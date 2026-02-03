Hinter den Kulissen Mein erstes Mal am Filmset der "Landarztpraxis" Aktualisiert: Vor 52 Minuten von Nicola Schiller Wie wird eine Fernsehserie wie "Die Landarztpraxis" gedreht? Redakteurin Nicola durfte einen Tag am Set dabei sein. Bild: Teresa Bergt; filmpool entertainment GmbH Köln; vectorfusionart_adobe.stock.com

Redakteurin Nicola dachte, sie kennt das TV-Geschäft. Doch ein Besuch am Set der "Landarztpraxis" belehrte sie eines Besseren. Was sie überraschte und warum sie die Serie nun mit anderen Augen sieht.

Von Nawalny zum Landarzt Ich bin, was TV-Produktionen angeht, kein absoluter Neuling. Meine allererste Fernsehluft durfte ich 2020 bei einem Praktikum bei Galileo schnuppern. Dort konnte ich unter anderem bei der Umsetzung eines Beitrages über den russischen Aktivisten Alexej Nawalny mithelfen - inklusive vieler nachgestellter Szenen aus seinem Leben. Wir hatten damals Schauspieler gecastet, Locations gemietet, Möbel ausgeliehen, Requisiten gesammelt und und und. Schon damals dachte ich "Wow, was für ein cooler Job!". Den Beitrag kann man übrigens immer noch auf Youtube sehen - ich habe sogar hier und da eine Statisten-Rolle übernommen.

Mein zweiter Besuch in der "Landarztpraxis" Und auch in meinen weiteren Jahren im ProSieben-SAT.1-Kosmos habe ich viele eigene Beiträge gedreht, ich bin also kein vollkommener Anfänger im TV-Geschäft. Doch nun hatte ich beruflich die Gelegenheit, das Set der "Landarztpraxis" zu besuchen. Und was soll ich sagen? Ich war begeistert! Zugegeben, inhaltlich bin ich nicht ganz up to date. Für einen anderen Artikel habe ich auf die allererste Folge der "Landarztpraxis" reagiert. Das war Staffel eins, mittlerweile läuft bereits die vierte Staffel und ich habe seitdem nur hier und da mal in eine der aktuelleren Folgen reingeschaut. Schande über mich! Aber was nicht ist, kann ja noch werden, oder? Jetzt stand also mein zweiter Besuch bei der "Landarztpraxis" an, und zwar dieses Mal ganz in echt, nicht nur vor dem PC.

Die "Landarztpraxis" lebt von Teamgeist und Perfektion Besonders beeindruckt hat mich die Freundlichkeit des gesamten Teams. Schauspieler:innen, Produzenten, Crew-Mitglieder: Alle waren super nett, offen und hilfsbereit. Oft hat man als Redakteur:in bei solchen Set-Besuchen das Gefühl, im Weg rumzustehen und die Leute von ihrer Arbeit abzuhalten, beziehungsweise die erprobten Abläufe zu stören. Das war bei der "Landarztpraxis" absolut nicht der Fall. Ich hatte zusätzlich zu meiner TV-Erfahrung auch eine ungefähre Vorstellung, wie aufwendig die Dreharbeiten eines Filmes oder einer Serie sind. Trotzdem war ich vor Ort regelrecht geflashed. Mit Textproben, Stellproben, Lichtproben und und und dauert es erst mal eine ganze Weile, bis überhaupt mal ein Bild aufgenommen wird. So dauert es gut und gerne mehrere Stunden, bis eine komplette Szene im Kasten ist, die am Ende in der Serie gerade mal vier bis fünf Minuten lang ist. Das hatte ich mir natürlich schon vorher gedacht, aber dann live dabei zu sein, war einfach beeindruckend. Auch die Detailverliebtheit hat mich fasziniert. Mal sitzt eine Haarsträhne nicht richtig, dann muss noch mal nachgepudert werden, hier ist ein störender Schatten, dort ist das Licht etwas zu kalt: Jedes Mitglied des Produktionsteams muss Adleraugen haben und immer konzentriert dabei sein. Auch bei der zehnten Wiederholung, und das alles mit Zeitdruck und mit einem straffen Drehplan.

Begeisterung, die ansteckt Mein Besuch am Set der "Landarztpraxis" hat mir gezeigt, dass Fernsehen mehr ist als nur das, was wir am Abend auf unseren Bildschirmen sehen. Es ist harte Arbeit, Leidenschaft und Teamwork. Die Detailverliebtheit, mit der hier gearbeitet wird, ist wirklich beeindruckend. Und wahrscheinlich ist es dieser hohe Anspruch und die Leidenschaft eines jeden einzelnen, was die "Landarztpraxis" auszeichnet und die Serie so erfolgreich macht. Ich bin dankbar, dass ich zumindest einen kleinen Einblick in diese Welt bekommen durfte.