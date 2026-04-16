Erster Zoff unter den Teilnehmer:innen "Die Realitystar Academy" - Das passiert in Folge 1: Désirée Nick verurteilt Bodyshaming als "absolutes No-Go" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Die Realitystar Academy "Ihr habt eine ganz billige provokative Art!" Die Krallen sind ausgefahren Videoclip • 03:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der "Realitystar Academy" sollen 18 Student:innen lernen, was es braucht, um ein Trash-TV-Star zu werden. Zumindest in einer Sache scheinen die Schützlinge von Désirée Nick jedoch keine Nachhilfe zu brauchen: Für Drama sorgt die Gruppe schon in Folge eins.

Streame hier "Die Realitystar Academy" Ab 16. April auf Joyn

Während bald das neue Sommersemester an Deutschlands Universitäten beginnt und es die Student:innen wieder in die Bibliotheken zieht, startet auf Joyn ein ganz anderes Studium: An Désirée Nicks "Realitystar Academy" haben sich 18 "Studierende" eingeschrieben, um der nächste Star am Trash-TV-Himmel zu werden. Statt Hausarbeiten und Klausuren stehen für diese Student:innen etwas andere Prüfungen auf dem Plan. Wer Direktorin Nick überzeugt, dem oder der winkt eine Wildcard für die nächste Staffel "Forsthaus Rampensau Germany".

Erster Auftritt von Désirée Nick als Direktorin Dafür geht es für die Reality-Anfänger:innen in ein Anwesen, wo sie von Reality-Veteran Gigi Birofio ("Love Island") begrüßt werden. Studentin Lilli (26) ist von ihrem Lehrer ein wenig enttäuscht: "Er sieht im Fernsehen ein bisschen heißer aus als in echt." Doch die Enttäuschung ist schnell vergessen, denn Direktorin Nick tritt unter lautem Jubel das erste Mal vor ihre "zuckersüßen Zöglinge" und macht sofort klar: "Wer nichts zu bieten hat, der hat hier nichts zu suchen." Und was erwartet die selbsternannte "Reality Legende"?

Ausgerechnet Gigi verkündet die Hausregeln Es gelten die "goldenen Reality-Rules": Die Student:innen "sollen nicht langweilen" und "unique und authentisch sein". Sie sollen "nicht auf den Mund gefallen sein", ihren unbedingten Willen zeigen, sich selbst "zum Main Character machen" und Spaß haben.

Folge 1 von "Die Realitystar Academy" verpasst? Jetzt auf Joyn streamen Ganze Folge Die Realitystar Academy Einzug in die Reality Star Academy Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.04.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Überraschung für Flocke: Er trifft auf Ex Melissa Bekannte Gesichter aus der Reality-Welt bringen der Klasse diese Regeln im Klassenzimmer näher: Neben Gigi unterrichten unter anderem Kader Loth, Tara Tabitha und Kevin Platzer alias "Flocke". Letzterer dürfte vor allem für Kandidatin Melissa (27) eine ganz eigene Prüfung darstellen: Er ist ihr "Ex-Freund / Seelenverwandter", erzählt sie im Interview. Aber "gerade ist keine gute Phase".

"Sind wir hier im Kindergarten?": Erster Zoff bei der Jagd nach den Schlafplätzen Doch bevor die beiden in einer der kommenden Folgen aufeinandertreffen, sorgt schon der allererste Test des Studiums für Stress: Um sich ein Bett zu sichern, müssen die Studierenden aus einer Schale ein Schild mit ihrem Namen heraussuchen und dieses anschließend an ihrem Schlafplatz befestigen - wer am schnellsten ist, sichert sich den besten Platz im Schlafsaal. Dabei geht es nicht mit rechten Dingen zu - findet zumindest TV-Hellseher Florian (28). Dass seine Kommilitonin Leila (21) sich einfach mehrere Schilder geschnappt hat, findet er "asozial". "Da raste ich jetzt aus, weil, ganz ehrlich - das kann nicht wahr sein!", schimpft er gegenüber Mitstreiterin Jessica (25). Auch nachdem Leila sich entschuldigt, ist Florian weiter eingeschnappt. "Sind wir im Kindergarten?", fragt sich Melissa. Auch Nick hat nur wenig Mitleid für den Bett-losen Florian und kommentiert aus dem Off: "Ach Gottchen."

Bodyshaming & Zickereien: "Figur hast du nicht, Aussehen hast du auch nicht" Indes hat die Direktorin bereits einige der angehenden Stars genauer unter die Lupe genommen: Emily (23) und Darius (30), die sich bereits vor der Show "kennengelernt" haben, sind für die Direktorin "die Sweethearts des Jahrgangs". Jamie-Lee Lola (22) ("Mein Name ist so einzigartig wie ich selbst") ist für Nick "die erste Anwärterin auf das Zickenkrönchen". Warum sie damit wohl recht hat, zeigt sich wenig später, denn gemeinsam mit Melissa und Jennifer (26) stichelt die 22-Jährige gegen Mitstudentin Jessica und deren knappes Outfit. "Ihr habt beide so eine billig-provokante Art", urteilt die wiederum. Das wollen die drei Zicken-Anwärterinnen nicht auf sich sitzen lassen und lästern weiter über ihre Kommilitonin. "Figur hast du nicht, Aussehen hast du auch nicht", ätzt Melissa, die von sich sagt: "Ich sehe mich nie als Mitläufer, weil ich mich selber für schlauer als andere halte." Jessica warnt: "Ich habe euch im Auge."

Ekel-Alarm bei erster Prüfung Die nächste Prüfung rückt alle Streitereien jedoch erst einmal in den Hintergrund, denn für Nicks "Zuckerpuppen" stehen Heuschrecken, Fischaugen sowie Hühnerherzen und -füße auf dem Speiseplan. Da überlegen einige zweimal, bevor schlussendlich jede:r - auch Vegetarierin Emily - zum Besteck greift. "Ich habe all meine Prinzipien über Bord geworfen", erklärt sie im Interview. Mit Tränen in den Augen würgt sie das "Dschungelcamp"-würdige Gericht herunter. Wie bei so manch einem:r ihrer Konkurrent:innen, landet jedoch das meiste schlussendlich in der beigelegten Spucktüte.

"Realitystar"-Studentin kritisiert: "Am ersten Tag schon Bodyshaming" Doch auch nach dem Ekel-Test ist der Streit zwischen Jessica, Melissa, Jennifer und Jamie-Lee Lola noch nicht vergessen. "Am ersten Tag schon Bodyshaming", kritisiert Jessica beim Rauchen gegenüber Melissa. Die versucht, sich im Interviewbereich zu erklären: "Das liegt nicht an uns, sondern an ihr, weil sie wahrscheinlich Komplexe mit sich selber hat." Einen weiteren abfälligen Kommentar kann sie sich bei ihrem Abgang jedoch nicht sparen: "Fitnessstudios sind nicht so teuer!" Aus dem Off warnt Nick: "Aufmerksamkeit durch Grenzüberschreitung ist an meiner Academy ein absolutes No-Go." Doch zumindest in dieser Folge kommen die Lästerschwestern noch ohne spürbare Konsequenzen davon. Lob gibt es derweil für Lilli, die die "Realitystar Academy"-Uniform "vorbildlich" individualisiert hat, findet Nick: "Das nenne ich doch mal Artwork."