroom Juliane Fisch spielt die Rolle der Vicki in der "Landarztpraxis". Mit Arztserien kennt sich die Schauspielerin bestens aus. Bild: Joyn

Innerhalb kurzer Zeit ist die Schauspielerin Juliane Fisch von einer Arztserie zur nächsten gewechselt: von "In aller Freundschaft" zur "Landarztpraxis". Im Joyn-Interview erzählt sie, wie sich die Arbeit für sie unterscheidet.

Zwei Serien, zwei TV-Ärztinnen - und eine Schauspielerin, die beide spielt - beziehungsweise gespielt hat: Nach ihrem Abschied von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" hat Juliane Fisch eine der Hauptrollen in der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" übernommen. Sie spielt in der vierten Staffel Dr. Viktoria "Vicki" Raichinger. Vicki kehrt nach 15 Jahren überraschend in ihre alte Heimat nach Wiesenkirchen am Schliersee zurück. Dort will sie einen Neuanfang starten und sich mit ihrem Bruder Max (Alexander Koll) aussprechen. In der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" war Fisch dagegen über Jahre als Dr. Elly Winter zu sehen. Im Oktober 2025 verließ die dreifache Mutter die Serie und zog für ihr neues schauspielerisches Projekt sogar mit der Familie an den Schliersee.

Juliane Fisch: So unterscheiden sich "Landarztpraxis" und "In aller Freundschaft" Im exklusiven Joyn-Interview erzählt Juliane Fisch, wie sich die Arbeit an den beiden Arztserien für sie unterscheidet: "Die Arbeit ist unterschiedlich umfangreich", sagt sie. "‘In aller Freundschaft‘ ist eine wöchentliche Sendung, sie wird in einem Team gedreht. Das bedeutet, man ist manchmal dran und manchmal ist man nicht dran - da ist also immer wieder viel mehr Luft dazwischen." Anders schaue es da bei der "Landarztpraxis" aus, die montags bis freitags um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn läuft. Sie werde nicht nur jeden Tag, sondern auch in drei Teams gedreht. "Man ist immer dran", betont sie. Man drehe verschiedene Folgen parallel. Eine besondere Herausforderung sei es dabei, dass nicht chronologisch gedreht werde, sondern man sich seine Geschichte ein wenig zusammenpuzzeln müsse. "Das ist gar nicht so einfach", verrät sie. Kein Zweifel aber: Die intensive Arbeit für die "Landarztpraxis" genießt sie: "Es ist aufregend, sich einem Format in so einer Intensität zur Verfügung zu stellen."

Bei Vicki erfährt man mehr Familiäres Ihre beiden Ärztinnen-Figuren haben dabei nach Meinung von Juliane Fisch einige Gemeinsamkeiten. "Ein großes Herz haben beide gemeinsam, sie haben einen gewissen Pragmatismus, eine Entschlossenheit, sie sind toll auf Augenhöhe sowohl mit ihren Kollegen und Kolleginnen als auch Patienten und Patientinnen." Beide vereine sehr viel positive Kraft. Während bei Elly Winter der Fokus eher auf ihrem beruflichen Werdegang von der Schwester zur Ärztin gelegen habe, erfahre man bei Vicki mehr über ihren familiären Hintergrund. Die Schwerpunkte seien ein bisschen anders gesetzt.

Kehrt Juliane Fisch zu "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zurück? Ein Comeback als Elly Winter könnte die Schauspielerin sich grundsätzlich vorstellen. Sie sei für einen anderen Job ja nicht so weit weggegangen. "Klar, Elly Winter könnte immer zurückkommen und könnte in der Forschung weiterarbeiten, das ist sicher möglich." Diese Entscheidung liege aber nicht bei ihr. Auf weitere Staffeln bei der "Landarztpraxis" hätte sie auf jeden Fall Lust. "Absolut, ich mag Vicki total, sie ist mir sehr ans Herz gewachsen", betont die 38-Jährige, die ihr privates Glück mit einem bekannten Schauspielkollegen gefunden hat.