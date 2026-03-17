Am 17. März läuft die 600. Episode "Die Rosenheim-Cops": Zehn Meilensteine zum Jubiläum der beliebten ZDF-Serie Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau In der 600. Episode von "Die Rosenheim-Cops" feiert Michi Mohr (Max Müller) mit dem örtlichen Kegelverein. Zufällig hat ein Mitglied des Clubs gerade seine 600. Partie absolviert. Bild: ZDF / Linda Gschwentner

Seit Januar 2002 ermitteln "Die Rosenheim-Cops". Ein Ende ist noch lange nicht abzusehen. Wir schauen zurück auf die spannendsten Höhepunkte, die kultigsten Sprüche und die coolsten Gaststars der erfolgreichen ZDF-Serie.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du dienstags um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

"Ich dachte, wir machen mal so ein bis zwei Jahre." Mit diesen Worten blickte Karin Thaler im Januar 2022 auf die Anfänge von "Die Rosenheim-Cops" zurück. Als Marie Hofer, Schwester des Hauptermittlers, ist sie von Anfang an dabei. Dasselbe gilt für Marisa Burger alias Polizeisekretärin Miriam Stockl. Die stimmte ihrer Kollegin im Doppel-Interview mit "OVB Heimatzeitungen" zu: "Dass 20 erfolgreiche Jahre daraus werden, hat keiner geahnt." Auch vier Jahre später ist an ein Ende der Serie nicht zu denken. Während sich die 25. Staffel dem Ende zuneigt, gibt es am 17. März noch mal ein großes Highlight zu sehen: die 600. Episode der Krimiserie. Den langfristigen Erfolg erklärt sich Max Müller, der seit Folge 1 den Polizisten Michi Mohr spielt, in einem Interview mit dem Magazin "Prisma" so:

Der Krimi ist im Grunde wurscht. Ein Mord muss seriös erzählt werden, aber es geht bei uns doch viel mehr um das Zwischenmenschliche - immer mit einem Augenzwinkern. Max Müller

Als weitere Erfolgsfaktoren nennt der gebürtige Klagenfurter "die schöne Landschaft, die bayerische Lebensart, wunderbare Schauspieler und Regisseure, die dieses Stück Vorabendunterhaltung sehr ernst nehmen". Augenzwinkernd geht es auch in der Jubiläumsfolge mit dem Titel "Alle neune und eine Leiche" zu, die am Dienstag, 17. März, um 19.25 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn zu sehen ist. Das Produktionsteam hat sich dazu einen inhaltlichen Kniff ausgedacht: Anlässlich der Feier des örtlichen Kegelvereins organisiert Polizeihauptmeister Michi Mohr ein besonderes Geschenk für Vereinsgründer Schorchel: eine rote Kugel mit eingravierter Wettkampfzahl. Der Kegelbruder hat nämlich noch nie ein Spiel verpasst - und kommt nun ausgerechnet auf 600 Partien.

Heute, 19:25 Uhr • Die Rosenheim-Cops "Alle neune und eine Leiche" im Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Hier kommen die zehn größten Meilensteine aus 25 Jahren "Die Rosenheim-Cops".

1. "Zipfeklatscher" trifft "Bauerntrampel": Folge 1 am 9. Januar 2002 Es geht gleich rustikal los bei den "Rosenheim-Cops". Kriminalkommissar Ulrich Satori (Markus Böker) wird aus München strafversetzt und legt sich schon bei der Anfahrt in seinem BMW-Cabrio mit einem Traktor fahrenden Landwirt an. Dessen Name: Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger), hauptberuflich Kriminalhauptkommissar und künftiger Kollege des smarten Hauptstädters. "Zipfeklatscher", brummt der eine, "Bauerntrampel" der andere. Die Verblüffung ist groß, als sich die beiden am Tatort eines Mordes wiedersehen. Die Sticheleien sind damit noch lange nicht vom Tisch, aber irgendwie arrangieren sich die ungleichen Kollegen fortan - eines der Erfolgsrezepte der Krimireihe. Mit vereinten Kräften gelingt es ihnen, den Mörder dingfest zu machen: Volksmusiksänger Andi Urbauer, gespielt von Franz Xaver Kroetz. Markus Böker alias Ulrich Satori blieb dem Format bis 2004 treu. Nach einiger Zeit bei der Rosenheimer Mordkommission wurde er nach München zurückversetzt und verließ nach insgesamt 54 Folgen und vier Staffeln Rosenheim endgültig. "Ich wollte etwas anderes machen. Ich bin einfach jemand, der Abwechslung braucht", zitierte das "Bunte"-Magazin den Schauspieler im Mai 2021.

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2. Kultspruch für die Ewigkeit: "Es gabat a Leich!" Obwohl Polizeisekretärin Miriam Stockl seit Folge 1 mitmischt, kommt sie erst in Episode 5 mit ihrem legendären Spruch um die Ecke: "Es gabat a Leich!" Dieser ist übrigens in keinem Drehbuch zu finden. "Mir kam der Satz einfach so über die Lippen", so Burger in ihrer Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war: Vom Mut, eigene Wege zu gehen". Er hätte perfekt zu Frau Stockl und ihrer Art zu reden gepasst, so die Darstellerin, die am Ende von Staffel 25 aus der Serie ausscheidet. "Nach dem klassischen 'Kripo Rosenheim, Apparat Stockl' schickte ich also verbal hinterher: 'Es gabat a Leich!'" Weil das dem Regisseur gefiel, baute Burger den Satz in den nächsten Folgen immer wieder in ihren Text ein - "und irgendwann war er nicht mehr wegzudenken und wurde zum Markenzeichen der Stockl". In ganz seltenen Fällen wird übrigens bei den "Rosenheim-Cops" nicht gemordet. Etwa in der Episode "Alarm für eine Kuh" zu Beginn der zweiten Staffel. Da gibt es keine Toten - außer der Zuchtkuh "Else", die Opfer einer Briefbombe wird. Folgerichtig heißt es von Miriam Stockl in diesem Fall: "Beim Sailer-Bauern hat's an Sprengstoff-Anschlag geb'n." In Episode 543 am 2. Januar 2024 wurde der Kultspruch übrigens vom Produktionsteam aufs Korn genommen. Der Titel der Folge lautet "Es gabat koa Leich". Was zunächst stimmt, weil sich ein vermeintlicher Mord als Missverständnis entpuppt. "A Leich" gibt es im Verlauf der Episode aber doch noch.

3. Das erste 90-Minuten-Special am 29. Dezember 2003 Es war ein Montag zwischen Weihnachten und Neujahr, als sich die Bavaria Fiction GmbH erstmals an eine Folge in Spielfilmlänge traute. "Spuren im Schnee" wurde am 29. Dezember 2003 zur Primetime ausgestrahlt. Bei einer Ski-Tour in den Bergen wird ein junger Hotelier erschossen. Die einzigen Spuren stammen von seinem Freund und Begleiter - der allerdings kein Motiv hat. Als die Kommissare Ulrich Satori und Korbinian Hofer eine abgelegene Hütte entdecken, von der Spuren ins Tal führen, wird es heikel: Die Hütte gehört Korbinians Onkel, mit dem der Ermittler zerstritten ist. Sechs weitere Specials sind mittlerweile produziert und gesendet worden. Die bisher letzte mit dem Titel "Totholz" lief am 20. November 2024 im ZDF.

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4. Polizeiliche Ehrungen für die "Rosenheim-Cops" In der Serie sehen wir Marisa Burger als Polizeisekretärin. Im richtigen Leben wurde die Darstellerin allerdings mal für eine Ermittlerin gehalten. Das verriet Burger kürzlich in "TV Spielfilm". Bei einem Spaziergang, bei dem sie zufällig eine "Rosenheim-Cops"-Windjacke trug, habe sie einen leblosen Körper im Wasser gesehen und anschließend die Polizei verständigt. Als die dann vor Ort war, sagte eine Beamtin: "Ja super, eine Kollegin ist schon vor Ort." Unabhängig davon wurde den Stars der Kult-Krimiserie schon eine offizielle Ehre zuteil: Marisa Burger erhielt 2025 von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) den sogenannten GdP-Stern. Dieser wird an Personen verliehen, sich für die Interessen der Polizei einsetzen oder durch ihre Arbeit zu einem positiven Bild der Polizei in der Öffentlichkeit beitragen. Bereits 2008 hatte die Deutsche Polizeigewerkschaft den Darstellern Joseph Hannesschläger, Max Müller und Tom Mikulla, bekannt als Kriminalhauptkommissar Christian Lind, den symbolischen Titel "Ehrenkommissar" der bayerischen Polizei verliehen.

5. Neue Gesichter bei den "Rosenheim-Cops": Igor Jeftic und Dieter Fischer In Staffel 8 gesellte sich ein Nordlicht zum bayerischen Ermittlerteam: Sven Hansen. Dieser kam im Gegensatz zu seinem Vor-Vorgänger Ulrich Satori freiwillig aus der Großstadt in die Provinz. Der Kriminalhauptkommissar, gespielt von Igor Jeftic, hat Hamburg verlassen, um seinem reichen und einflussreichen Vater zu entgehen. Der reiche Reeder hatte sich ständig in das Privat- und Berufsleben seines Sohnes eingemischt. Zu Beginn zofft Igor Jeftic sich immer wieder mit Korbinian Hofer. Dessen häufige Abwesenheit wegen der Arbeit auf dem Hof ist dem Hanseaten ein Dorn im Auge. Später verstehen sich die beiden besser. Sven Hansen ist auch aktuell noch im Team und versucht immer wieder den Satz "Ich hatte mal nen Fall in Hamburch" anzubringen - wird dabei aber stets unterbrochen. Sein Kollege Anton Stadler aus Passau ist seit 2011 regelmäßig als Beamter aktiv. Sein Darsteller Dieter Fischer hat übrigens eine "Vergangenheit" als Krimineller: 2007 und 2010 war er als Mordverdächtiger in "Die Rosenheim-Cops" zu sehen. Stadler wirkt bisweilen etwas eigenbrötlerisch, ist aber stets bemüht, seine Arbeit sachlich und nüchtern zu erledigen. Bekannt ist er für seinen markanten Ausstieg aus Telefonaten: "Stadler - Ende".

6. Von Andreas Gabalier bis Verona Pooth: berühmte Gaststars Immer wieder sind bei den "Rosenheim-Cops" bekannte Gesichter zu sehen, die man im Krimi-Genre nicht vermutet. So gab sich der legendäre "ZDF-Hitparade"-Moderator Dieter Thomas Heck viermal die Ehre. Der 2018 verstorbene Showmaster war in den Staffeln 7 und 9 als Weinhändler Harry Norden zu sehen. Bereits in der fünften Staffel bereicherte ein echter Soapstar das Set der Krimiserie: Wayne Carpendale. Der Darsteller, unter anderem bekannt aus "Sturm der Liebe", "Der Landarzt" oder "Bettys Diagnose", verkörperte darin die Figur des Andreas Zeitler. Der Hotel-Fitnesstrainer ist der Liebhaber des Mordopfers. Lucia von Falkenberg sorgte in Staffel 10 für Wirbel. Die Adlige, seit einem Reitunfall auf einen Rollstuhl angewiesen, wurde von "Da werden Sie geholfen"-Werbeikone Verona Pooth verkörpert. Musikalisch ging es 2014 zu: Der selbsternannte Volks-Rock-'n'-Roller Andreas Gabalier hatte in Staffel 14 einen Gastauftritt. In der Episode "Mozarts kleiner Bruder" war Gabalier als Pop-Musiker Fabrizio Frey sogar derjenige, der "die Leich" entdeckte. Klar, dass auch krimiaffine Schauspieler gerne mal bei den "Rosenheim-Cops" vorbeischauen. "Hubert und Staller"-Legende Christian Tramitz war zu Beginn der zweiten Staffel zu sehen. Als Yachtbesitzer Stefan Ellwanger zählte er sogar zum Kreis der Tatverdächtigen. Die Ermordung ihrer Zwillingsschwester musste in der neunten Staffel die Figur Barbara Krömer verkraften. Der Gaststar, der ihre Rolle spielte, war zu dieser Zeit mit Todesfällen vertraut: Simone Thomalla, heute Dorfhelferin Katja Baumann in "Frühling", war von 2008 bis 2015 als "Tatort"-Kommissarin aktiv.

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7. "Rauchfrei-Siegel" und "Poetentaler" für das Team Eine besondere Ehre wurde dem Team der Kultserie im Jahr 2015 zuteil: Die "Rosenheim-Cops" erhielten vom Aktionsbündnis Nichtrauchen und der Deutschen Krebshilfe das "Rauchfrei-Siegel". Die Ehrung erfolgte laut Laudatio, weil "die beliebte Produktion durchgehend auf rauchende Charaktere verzichtet und dabei hilft, Nichtrauchen als gesellschaftlichen Normalzustand darzustellen". Zwei Jahre später war es der "Bayerische Poetentaler der Münchner Turmschreiber", der dem Produktions-Team "stellvertretend für die Schauspieler:innen dieser Produktion" verliehen wurde. Jürgen Kirner, Jurymitglied des Poetentalers und Turmschreiber-Präsidiumsmitglied, sagte damals: "Seit dem Jahr 2002 gehen 'Die Rosenheim-Cops' im ZDF auf Verbrecherjagd und genießen mittlerweile Kult-Status."

Sie haben sich dabei nicht nur als liebgewordene Fahnder in die Herzen von Millionen Zuschauern gespielt, sondern ganz nebenbei als Botschafter der bayerischen Lebensart mehr als verdient gemacht. Jürgen Kirner über "Die Rosenheim-Cops"

8. Trauriger Meilenstein: Joseph Hannesschläger stirbt Er war fast 20 Jahre lang das Gesicht der "Rosenheim-Cops": Mehr als 400 Folgen lang ermittelte sich Joseph Hannesschläger als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer durch die Serie. Oft gestresst von seiner Doppelfunktion als Ermittler und Landwirt, ausgestattet mit einem alten Handy und einem chaotischen Schreibtisch, spielte sich der Darsteller in die Herzen der Fans. Im Oktober 2019 wurde bekannt, dass Hannesschläger an Krebs erkrankt war. Er starb am 20. Januar 2020 im Alter von 57 Jahren in einem Hospiz in München. Acht Wochen später, in Folge 453 am 17. März, war er letztmals als Korbinian Hofer zu sehen. Seine Serienschwester Karin Thaler erklärte rückblickend in der Zeitung "AZ": "Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er immer wieder vorab die Besetzung durchwechseln ließ. Damit konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen." Während das Duo zuvor über eine längere Zeit konstant blieb, wurde es nach dem Tod von Hannesschläger öfter verändert. So wurde der Übergang für die TV-Zuschauer:innen sanfter gestaltet.

9. Erstmals mehr als sechs Millionen Zuschauer:innen am 19. Januar 2021 Das Produktions-Team schaffte es auch nach dem tragischen Tod der Zentralfigur, die Serie attraktiv zu halten. Und so gelang es am 19. Januar 2021 erstmals, eine magische Schallmauer zu durchbrechen. Bei der Episode "Bei drei ist einer zu viel" fieberten 6,03 Millionen Zuschauer:innen mit. Ein Wert, der immer noch unerreicht ist. Im Schnitt sehen zirka vier Millionen Menschen zu, wenn am Dienstagabend in und um Rosenheim ermittelt wird. Noch bessere Quoten erreichten nur zwei 90-Minuten-Specials der Kultserie. Diese werden statt um 19.25 Uhr um 20.15 Uhr, also zur Primetime, ausgestrahlt. Die Episode "Schussfahrt in den Tod" am 13. Februar 2020 war zugleich das letzte Special mit dem verstorbenen Joseph Hannesschläger in der Hauptrolle. 6,14 Millionen Zuschauer:innen sahen zu. Das Special "Mörderische Gesellschaft" am 29. Dezember 2021 legte noch etwas drauf: An diesem Abend waren es 6,43 Millionen.