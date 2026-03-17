"Schon vor Ort" "Es gabat a Leich": Marisa Burger findet Toten - Polizei hält sie für "Kollegin" Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von Lars-Ole Grap Die Polizei schätzt Marisa Burger nicht nur bei den "Rosenheim-Cops" als "Kollegin". Bild: ZDF und Christian A. Rieger - klick

Seit über 25 Jahren prägt Marisa Burger als Sekretärin Miriam Stockl die "Rosenheim-Cops" - vor allem mit ihrem Kultsatz "Es gabat a Leich". Doch die Schauspielerin erlebte selbst eine reale Situation, die an ihre Serienrolle erinnert.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du dienstags um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Nicht im Drehbuch: Marisa Burger macht "Es gabat a Leich!" zum Kult Dass der Satz "Es gabat a Leich!" heute unter Krimi-Fans Kultstatus genießt, ist allein Marisa Burgers Intuition zu verdanken. In ihrer Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" offenbart die Schauspielerin, dass der berühmte Ausruf ursprünglich gar nicht im Drehbuch stand. "Mir kam der Satz einfach so über die Lippen", schreibt sie - er habe schlicht perfekt zum Wesen der Frau Stockl gepasst. "Nach dem klassischen 'Kripo Rosenheim, Apparat Stockl' schickte ich also verbal hinterher: 'Es gabat a Leich!'" Der Regisseur sei von dem spontanen Einfall so angetan gewesen, dass die Schauspielerin den Satz fortan fest in ihre Rolle integrierte. Wie sie rückblickend beschreibt, sei der Satz "irgendwann nicht mehr wegzudenken" gewesen und schließlich zum "Markenzeichen der Stockl" geworden. Damit gab sie der Serie eine ganz eigene, unverwechselbare Note. Doch was viele Fans wahrscheinlich nicht wissen: Die Schauspielerin hat so einen Moment einmal auf erschreckend reale Weise erlebt.

"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger entdeckt Leiche: Polizei begrüßt sie als "Kollegin" Wie das "Rosenheimer Journal" in einem Interview mit der Schauspielerin aufgreift, entdeckte der "Rosenheim-Cops"-Star bei einem Spaziergang vor Jahren tatsächlich einen leblosen Körper im Wasser. Marisa Burger verständigte umgehend die Polizei - und sorgte dabei ungewollt für eine kuriose Szene. Denn an jenem Tag trug sie ausgerechnet eine Windjacke mit dem "Rosenheim-Cops"-Aufdruck, weshalb sie prompt beim Eintreffen der echten Polizei mit den Worten "Ja super, eine Kollegin ist schon vor Ort" begrüßt wurde. Was Marisa Burger in ihrer Rolle verkörpert, kommt offenbar auch im echten Leben an: bei der Polizei selbst. Dabei ist für viele der Zusammenhang zwischen der beliebten ZDF-Serie und echter Polizeiarbeit reine Fiktion - ein unterhaltsames Fernsehspiel ohne größere Berührungspunkte mit der Realität. Doch die Gewerkschaft der Polizei sieht das offenbar anders. 2025 verlieh sie Marisa Burger den GdP-Stern - eine Ehrung für Menschen, die das Ansehen der Polizei in der Gesellschaft stärken. Begründung: Die Schauspielerin habe über Jahrzehnte hinweg ein glaubwürdiges und menschliches Bild von Polizeiarbeit gezeichnet.

Abschied verschoben: Marisa Burgers letzter Auftritt erst im Herbst 2026 Allerdings nähert sich diese Ära nach über zwei Jahrzehnten nun ihrem Ende. Marisa Burger stand bereits im Oktober 2025 zum letzten Mal in ihrer ikonischen Rolle vor der Kamera, doch die Fans müssen sich noch etwas länger als ursprünglich erwartet gedulden. Dass die Ausstrahlung der letzten Folgen mit Marisa Burger erst später erfolgt, liegt an einem sportlichen Highlight: Aufgrund der Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen kam es im Februar zu Programmänderungen im ZDF-Sendeplan. Von der aktuellen 25. Staffel werden daher bis Ende März insgesamt 23 Episoden gezeigt, bevor die Serie im April in die reguläre Sommerpause geht, in der das ZDF auf dem gewohnten Sendeplatz Wiederholungen ausstrahlt. Die zwei noch ausstehenden Folgen der Staffel, die auch den endgültigen Abschied von Miriam Stockl enthalten, werden erst zum Start der 26. Staffel im Herbst 2026 zu sehen sein.