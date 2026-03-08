Ab 9. März "Die Landarztpraxis"-Wochen-Vorschau: Aus diesem Grund wird Simon verhaftet Aktualisiert: 09:25 Uhr von Nina K. Kann Simon (Ben Braun) seine Unschuld beweisen? Bild: Joyn

Simon bereitet Vicki und dem Rest von Wiesenkirchen auch nach seiner Rückkehr aus Frankfurt große Sorgen, Alexandra und Max müssen sich eine wichtige Frage stellen, und die Marino-Geschwister scheitern weiterhin daran, einen guten Umgang mit ihrer Mutter zu finden. Die neuen Folgen "Die Landarztpraxis" siehst du ab 9. März in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Vicki (Juliane Fisch) spürt Simon (Ben Braun) in Frankfurt auf und kann ihn im letzten Moment vor einem schlimmen Fehler bewahren. Trotz ihrer Unterstützung lehnt er ihren Vorschlag ab, mit ihr nach Wiesenkirchen zurückzukehren. Kurze Zeit später taucht er dann doch bei Vicki in der Praxis auf, und das mit einer verletzen Hand. Als Vicki sich dafür entscheidet, Simon zu vertrauen und gemeinsam mit ihm hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen, erscheint die Polizei und nimmt Simon mit auf das Revier: Der Unfallfahrer seines Sohnes liegt im Koma und er steht im Verdacht, etwas damit zu tun zu haben.



Die drei Geschwister sind sich weiterhin uneinig über den Umgang mit ihrer Mutter. Feli (Fenja Gerhardter) scheint sich immer weiter an die Mutter anzunähern und möchte endlich eine gute Beziehung aufbauen. Bianca (Rosetta Pedone) kann jedoch einfach nicht vergessen, was damals passiert ist und als dann auch noch Emilio (Gioele Viola) auf seine Mutter trifft, droht das Familienverhältnis weiter in Gefahr zu raten.



Max (Alexander Koll) und Alexandra (Katrin Anne Heß) stehen vor weiteren Herausforderungen in ihrer eigentlich geheimen und unkomplizierten Affäre. Als Max auf Fortbildung ist, hat Alexandra Bedenken, dass er dort Becky (Sina Zadra) begegnet. Nach seiner Rückkehr haben die beiden eine Vermutung, der sie auf den Grund gehen müssen: Und das könnte alles verändern.



Georg (Christian Hoening) hat mit den Auswirkungen seiner Alzheimer-Diagnose zu kämpfen: Er und seine Kinder müssen sich an mögliche Veränderungen und Symptome gewöhnen - so schmerzhaft sie auch sind. Nach einem emotionalen Moment mit Isa (Diane Willems) kommt der Erkrankte auf eine spontane Idee.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese News könnten dich auch interessieren: "Sturm der Liebe": Liebes-Glück bei Sophia und Christoph? "In aller Freundschaft": Zwei Rückkehrerinnen und eine Reality-Ikone sind heute zu sehen

Folge 46 (9. März): "Beim Leben meines Sohnes" Vickis Suche nach Simon in Frankfurt ist erfolgreich. Statt sich zu freuen, verhält er sich erstmal abweisend. Doch es gelingt Vicki schließlich, die Mauer um Simon herum zu brechen: Endlich lässt er seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Doch gerade als Vicki ihn schon fast zur gemeinsamen Rückkehr nach Wiesenkirchen überredet hat, sieht er den Unfallfahrer. Kann Vicki ihn von einem dummen Fehler abhalten? Fabian (Oliver Franck) ist in seinen Gedanken ständig bei Vicki. Dass er mehr als freundschaftliche Gefühle für sie empfindet, wird immer offensichtlicher. Gleichzeitig gibt Alexandra Isa ein Update von ihrem Gefühls-Chaos mit Max und versucht, ihr im selben Atemzug zu entlocken, ob Max auf der Fortbildung Becky begegnet ist. Während sich Feli und ihre Mutter weiter annähern und gemeinsam in alten Erinnerungen schwelgen, bleibt Bianca standhaft. Auch nach deren emotionaler Entschuldigung hat sie kein Interesse an einer Versöhnung mit ihr. Doch ein besonderes Geschenk bringt Bianca an ihre Grenzen.

Folge 46 ist am 9. März ab 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Beim Leben meines Sohnes Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 47 (10. März): "Heilung" Vicki muss sich nach ihrer alleinigen Rückkehr aus Frankfurt eingestehen: Auch sie kann niemanden retten, der nicht gerettet werden möchte. Deshalb kann sie es kaum glauben, als Simon plötzlich in der Praxis auftaucht. Seine Hand ist verletzt. Er versichert Vicki aber, nichts Dummes angestellt zu haben - vor allem, weil sie ihm in Frankfurt ins Gewissen geredet hat. Kann sie ihm vertrauen? Bianca kann weiterhin nicht verstehen, wie Feli einfach über all die schlimmen Handlungen ihrer Mutter hinwegsehen kann. Ihre Schwester vertritt jedoch die Meinung: Jede:r hat eine zweite Chance verdient. Als dann später die Landfrauen in der Alten Post lautstark über die wieder aufgetauchte Mutter lästern, springt Bianca über ihren Schatten. Nach einem beängstigenden Moment für Georg macht sich Isa viele Gedanken um seine Situation und den besten Umgang mit seiner Diagnose. Sie sucht sich Hilfe bei einer Beratungs-Stelle für Betroffene und schlägt ihrem Vater etwas ganz Besonderes vor.

Folge 47 kannst du ab dem 10. März um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Heilung Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 48 (11. März): "Liebe und Lügen" Ein Junge namens Oscar kommt mit starken Bauchschmerzen in die Praxis. Isa behandelt ihn direkt, doch etwas ist merkwürdig: Er zeigt eine auffällige Neugier für Lukas' und Isas Privatleben. Nach der Behandlung merkt sie, dass ihr Schlüssel fehlt. Hat der Junge etwas damit zu tun? Felis und Biancas Mutter kann es nicht ertragen, dass ihre Töchter sich wegen ihr immer mehr in die Haare kriegen. Zusätzlich deckt sie ein Geheimnis auf - die angespannte Familien-Situation eskaliert erneut. Simons Rückkehr nach Wiesenkirchen tut ihm sichtlich gut und er fühlt sich endlich wieder ein wenig besser nach seinem großen Tief in Frankfurt. Als er und Vicki doch wieder gemeinsam an der Jubiläums-Ausgabe arbeiten, stellt der Ex-Barkeeper ihr eine Frage, auf die sie schon lange gewartet hat. Die beiden nähern sich wieder an, doch dann taucht plötzlich die Polizei auf und nimmt Simon mit aufs Revier.

Schaue Folge 48 ab dem 11. März um 19 Uhr Ganze Folge Die Landarztpraxis Liebe und Lügen Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.03.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 49 (12. März): "Verdächtigungen" Nach dem Ende der Fortbildung verrät Max Alexandra endlich, ob er Becky begegnet ist. Die Antwort wühlt die Ärztin sichtlich auf: Sie ertappt sich beim Snacken von Essiggurken, die sie eigentlich nicht mag! Was hat das zu bedeuten? Nach seiner Verhaftung taucht Simon in der Praxis auf und erzählt Vicky, was geschehen ist: Der Unfallfahrer, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat, liegt nach einer Schlägerei im Koma. Für die Beamtinnen und Beamten ist Simon der Hauptverdächtige. Erzählt er die ganze Wahrheit? Kann Vicki an seine Unschuld glauben? Emilio kehrt derweil von seiner Fortbildung zurück und trifft auf seine Mutter, die große Erwartungen an das Wiedersehen hat. Diese kann er jedoch alles andere als erfüllen. Er wirft seiner Mutter vor, den Familienfrieden zu gefährden. Als sie daraufhin beschließt, die Rückreise nach Italien nicht weiter hinauszuzögern, passiert etwas, was bislang alle versucht haben, zu vermeiden.

Folge 49 ab dem 12. März um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Verdächtigungen Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 50 (13. März): "Wahre Lügen" Donato (Antonio Putignano) ist inzwischen zurückgekehrt und zornig, dass ihm niemand von der Anwesenheit seiner Ex erzählt hat. Er will nichts mit ihr zu tun haben - der Schmerz sitzt noch immer tief. Als Donato dann doch mit seiner damaligen Frau spricht, wird ihm etwas Entscheidendes klar. Simon ist dankbar für Vickis Vertrauen und Unterstützung, und beide haben die Hoffnung, dass alles gut wird. Sie kommen sich während eines Picknicks wieder nahe, doch dann meldet sich Simons Anwalt mit einer schlechten Nachricht. Kurz darauf erhält auch Vicki einen erschreckenden Anruf: Die Kripo Frankfurt meldet sich bei ihr. Alexandra erzählt Max von ihren seltsamen Essens-Gelüsten und dass sie überfällig ist. Könnte sie schwanger sein? Beide sind aufgelöst über die möglichen Auswirkungen. Vicki erfährt zufällig von dem Schwangerschaftstest und damit auch von den heimlichen Treffen zwischen Alexandra und ihrem Bruder. Während Alexandra mit dem Gedanken einer möglichen Schwangerschaft überfordert ist, holt sich Max Rat bei Lukas.