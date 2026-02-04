Exklusiv "Landarztpraxis"-Geheimnis gelüftet: Matthias Killing über seine Gastrolle und die emotionale Bindung zur Serie Veröffentlicht: Vor 50 Minuten von Annalena Graudenz Welches Geheimnis verbindet Matthias Killing mit der "Landarztpraxis"? Bild: IMAGO/DeFodi Images, Joyn

Pssst … streng geheim! Wir dürfen zwar noch keine Details verraten - aber so viel steht fest: Matthias Killing war zu Gast am Set der beliebten SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis". Nach einem aufregenden Drehtag hat uns der Moderator erzählt, warum dieser Tag so besonders für ihn war.

Die wenigsten von uns können von sich behaupten, einmal in ihrer Lieblingsserie mitgespielt zu haben. Matthias Killing darf diesen Traum jetzt von seiner Bucket List streichen, denn der Moderator hat einen Ausflug in die Schauspielerei gemacht. Für den Wahl-Berliner war dies ein ganz besonderer Moment, da er eine ganz persönliche Verbindung zur Serie hat. Bereits bei der Fan-Premiere von Staffel vier am bayerischen Schliersee kam der Stein zum heiß-ersehnten Gastauftritt von Matthias Killing ins Rollen. Wie es dann zum Dreh in der "Landarztpraxis" kam, erzählte uns Matthias Killing Ende 2025 im exklusiven Joyn-Talk.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt auf Joyn streamen

Trost und Erinnerung: Matthias Killing über seine Bindung zur "Landarztpraxis" Auch wenn Schauspielerin und gute Freundin Caroline Frier die Neugier zur Vorabendserie geweckt hat, hat "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing auch eine sehr persönliche Bindung zur "Landarztpraxis", genauer: eine Verbindung mit einer der schwersten Zeiten seines Lebens. In den letzten Monaten vor ihrem Tod pflegte Killing seine Mutter. "Ich habe tage-, wochenlang bei ihr am Bett gesessen und zusammen mit ihr immer wieder die 'Landarztpraxis' geguckt", erinnert er sich. Besonders die Bergszenen hätten ihr immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auch nach ihrem Tod im Juli 2024 schaute er weiter. "Das wird mich - neben vielen anderen Dingen natürlich - für immer an sie erinnern", so Killing.

Vom Moderator zum Schauspieler? Matthias Killing schwärmt von "Landarztpraxis"-Gastrolle Es ist nicht irgendeine Serie, sondern Killings absolute Lieblingsserie. Auf einen entsprechend emotionalen und glücklichen Neu-Schauspieler treffen wir am Set der "Landarztpraxis". "Es war ein absoluter Traumtag, ein richtig schöner Drehtag und eine richtig tolle Erfahrung", schwärmt er. Die Atmosphäre sei entspannt, locker und gleichzeitig hochprofessionell gewesen. Da dauert es einen Moment, bis er wirklich realisiert: "Jetzt durfte ich in meiner Lieblingsserie mitspielen. Wie toll ist das denn?" Details über seinen Auftritt dürfen wir noch nicht verraten. Ob das nun der Startschuss für eine neue Karriere als Schauspieler war? Wir werden berichten.