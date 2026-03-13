Ab 16. März "Die Landarztpraxis"-Wochen-Vorschau: Gesteht Fabian seine Gefühle für Vicki? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nina K. Vicki (Juliane Fisch) sucht Trost bei Fabian (Oliver Franck). Bild: Joyn

Vickis neu entdecktes Glück mit Simon wird ein weiteres Mal auf die Probe gestellt, Lukas erfährt schockierende Neuigkeiten, und Georg kämpft immer wieder mit seiner Krankheit. Die neuen Folgen "Die Landarztpraxis" siehst du ab 16. März in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Lukas (Michael Raphael Klein) wird mit merkwürdigen Vorfällen rund um den mysteriösen Jungen Oscar konfrontiert. Er sieht sich dazu gezwungen, die Polizei zu kontaktieren, was unerwartete Wahrheiten ans Licht bringt. Gleichzeitig bereiten er und Isa (Diane Willems) sich auf einen wichtigen Termin vor, der ihr Leben verändern könnte. Vicki (Juliane Fisch) und Simon (Ben Braun) kommen sich immer näher. Doch Simons Vergangenheit holt ihn erneut ein und eine schwierige Entscheidung bedroht das Glück der beiden. Vicki findet Trost bei Fabian (Oliver Franck), was nach einem besonderen Abend ihre Freundschaft auf die Probe stellt. Die Nachfolge des Huberhofs ist unklar, was Basti zum Verzweifeln bringt. Doch Julian (Alexander Milo) präsentiert ihm eine überraschende Idee. Der Ausflug am Ammersee endet für Georg (Christian Hoening) mit einem Rückschlag seiner Gesundheit, was Isa und Fabian belastet.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese News könnten dich auch interessieren: "Sturm der Liebe": Liebes-Glück bei Sophia und Christoph? "In aller Freundschaft": Zwei Rückkehrerinnen und eine Reality-Ikone sind heute zu sehen

Folge 51 (16. März): "Alle für einen" Während Isa gemeinsam mit ihrem Vater und Bruder Zeit am Ammersee verbringt, erlebt Lukas allein in der Wohnung eine Reihe merkwürdiger Vorfälle. Die Situation spitzt sich zu, als Oscar - derselbe Junge, der bereits Isas Praxis besuchte - unerwartet bei Lukas und Emilio (Gioele Viola) in der Bergrettung auftaucht. Die Geschehnisse nehmen eine immer abstrusere Wendung, bis Oscar plötzlich vor Lukas in der Wohnung steht. Was hat der Junge vor? Obwohl Alexandra (Katrin Anne Heß) froh über das Ergebnis des Schwangerschaftstest ist, wird sie mit Situationen konfrontiert, die bisher ungekannte Gefühle in ihr hervorbringen. In der Praxis hat ihre schlechte Stimmung eine bestimmte Vermutung ihrer Mitarbeiterinnen zur Folge. Die verzweifelte Vicki hat eine Idee, wie sie Simon helfen kann - das könnte sie selbst jedoch in große Schwierigkeiten bringen. Simon und ihr älterer Bruder Max (Alexander Koll) sind nicht begeistert und versuchen ihr Bestes, sie davon abzuhalten. Doch Vicki hat keinerlei Interesse daran, so zu handeln, wie es andere von ihr verlangen. Als sie von der Kripo zurückkommt, stellen sich alle die Frage: Hat sie für Simon gelogen oder doch die Wahrheit gesagt?

Folge 51 ist am 16. März ab 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Alle für einen Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 52 (17. März): "Elternliebe" Basti ist sehr frustriert, da sich immer noch kein neuer Investor für den Huberhof gefunden hat und somit unklar ist, ob er erhalten bleiben kann. Während Max überlegt, selbst ein Darlehen aufzunehmen, um seinem Sohn zu helfen, bittet Basti Julian um Unterstützung. Georg und seine Kinder genießen ihre gemeinsame Zeit am Ammersee. Am letzten Tag möchte Georg Fabian und Isa die besonderen Orte zeigen, an denen er damals wunderschöne Momente mit deren Mutter geteilt hat. Dies führt zu einem sehr emotionalen, aber auch verbindenden Moment für die Familie. Doch gerade dann, als alles gut ist, holt seine Alzheimer-Erkrankung Georg wieder ein. In der Praxis kommt es zu einem sehr dramatischen Vorfall mit dem kleinen Jungen Tim: Er ist verschwunden, ohne seine unbedingt notwendige Insulinspritze zu bekommen. Simon offenbart Vicki im Nachgang, wie sehr ihn Tims Fall berührt hat. Daraufhin erleben sie gemeinsam einen emotionalen Moment und Simon erledigt etwas, vor dem er sich schon lange gedrückt hat. Währenddessen quält sich Lukas weiterhin mit dem Rätsel um Oscar und dessen unerwartetem Auftauchen in seiner Wohnung.

Folge 52 kannst du ab dem 17. März um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Elternliebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 53 (18. März): "Kein Entkommen" Zwischen Vicki und Simon läuft es besser. Als ihr heimlicher Verehrer Fabian schließlich wieder vom Ammersee zurückkehrt, muss er über diese neuen Entwicklungen staunen. Als wären das noch nicht genug schlechte Neuigkeiten für ihn, bekommt er jetzt auch von der Verdächtigung gegen Simon mit und konfrontiert Vicki massiv. Fabian kann es einfach nicht verstehen: Wie kann sie das nur mit sich machen lassen? Nach Isas Rückkehr kann Lukas ihr endlich von den skurrilen Geschehnissen mit dem Jungen erzählen. Isa erinnert sich an Oscar in ihrer Praxis und stellt die Vermutung auf, dass er damals ihren Schlüssel gestohlen haben muss. Plötzlich taucht Oscar schon wieder in Lukas Nähe auf. Da die ganze Situation immer gruseliger wird, bleibt Lukas nichts anderes übrig, als sich bei der Polizei zu melden. Inmitten dieser chaotischen Situation klingelt dann Lukas Handy, und Isa und er können kaum glauben, was ihnen mitteilt wird! Die große Frage, wie es mit dem Huberhof weitergeht, ist immer noch nicht geklärt. Basti verbietet seinem Vater, sich für ihn zu verschulden und währenddessen holt sich Julian freundschaftlichen Rat bei Simon bezüglich seiner Investitions-Pläne. Als der potenzielle neue Mit-Besitzer dem verzweifelten Basti seine Idee mitteilt, ist dieser froh und besorgt zu gleich: Wird Basti Julians Deal annehmen?

Schaue Folge 53 ab dem 18. März um 19 Uhr Ganze Folge Die Landarztpraxis Kein Entkommen Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 54 (19. März): "Ein Sturm zieht auf" Vicki und Fabian sind beide unglücklich darüber, wie ihre Diskussion gelaufen ist und versöhnen sich schnell wieder. Für Simon gibt es Neuigkeiten bezüglich des Unfallfahrers, der aus dem Koma geholt werden soll. Simon hofft auf dessen Aussage zur Klärung seiner Unschuld. Doch dann kommt alles anders. Schließlich trifft Simon eine Entscheidung, an der Vickis Herz erneut zu zerbrechen droht. Isa und Lukas sind sehr aufgeregt vor dem Termin mit dem Jugendamt und der möglichen Adoption. Beide haben Sorgen und Bedenken, dass sie sich zu früh freuen könnten, und suchen Rat bei ihren Freunden. Plötzlich taucht Oscars Großmutter auf und bittet Lukas eindrücklich, seine Anzeige zurückzunehmen. Letztendlich gibt sie etwas preis, womit niemand gerechnet hatte: Der Schock steht Lukas und Isa ins Gesicht geschrieben. Julian teilt seine neuen Geschäftspläne mit seiner Familie und alle freuen sich mit ihm. Gleichzeitig bekommt Feli (Fenja Gerhardter) nach einem Vorfall doch Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Mutter, wieder eine engere Beziehung aufbauen zu wollen. Emilio steht für seine Schwester ein und konfrontiert die Mutter, woraus ein emotionales Gespräch entsteht. Werden die Kinder ein weiteres Mal von ihrer Mutter enttäuscht?

Folge 54 ab dem 19. März um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Ein Sturm zieht auf Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.03.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 55 (20. März): "Freundschaft oder Liebe?" Vicki lässt sich am Abend bei Fabian trösten: Simon hat sie sehr verletzt. Als bei einem Gewitter dann der Strom ausfällt, machen sie es sich aus der Not heraus gemütlich. Kerzenlicht und gemeinsames Übernachten auf einer Luftmatratze im Wohnzimmer: Entwickelt sich hier zufällig eine romantische Stimmung? Am nächsten Morgen rutscht Fabian im Schlaf etwas heraus, das er Vicki bis jetzt absichtlich verschwiegen hat. Vicki versteht die Welt nicht mehr, und als sie ihn darauf anspricht, erfährt sie etwas, womit sie nicht gerechnet hätte. Lukas ist geschockt, als Oscars Großmutter ihm die Details der damaligen Geschehnisse und die Verbindung zu Oscar offenbart. Er ist zutiefst betroffen und kann kaum glauben, dass er möglicherweise der Vater eines 15-jährigen Jungen ist. Daraufhin lädt Lukas seinen möglichen Sohn und die Großmutter zu sich ein. Zum ersten Mal liegen alle Karten auf dem Tisch, jedoch fällt es Lukas schwer, Zugang zu Oscar zu finden.