Starke Besetzung Lili-Mari Budach: Daher kennst du die Neue in der "Landarztpraxis" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Lili-Mari Budach sorgt in der "Landarztpraxis" als Josie Kogler für Spannungen. Bild: IMAGO/Future Image

Seit Ende Januar liefert Lili-Mari Budachs Figur ordentlich Gesprächsstoff in der SAT.1-Erfolgsserie "Die Landarztpraxis". Als Ziehtochter von Hauptfigur Dr. Viktoria "Vicki" Raichinger bringt sie Dynamik ins beschauliche Dorf am Schliersee.

Von "Heldt" zur "Landarztpraxis": Josie-Darstellerin Lili-Mari Budachs Karrierestart Ihre Figur Josie in "Die Landarztpraxis" ist nicht die erste größere Rolle für Lili-Mari Budach. Sie spielte jahrelang Emily Bannenberg in der ZDF-Fernsehserie "Heldt". Ihre Serienmutter, Staatsanwältin Ellen Bannenberg, wurde von ihrer echten Mutter Janine Kunze verkörpert. Gemeinsam standen sie von 2014 bis 2021 für die Krimi-Reihe vor der Kamera und betreiben seit 2019 auch den gemeinsamen Podcast "Kunzes Kosmos". Beide traten zudem 2017 in mehreren Ausgaben der Spielshow "Comeback oder weg?" zusammen auf. Neben ihrer Rolle in "Heldt" übernahm die 22-Jährige sechs Folgen lang die Rolle der Anna Grützmacher in der Dramedy-Fernsehserie "Der Lehrer" und spielte außerdem in der Komödie "Sechs Richtige und ich" (2017) mit.

Josie Kogler in der 4. Staffel "Landarztpraxis": Alte Konflikte und persönliche Entwicklung In der 18. Folge der vierten Staffel von "Die Landarztpraxis" stand Josie plötzlich vor Vickis Tür - und man merkte sofort: Da stimmt was nicht. Denn Josies Rückkehr wirft auch wieder eine unbequeme Frage auf: Warum hat ihr Vater Vicki und sie damals verlassen? Während Vicki das Kapitel längst abgeschlossen hat, klammert sich Josie an die Hoffnung, dass es eine andere Erklärung geben muss. Dass Vicki sie zur Ablenkung mit in die Praxis nimmt, macht die Sache nicht besser, sondern reißt nur alte Wunden auf.

Im Verlauf der Staffel zeigt sich, wie Josie nach und nach Antworten auf ihre Fragen sucht und ihre inneren Konflikte ordnet. Trotz alter Verletzungen ergeben sich Chancen auf neue Klarheit und Selbstbestimmung. Mit der Unterstützung von Vicki und den Menschen in Wiesenkirchen beginnt sie, eigene Entscheidungen zu treffen und sich von belastenden Gedanken zu lösen. So entwickelt sich Josie von einer jungen Frau, die zwischen familiären Erwartungen und persönlichen Zielen hin- und hergerissen ist, zu jemandem, der Verantwortung für die eigene Zukunft übernimmt und mutig neue Wege geht.