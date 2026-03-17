Das sagen die Fans dazu Heiner Lauterbach schaut die "Rosenheim-Cops" als Einschlaf-Hilfe Veröffentlicht: Vor 51 Minuten von Annalena Graudenz Heiner Lauterbach und Viktoria Lauterbach sind ein eingespieltes Team - auch beim Thema Schlaf. Bild: IMAGO/Marja

Sie sind für viele Krimi-Lover ein fester Bestandteil des Abendprogramms: "Die Rosenheim-Cops" flimmern auch bei Heiner Lauterbach regelmäßig über den Fernseher - allerdings aus einem eher ungewöhnlichen Grund. Der Schauspieler schaut die Serie vor allem zum Eindösen.

Wer "Die Rosenheim-Cops" kennt, liebt sie meist. Die Serie ist charmant, unterhaltsam und spannend, ohne den Puls zu sehr in die Höhe zu treiben. Vor allem letzteres Argument scheint Schauspieler Heiner Lauterbach und seine Ehefrau Viktoria zu überzeugen. Die beiden haben nämlich im Interview mit der E-Learning-Plattform "Meet Your Master" über ihre Abendroutine gesprochen und welche Rolle die TV-Produktion dabei spielt.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Das etwas andere Gute-Nacht-Ritual In einem Instagram-Clip gibt das Ehepaar Lauterbach private Einblicke in ihr Schlafzimmer preis. Vorm Zubettgehen schalten sie häufig noch eine Folge der Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" ein. Das Paar nutzt dafür eine praktische Funktion, einen sogenannten Sleeptimer. "Dann machen wir einen Sleeper für 30 Minuten", erklärt Heiner Lauterbach. Nach einer halben Stunde schaltet sich der Fernseher damit automatisch aus, oft genau dann, wenn die beiden schon eingeschlafen sind. Die Serie dient also weniger als Unterhaltung, sondern eher als sanfte Geräuschkulisse, um langsam runterzukommen. Dabei fällt die Wahl auf die Show nicht zufällig, wie das Paar erklärt.

Warum "Die Rosenheim-Cops" perfekt zum Entspannen sind Vor allem die unaufgeregte Atmosphäre der Serie sei ideal. Während viele moderne Krimis auf Action, schnelle Schnitte und laute Effekte setzen, geht es im bayerischen Rosenheim deutlich entspannter zu. "Weil da nie geschossen wird. Da würde man ja aufschrecken. Weil nie quietschende Reifen zu hören sind und die Leute nicht übermäßig laut brüllen", so Lauterbach. Eine perfekte Einschlafbegleitung also für alle, denen Stille zu leise ist und die es sich kurz vor dem Schlafen noch einmal mit etwas Unterhaltung gemütlich machen wollen. Es gibt keine plötzlichen lauten Momente, die einen aus der Relax-Atmosphäre aufschrecken lassen. Stattdessen dominieren ruhige Dialoge, eine gleichmäßige Erzählweise und sympathische Charaktere.

So reagieren "Die Rosenheim-Cop"-Fans Während solch eine Beschreibung für Action-Fans abschreckend klingen mag, begeistern die "Rosenheim-Cops" eben nicht durch wilde Effekte, sondern in leiseren Tönen. Was die Serie keineswegs langweilig macht - nicht umsonst zählt sie zu den beliebtesten deutschen Produktionen. Mit ihrer Angewohnheit scheinen Viktoria und Heiner Lauterbach auch nicht allein zu sein. Unter dem kurzen Instagram-Reel meldeten sich zahlreiche Serien-Fans zu Wort, die von Ahnlichem berichten. "[…] wie witzig - ich schaue das nachts, wenn ich gerade nicht einschlafen kann […] & die vertrauten Stimmen machen mich dann schläfrig", schreibt ein User. Auch andere kommentieren, dass sie die Serie gern vor dem Schlafen schauen.