Leidet Georg unter Demenz? Neue Folgen der "Landarztpraxis" ab 2. Februar

Fabian vermutet eine schwere Krankheit bei seinem Vater Georg. Doch dieser möchte nichts davon hören. Was passiert sonst noch bei "Die Landarztpraxis"?

Fabian (Oliver Franck) sorgt sich um Georgs (Christian Hoening) Gesundheit: Sein Vater wird zunehmend vergesslicher, doch der stolze Bürgermeister weigert sich, die Ernsthaftigkeit seines Zustands anzuerkennen. Als Fabian ihm eine Demenz-Untersuchung vorschlägt, reagiert Georg abwehrend - und hinterlässt bei seinem Sohn große Sorge. Währenddessen gerät das Dorf durch Donatos (Antonio Putignano) Goldfund in Aufruhr. Resi (Marion Mathoi) setzt alles daran, den Schatz zu finden, während Emilio (Gioele Viola) eigene Pläne verfolgt. Außerdem kommt Max (Alexander Koll) früher von seiner Fortbildung, um Alexandra (Katrin Anne Heß) zu überraschen. Beim gemeinsamen Mittagessen macht er dann allerdings einen Rückzieher. Isa (Diane Willems) und Lukas (Michael Raphael Klein) haben gute Neuigkeiten vom Jugendamt. Doch werden sie Laras Kind wirklich adoptieren können, oder macht das Herz der jungen Mutter am Ende doch einen Strich durch die Rechnung? Josie (Lili Budach) startet in einen neuen Lebensabschnitt in der Pflege und muss sich schweren Herzens von Vicki (Juliane Fisch) verabschieden. Vicki und Simon (Ben Braun) nähern sich langsam weiter an, doch gerade als sie unbeschwert Zeit zusammen verbringen, werden sie von einer unerwarteten Begegnung gestört. Unterdessen bedroht das Q-Fieber die Bauernhöfe, und Simon beweist erneut Stärke: Er hilft einem verletzten Bauern und mobilisiert das Dorf, gemeinsam Unterstützung zu leisten.

Folge 21 (2. Februar): "Abschiedsfeuer" Vicki steht unter Schock, als Josie ihr eröffnet, dass ihr Vater sich nun doch noch bei ihr gemeldet hat. Die Nachricht, die Hannes hinterlassen hat, wirft allerdings neue Fragen auf. Simon findet Vicki grübelnd auf ihrer Lieblingsbank vor. Er versucht, sie aufzumuntern, doch in ihr hat sich einiges an Wut angestaut. Währenddessen sucht Josie Trost bei Basti (Simon Lucas). Isa und Lukas überlegen weiterhin, ob sie Laras Kind adoptieren können. Während Lukas die Situation mittlerweile anders sieht, hat Isa immer noch ein schlechtes Bauchgefühl. Sie will auf keinen Fall die schwierige Situation der jungen Frau ausnutzen. Als sie und Lara bei einer Untersuchung den Herzschlag des Babys hören, macht Lara aber erneut klar, dass sie Isa als Mutter des Kindes möchte. Alexandra grübelt über eine verwirrende Nachricht von Max. Nach ihrem Kuss ist sogar die sonst so selbstbewusste Alexandra verunsichert. Wie wird es wohl zwischen den beiden weitergehen?

Folge 22 (3. Februar): "Der Schatz von Wiesenkirchen" Fabian geraten die Ergebnisse von Georgs Bluttest in die Hände und lösen große Sorge in ihm aus. Er konfrontiert seinen Vater mit einem Verdacht, den dieser jedoch strikt zurückweist - obwohl Demenz in der Familie bereits vorkam. Resi ist fest entschlossen, den sagenumwobenen Schatz von Wiesenkirchen zu finden. Trotz ihrer Zweifel lässt Annemarie ihre Freundin nicht im Stich und begleitet sie auf der kräftezehrenden Suche. Stunde um Stunde vergeht ohne Erfolg, bis Donato im Wald aus Zufall auf Gold stößt und damit alles verändern könnte. Gleichzeitig steht für Josie ein neuer Lebensabschnitt bevor: Sie möchte ihren beruflichen Weg in der Pflege so schnell wie möglich einschlagen und das Dorf dafür verlassen. Der Abschied von Vicki fällt beiden schwer, doch trotz aller Wehmut sind sie entschlossen, nach vorn zu blicken und ihren eigenen Weg weiterzugehen.

Folge 23 (4. Februar): "Goldrausch" Nachdem Donato den Goldfund versehentlich ausplaudert, gerät ganz Wiesenkirchen in Aufregung. Die Aussicht auf einen verschollenen Schatz begeistert die Bewohner - allen voran Resi und Donato, die die Suche mit noch größerem Eifer vorantreiben. Doch auch Emilio hat es auf das Gold abgesehen. Während die Schatzsuche immer größere Kreise zieht, sorgt sich Georg, dass der ganze Trubel sein aufwendig geplantes Jubiläumsfest in den Hintergrund drängen könnte. Unterdessen kommen Isa und Lukas ihrem Traum vom eigenen Baby einen großen Schritt näher. Auch das Jugendamt signalisiert Zustimmung, dass das Paar Laras Kind nach der Geburt adoptieren darf. Nun stehen nur noch einige verpflichtende Vorbereitungsseminare an, bevor ihr Wunsch endgültig Wirklichkeit werden könnte. Auch zwischen Vicki und Simon bleibt es turbulent: Weiterhin schwanken die beiden zwischen Flirten und emotionaler Distanz. Doch diesmal reagiert Simon ungewohnt. Statt sich zurückzuziehen, sucht er das Gespräch und entschuldigt sich sogar bei Vicki.

Folge 24 (5. Februar): "Das Licht am Ende des Tunnels" Für Isa und Lukas steht das verpflichtende Seminar für ihre geplante Adoption an. Vor allem Isa plagen Zweifel, ob sie ausreichend vorbereitet ist und den Anforderungen gerecht werden kann. Doch ihre Sorgen erweisen sich schnell als unbegründet: Die Mitarbeiterin des Jugendamts hat erfreuliche Neuigkeiten für das Paar und lässt ihren Traum vom eigenen Kind ein großes Stück näher rücken. Georg ist derweil genervt von der anhaltenden Euphorie um den angeblichen Schatz. Er fühlt sich zunehmend überfordert, da er als Bürgermeister ständig mit Fragen der Dorfbewohner konfrontiert wird. Gleichzeitig verschärft sich seine Vergesslichkeit, was Fabian immer größere Sorgen bereitet. Trotz der auffälligen Symptome weigert sich Georg weiterhin, eine Demenz-Untersuchung durchführen zu lassen. Basti ist ebenfalls besorgt, denn das Q-Fieber setzt den Bauernhöfen in Wiesenkirchen massiv zu. Als er Emilio im Wald davon berichtet, machen die beiden eine beunruhigende Entdeckung. Sie stoßen auf einen verletzten Mann, dessen Wunde offenbar ebenfalls mit der ausgebrochenen Krankheit in Zusammenhang steht. Emilio zögert nicht und bringt den Verletzten umgehend in die Praxis. Simon gelingt es langsam, sich Vicki gegenüber mehr zu öffnen. Als sie ihn bittet, ihr bei einem labilen Notfallpatienten zu helfen, zeigt sich ausgerechnet der sonst so verschlossene Simon von seiner einfühlsamen Seite und schafft es mit beruhigenden Worten, dem Verletzten Trost zu spenden.

Folge 25 (6. Februar): "Besuch aus der Vergangenheit" Simon schafft es, den Bauern, der durch das Q-Fieber seine gesamte Existenzgrundlage verloren hat, mit tröstenden Worten aufzurichten. Vicki und er wollen den hilflosen Mann unterstützen und mobilisieren dafür das ganze Dorf. Dabei übernimmt Simon erneut eine tragende Rolle und überrascht Vicki ein weiteres Mal mit einer bislang eher versteckten, einfühlsamen Seite. Es scheint, als würde der sonst so verschlossene Mann endlich auftauen, bis plötzlich eine Frau aus seiner Vergangenheit auftaucht und alles durcheinanderbringt. Unterdessen wendet sich das Glück auch anderswo: Lara fragt Isa, ob sie und ihr Mann bei der Geburt ihres Babys dabei sein möchten. Außerdem wollen die beiden Frauen gemeinsam einen Vorbereitungskurs besuchen. Doch als es soweit ist, wird Isa von einem Notfall bei der Arbeit aufgehalten, und Lukas muss für sie einspringen. In dieser emotionalen Ausnahmesituation bricht Lara plötzlich in Tränen aus. Will sie ihr Baby nun doch behalten? Max kehrt frühzeitig von seiner Fortbildung zurück, um Alexandra zu überraschen, und ihre Freude ist groß, ihn zu sehen. Doch beim gemeinsamen Mittagessen erhält ihre gute Laune einen unerwarteten Dämpfer, der für neue Spannungen sorgt.