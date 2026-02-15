Parallelen: Das hat Antonio Putignano mit seiner "Landarztpraxis"-Rolle gemeinsam

Donato (Antonio Putignano) und Annamarie (Birgit Schneider) freuen sich in "Die Landarztpraxis" über die Geburt ihrer Enkelin.

Wie viel Antonio Putignano steckt in Donato? Seit Januar ist er wieder in der "Landarztpraxis" zu sehen. Mit Joyn spricht der Schauspieler über Parallelen zu seinem Serien-Charakter.

Familienglück vor und hinter der Kamera?

In der vierten Staffel ist es endlich so weit: Bianca und Julian bekommen nach anfänglichen Schwierigkeiten in ihrer Beziehung eine kleine Tochter. Doch nicht nur das junge Pärchen ist darüber überglücklich, sondern auch Donato, der das erste Mal Opa wird.

Im Verlauf der Serie wird deutlich: Für den Wirt des Gasthofs "Alte Post" steht die Familie an erster Stelle. Zusammenhalt ist für ihn das Wichtigste.