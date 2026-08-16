ZDF-Serie "Eine Grausamkeit": Igor Jeftic über die Herausforderungen am "Rosenheim-Cops"-Set Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Julia W. :newstime Die emotionalsten Abschiede der Rosenheim-Cops Videoclip • 01:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Igor Jeftic ist seit 2009 in der ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" zu sehen. Wie hart die Drehs wirklich sind, darüber hat der Schauspieler nun in einem Interview ausgepackt.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Wenn die Dreharbeiten zu "Die Rosenheim-Cops" in vollem Gange sind, sei Abschalten für die Darsteller kaum möglich, sagte Igor Jeftic in einem Interview mit der Münchner "Abendzeitung". "Für diese Langstrecke muss man sich die Kräfte gut einteilen", sagte der 54-Jährige.

Frühe Drehs sind "eine Grausamkeit" Auch die Arbeitszeiten am "Rosenheim-Cops"-Set sind für den Schauspieler eine Herausforderung, wie er zugibt. "Eine Grausamkeit ist das sehr frühe Aufstehen tagtäglich, noch weit vor Sonnenaufgang", so Jeftic. Auch wenn er für die ZDF-Serie bereits seit 17 Jahren vor der Kamera steht – "daran werde ich mich nie gewöhnen."

Nicht nur Marisa Burger verlässt die "Rosenheim-Cops" Von einer Hauptrolle in einer erfolgreichen TV-Serie träumen viele Schauspieler. Die finanzielle Sicherheit, die der Job mit sich bringt, weiß Jeftic zu schätzen. Doch die festen Drehpläne schränken seine beruflichen Möglichkeiten abseits der "Rosenheim-Cops" ein, wie er betont.

"Ein Nachteil ist natürlich, dass man für andere Projekte nur bedingt zu haben ist, da sich die Drehzeiten überschneiden", so der 54-Jährige. Diese Erfahrung habe er in der Vergangenheit selbst häufiger machen müssen. Für Jeftic - der durchaus manchmal an seiner Berufswahl zweifelt - überwiegen jedoch die positiven Seiten des Jobs, insbesondere die familiäre Atmosphäre am Set. Im Herbst wird er als Kommissar Sven Hansen wieder in einer neuen Staffel der "Rosenheim-Cops" zu sehen sein.