Während ihre Konkurrenten bei einem Mega-Talent buzzern, bleibt The Voice Kids"-Coach Leony stumm - und bereut es jetzt bitterlich. In einem Instagram-Reel gesteht sie, warum der Auftritt der 9-jährigen Fiona sie nicht mehr loslässt.
Ein Kommentar bringt das Fass zum Überlaufen
Eigentlich sollte Leony als Coach bei "The Voice Kids" starke Nerven zeigen, doch die zweite Folge der Blind Auditions hat sie komplett aus der Bahn geworfen. Auslöser war die simple Fan-Frage, ob sie es bereue, sich für manche Talente nicht umgedreht zu haben. Ihre Antwort darauf ist ein emotionales Video, in dem sie sich den Auftritt der 9-jährigen Fiona ansieht und in Tränen ausbricht.
"Leute, 'The Voice Kids' ist so schlimm. Ich musste schon wieder heulen die ganze Zeit", schluchzt sie in die Kamera. Dann der Satz, der ihren Fehler eingesteht:
Fiona, meine süße Maus, wieso hab ich mich nicht umgedreht? Die Sendung macht mich fertig.
Du hast den Auftritt verpasst?
Bauchgefühl vs. Herzschmerz: Leony erklärt sich
Doch warum hat Leony gezögert? In der Caption ihres Reels versucht die Coachin, ihren inneren Konflikt zu erklären. "Es ist super schwierig, weil grundsätzlich alle Kids, die kommen, was können und ich einfach dann nach Bauchgefühl entscheide! Deswegen bereu' ich es auch nicht, wenn ich mich nicht umgedreht habe", schreibt sie.,
Normalerweise steht sie zu ihren Entscheidungen, auch wenn es ihr das Herz bricht, wenn ein Kind weint. Doch bei Fiona scheint dieses Mal alles anders zu sein. Ihre Tränen im Video beweisen, wie sehr sie diese spezielle Entscheidung doch bereut.
Die Konkurrenz schnappt zu
Was die Sache für Leony noch schlimmer macht: Während sie zögerte, erkannten ihre Coach-Kollegen das riesige Talent sofort! Sowohl HE/RO alias Heiko und Roman Lochmann als auch Michael Patrick Kelly hauten auf den Buzzer. Fiona ist also weiter und hat sich für Team Michael Patrick Kelly entschieden. Für Leony bedeutet das: Sie hat nicht nur eine Chance verpasst, sondern muss nun zusehen, wie dieses Top-Talent bei der direkten Konkurrenz durchstartet. Sie wird Fionas Weg aus der Ferne verfolgen müssen.
Doch wie weit wird sie es in Michael Patrick Kellys Team schaffen? Das siehst du in den neuen Folgen von "The Voice Kids". Staffel 14 läuft aktuell immer samstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.
