Verbotene Liebe Was empfindet Lilli für ihren Schwager? - "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Wochen-Vorschau ab 29. Juni Aktualisiert: Vor 49 Minuten von Nina K. Lilli (Pina Kühr) und Sebastian (Max Alberti) hüten ein Geheimnis. Bild: Joyn

Lilli kann nicht glauben, dass ausgerechnet der Mann, den sie nicht mehr aus dem Kopf bekommt, der Ehemann ihrer Schwester ist, die Vorbereitungen für die Eröffnung des Sonnenhofs sind im vollen Gange, und Ellas Übernahme der Praxis steht auf der Kippe. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis - Team Sonnenhof" siehst du ab 29. Juni in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Lilli (Pina Kühr) kehrt nach Weilhausen zurück, um den Sonnenhof wiederzueröffnen und ein Stück Familiengeschichte der Lammingers zu bewahren. Das Wiedersehen mit ihren Geschwistern Becky (Sina Zadra), Freddy (Tobias Schäfer), Konstantin (Michael Epp) und Julia (Rike Schmid) ist emotional, doch schnell wird klar: Nicht alle teilen ihre Vision. Alte Konflikte brechen auf, besonders mit der ältesten Schwester Julia, die den Hof verkaufen will. Ella (Nina Patricia Schmieder) geht fest davon aus, dass sie bald die Landarztpraxis in Weilhausen eröffnen wird - schließlich hat Josephine ihr die Zusage bereits mündlich erteilt. Wäre da nicht Lillis Bruder Konstantin, der sich ihr in den Weg stellt. Während Lilli den geheimnisvollen Mann aus der Berghütte nicht aus dem Kopf bekommt, folgt kurz darauf das böse Erwachen: Ausgerechnet er entpuppt sich als der Ehemann ihrer Schwester Julia. Doch schnell wird deutlich, dass hinter der Fassade diese Ehe weit mehr bröckelt, als es nach außen den Anschein hat. Zwischen Becky und Max (Alexander Koll) ist die Stimmung angespannt und zugleich vertraut. Die erneute Zusammenarbeit bei der Bergrettung weckt alte Gefühle, die beide eigentlich hinter sich lassen wollten. Außerdem stellt sich die Frage: Ist die Beziehung zwischen Max und Alexandra (Katrin Anne Heß) endgültig vorbei?

Folge 1 (29. Juni): "Willkommen im Sonnenhof" Becky und Lilli kehren gemeinsam an den Sonnenhof zurück und treffen dort auf ihre Geschwister Freddy und Konstantin. Für die Geschwister Lamminger ist es ein sehr emotionaler Moment, denn dieser Ort ist voller Erinnerungen an ihre gemeinsame Kindheit und an die bereits gestorbenen Eltern. Während die vier auf ihre Tante Josephine (Alexandra von Schwerin) treffen, die bereits auf sie wartet, fehlt nur noch eine Person: ihre Schwester Julia. Als Lilli ihren Geschwistern schließlich eröffnet, dass sie den Sonnenhof übernehmen und wiedereröffnen möchte, stößt sie auf heftigen Widerstand. Vor allem Konstantin und Julia reagieren ablehnend. Julia macht Lilli sofort schwere Vorwürfe und macht deutlich, dass sie den Gasthof lieber verkaufen will. Auch Ella steht vor einer Herausforderung: Fabian (Oliver Franck) und Isa (Diane Willems) wollen ihre Schwester auf ihrem neuen Weg unterstützen und überraschen sie in der Praxis mit einem besonderen Geschenk. Doch als Konstantin dort auftaucht, macht er unmissverständlich klar, dass er Ella die Aufgabe, die Praxis im Sonnenhof zu übernehmen, nicht zutraut. Oder steckt ein anderer Grund hinter seiner Reaktion?

Sieh dir Folge 1 ab 29. Juni um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Willkommen im Sonnenhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 2 (30. Juni): "Der Mann meiner Schwester" Lilli kann kaum fassen, was sie hört: Konstantin, Freddy und Becky sind inzwischen davon überzeugt, den Sonnenhof wieder mit ihr zu eröffnen. Doch als sie versucht, auch Julia ins Boot zu holen, stößt sie erneut auf Ablehnung. Währenddessen wird immer deutlicher: Julias Ehe mit Sebastian (Max Alberti) steckt in einer tiefen Krise. Langsam wird klar, warum: Sebastian hat seinen Job als Anwalt gekündigt und damit auch die Arbeit in der Kanzlei, worauf beide jahrelang gemeinsam hingearbeitet haben. Julia kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen und zweifelt daran, woran sie überhaupt noch hinter ihm steht, wenn er so eine Entscheidung ohne sie trifft. Währenddessen folgt für Ella der nächste Schock: Sie erfährt, dass Konstantin nun doch selbst die Praxis im Sonnenhof übernehmen will. Damit hatte sie nicht gerechnet, schließlich hatte sie bereits alles für die Übernahme vorbereitet. Als die Tante Josephine versucht zu vermitteln und vorschlägt, dass sich alle an einen Tisch setzen, bricht sie plötzlich zusammen. Nun müssen Ella und Konstantin widerwillig zusammenhalten. Auch Max steht vor einem Neuanfang. Nach Alexandras Betrug hat er sich von ihr getrennt und schläft erst mal auf der Bergwacht. Alexandra ist am Boden zerstört - und Becky muss sich fragen, ob ihre Gefühle für Max wirklich längst Vergangenheit sind. Was Lilli noch nicht weiß: Als Julia schließlich Sebastian der Familie vorstellt, steht sie plötzlich dem Mann aus der Berghütte gegenüber - und erkennt entsetzt, dass er der Ehemann ihrer Schwester ist.

Folge 2 ist ab 30. Juni um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Der Mann meiner Schwester Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 3 (1. Juli): "Unmögliche Umstände" Lilli ist völlig überfordert von der Erkenntnis, dass Sebastian ausgerechnet der geheimnisvolle Mann aus der Berghütte ist, der ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Gerade jetzt, wo sich das Verhältnis zu Julia langsam entspannt und sie gemeinsam daran arbeiten, den Sonnenhof wieder aufzubauen. Die Planung für die Wiedereröffnung läuft auf Hochtouren: Bianca (Rosetta Pedone), Donato (Antonio Putignano) und Emilio (Gioele Viola) aus Wiesenkirchen schauen im Sonnenhof vorbei, bringen ein Einstandsgeschenk mit und bieten Freddy ihre Unterstützung in der Küche an. Alles soll rechtzeitig fertig werden, denn schon in zwei Tagen will die Familie Lamminger in Weilhausen eröffnen. Auch für Ella beginnt ein neuer Abschnitt: Stolz zeigt sie ihrem Vater Georg ihre neue Praxis, der sehr begeistert ist und sich mit seiner Tochter freut. Dabei lernt er auch Ellas neuen Geschäftspartner Konstantin kennen, mit dem sie die Praxis gemeinsam eröffnet. Als Ella schließlich das Praxisschild sieht, kann sie kaum glauben, was darauf steht. Julia ist erleichtert, dass Sebastian inzwischen alle ihre Geschwister kennengelernt hat und sie ihn offenbar mögen. Sie erzählt von ihrer Mutter, die früher die Familie zusammengehalten hat. Gleichzeitig hat Julia das Gefühl, dass Lilli sich merkwürdig verhält, als sie Sebastian offiziell kennengelernt. Sebastian blockt das ab - doch die Eheprobleme der beiden sind längst nicht gelöst.

Folge 3 kannst du am 1. Juli um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Unmögliche Umstände Verfügbar auf Joyn Folge vom 01.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 4 (2. Juli): "Zusammenhalt" Lilli versucht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Der Sonnenhof soll wieder ein Zuhause werden. Und dafür muss sie sich wieder an Julia annähern - Gefühle für den Mann ihrer Schwester dürfen dabei keinen Platz haben. Auch wenn Sebastian sie immer wieder aus dem Konzept bringt. Indes wächst bei Max der Frust: Noch immer schläft er auf der Couch in der Bergwacht, und Lukas will wissen, ob die Sache mit Alexandra wirklich endgültig vorbei ist - oder ob da nicht doch noch etwas mit Becky ist. Als Max und Becky kurz darauf aufeinandertreffen, merkt Becky sofort, wie unglücklich er ist, und versucht, für ihn da zu sein. Genau in diesem Moment taucht Alexandra auf und überrascht Max mit einer unerwarteten Nachricht. Am Sonnenhof herrscht Hochspannung: Kurz vor der geplanten Wiedereröffnung fällt plötzlich der Strom aus. Droht die Eröffnung zu scheitern? Als nichts mehr nach Plan läuft, gibt sich Lilli selbst die Schuld und ist zutiefst enttäuscht. In einem ruhigen Moment begegnet ihr zufällig Sebastian, der versucht, ihr Mut zuzusprechen. Auch in der Praxis kommt es weiterhin zu Spannungen zwischen Ella und Konstantin. Kurz darauf ereignet sich im Sonnenhof ein schwerer Arbeitsunfall: Ein Handwerker stürzt von der Leiter und schwebt in Lebensgefahr. Ella plädiert entschlossen für eine Thoraxdrainage, während Konstantin kurz die Nerven verliert, sich dann aber fängt und den Eingriff durchführt. Kaum ist die Krise überstanden, verfällt er jedoch wieder in sein egoistisches Verhalten - Ella versteht die Welt nicht mehr.

Folge 4 ab 2. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Zusammenhalt Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 5 (3. Juli): "Der große Tag" Für Lilli ist es ein ganz besonderer Tag: Der Sonnenhof wird endlich wiedereröffnet. Aufgeregt und voller Vorfreude erfüllt sie damit den letzten Wunsch ihres Vaters, den er kurz vor seinem Tod mit ihr geteilt hatte. Doch kurz vor der Eröffnung erhält Julia einen wichtigen Anruf von einem Klienten aus Düsseldorf und muss überraschend abreisen. Das sorgt für neue Spannungen mit Sebastian, der nicht verstehen kann, wie sie ihre Geschwister an diesem entscheidenden Tag allein lassen kann. Während Julia mit sich ringt, merkt Sebastian selbst, dass er in dieser kurzen Zeit verstanden hat, was für ein besonderes Juwel der Sonnenhof ist. Er versichert seine tatkräftige Unterstützung - vor allem für Freddy in der Küche. Doch kann Julia ihre Familie und ihren Ehemann wirklich einfach zurücklassen? Zur Eröffnung lassen sich zahlreiche bekannte Gesichter blicken, um den Sonnenhof zu feiern und die Familie Lamminger zu unterstützen - auch aus Wiesenkirchen. Als der große Moment gekommen ist, hält Lilli eine emotionale Rede: Ein Traum geht für sie in Erfüllung! Doch nicht für alle verläuft der Tag harmonisch: Bei der Eröffnung treffen Max und Fabian mal wieder aufeinander. Max macht unmissverständlich klar, was er von Fabians Verhalten hält: Ein echter Freund hätte ihn früher über Alexandras Betrug informiert - und nicht erst Wochen später.

Folge 5 ab 3. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Der große Tag Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen