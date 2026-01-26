Zwischen Set und Familienalltag Juliane Fisch: Das ist der berühmte Krimi-Star an der Seite der "Landarztpraxis"-Schauspielerin Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Johanna Grauthoff Juliane Fisch spielt die Hauptrolle in der neuen "Landarztpraxis"-Staffel. Bild: Joyn

Direkt nach ihrem Abschied von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" startet Juliane Fisch mit einer neuen Hauptrolle in der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis". An ihrer Seite: Ehemann Jan Fisch-Dose, seit Jahren eine feste Größe im deutschen TV-Krimi. Wer ist dieser Mann und wie verändert ihr neuer Karriereabschnitt das Leben der Familie?

Juliane Fisch: Neue Rolle, neuer Lebensabschnitt Zehn Jahre lang prägte Juliane Fisch als Dr. Elly Winter die ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Nach einer früheren Drehpause ist nun endgültig Schluss mit der Rolle. Der Abschied erfolgt jedoch ohne längere Auszeit. Direkt im Anschluss übernimmt Fisch jetzt eine Hauptrolle in der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis". Als Victoria "Vicki" Raichinger steht sie erneut als Ärztin vor der Kamera. Dass diese Entscheidung ihr auch privat einiges abverlangte, machte die Schauspielerin selbst öffentlich. Die Anfrage erreichte sie kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes im Frühjahr 2025. Ein Umzug, neue Kita, neue Schule folgten.

Eine komplette Neusortierung für uns als Familie. Juliane Fisch auf Instagram

Diese Herausforderungen zeigen, dass ihre Rolle nicht nur beruflich sondern auch privat einen tiefen Einschnitt bedeutet.

Familie und Karriere im Fokus Juliane Fisch ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch dreifache Mutter und Unternehmerin. Über Jahre hinweg führte sie gemeinsam mit ihrem Mann Jan Fisch-Dose einen Leipziger Concept-Store für Baby-und Kinderkleidung, inklusive Online-Shop. Mit dem Start der Dreharbeiten zu "Die Landarztpraxis" kurz nach der Geburt des dritten Kindes traf das Paar jedoch eine weitreichende Entscheidung: Der Laden und der Onlineshop wurden geschlossen. "Wir wollten nicht mehr so weitermachen, wie die Jahre zuvor", erklärt sie auf Social Media. Ein Umzug quer durchs Land und der bewusste Abschied vom Geschäft markieren nun einen Neustart - sowohl im Beruf als auch in ihrer fünfköpfigen Familie. Ihr Mann Jan ist dabei immer unterstützend an ihrer Seite.

Das Leben ist und bleibt turbulent. Und wir sind so ein starkes Team geworden. Juliane Fisch auf Instagram

Jan Fisch-Dose: Der Krimi-Star an ihrer Seite Jan Fisch-Dose ist aber auch nicht nur Familienvater, sondern selbst ein erfolgreicher Schauspieler. Einem breiten Publikum ist er vor allem aus dem ARD-Donnerstagskrimi "Wolfsland" bekannt. Seit 2016 spielt er dort den Spurensicherer Jakob Böhme und ist fester Bestandteil der erfolgreichen Krimireihe. Ende 2025 wurden die Dreharbeiten zu zwei neuen Filmen abgeschlossen. Informationen zur Ausstrahlung gibt es noch keine. Zuvor machte sich der Schauspieler im deutschen Fernsehen bereits als Kriminalkommissar Robert Bähr in "Die Garmisch-Cops" einen Namen. In der ZDF-Serie war er von 2012 bis 2014 in mehr als 20 Folgen zu sehen. Neben seinen festen Serienrollen spielte Jan Fisch-Dose in zahlreichen Formaten, darunter "Tatort", "SOKO Köln", "SOKO Leipzig", "Notruf Hafenkante", "Rosenheim-Cops" und "In aller Freundschaft". Auch internationale Erfahrungen sammelte der Schauspieler: 2015 übernahm er eine Rolle in der US-Erfolgsserie "Homeland". Im deutschen Kino zeigte er sich unter anderem in "Schlussmacher" von Matthias Schweighofer sowie in "The Final Fox".

