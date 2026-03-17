Familiäre Erwartungen "Ich war ein ungeliebtes Kind": "Rosenheim- Cops"-Star Marisa Burger spricht über ihre Eltern Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Ihr Weg auf die Bühne war kein leichter - doch Marisa Burger ging ihn trotzdem. Bild: picture alliance / ABBfoto | -

In ihrer Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war: Vom Mut, eigene Wege zu gehen" rechnet Marisa Burger schonungslos mit ihrer Vergangenheit ab - und schreibt sich dabei durch eine Kindheit, die von einem zentralen Widerspruch geprägt war: Geliebt - aber nie so, wie sie es gebraucht hätte.

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Schmerzhaftes Geständnis: Marisa Burger spricht über ihre Kindheit Es ist ein Satz, der Marisa Burger erschreckt, als sie ihn zum ersten Mal laut ausspricht. Im Gespräch mit ihrer Patentante, während der Arbeit an ihrer Autobiografie, findet die Schauspielerin plötzlich Worte für ein Gefühl, das sie jahrzehntelang tief in sich getragen hat: "Ich war ein ungeliebtes Kind." Heute sieht sie diesen Satz selbstkritisch: "Das ist ein schlimmer Vorwurf. Und ganz bestimmt war es auch nicht so. Meine Eltern haben mich geliebt. Sie waren nur zu sehr in ihren Zwängen und Ängsten verhaftet." Denn genau darum geht es in ihrem Buch - nicht um Anklage, sondern ums Verstehen.

"Nur wer etwas schafft, hat einen Wert": Marisa Burgers Kindheit unter Leistungsdruck Marisa Burger wächst als Lehrertochter im erzkatholischen Altötting auf - in einem Umfeld, das hohe Ansprüche stellt und wenig Raum für Selbstbestimmung lässt. In ihrer Autobiografie schreibt sie: "Nur wer etwas schafft, hat einen Wert." Ein Maßstab, der sich tief in ihr Gedächtnis eingräbt. Diese Überzeugung setzt früh enormen Druck in ihr frei - das Gefühl, niemals stillstehen zu dürfen. In ihrem Buch schreibt sie, dass sie darin auch eine Erklärung für ihre schnelle Sprechweise sieht. Gegenüber "Bunte" sagt sie 2023: "Es wurde nie gesehen, dass ich als Mädchen im Gegensatz zu meinen Brüdern auch ein selbstbestimmtes Leben führen soll." Im selben Interview offenbart sie: "In meiner frühen Jugend war ich magersüchtig." Den Ausweg findet sie im Internat - weg von Altötting, weg von den Erwartungen. "Da konnte ich dann auch wieder zur Normalität zurückkehren", sagt sie - es ist der erste Schritt in ein selbstbestimmtes Leben.

Marisa Burger über Freiheit: Vom Punk-Teenager zur Kultfigur bei den "Rosenheim-Cops" Schon früh spürt sie einen Zwiespalt in sich: auf der einen Seite den Drang, auszubrechen und eigene Wege zu gehen - auf der anderen das tiefe Bedürfnis, zu gefallen, den Eltern zu genügen. Als Jugendliche liebt sie New Wave und Punk, findet in der Musik eine erste Form von Freiheit. Sie verlässt Altötting, lebt in einer WG und bekommt 1994 ihre Tochter Lily - Entscheidungen, die weit ab von dem liegen, was ihre Eltern sich für sie vorgestellt hatten. Auch ihre Entscheidung, Schauspielerin zu werden, habe zunächst wenig Begeisterung ausgelöst. Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" sagt sie im Juni 2024: "Meine Mutter schaut sich die 'Rosenheim-Cops' nur an, wenn ich nicht mitspiele." Dabei gehört Burger von 2002 zum festen Ensemble der ZDF-Serie - und ihre Figur Miriam Stockl ist bei Krimi-Fans längst zur Kultfigur geworden. Im Oktober 2025 hatte der "Rosenheim-Cops"-Star den letzten Drehtag für die Serie.

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