Fotos von den Dreharbeiten Karin Thaler gewährt ihren Fans erste Einblicke in die neue "Rosenheim-Cops"-Staffel Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Schauspielerin Karin Thaler steht aktuell für die neue Staffel der ZDF-"Rosenheim-Cops" vor der Kamera - nun zeigt sie erste Bilder vom Dreh. Bild: IMAGO / Sven Simon

Derzeit laufen die Dreharbeiten für die neue Staffel der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Karin Thaler - eine der dienstältesten Schauspielerinnen des Kultformats - hat den Fans nun erste Einblicke in die Entstehung der neuen Folgen gegeben.

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Die Fans der ZDF-Kultserie "Die Rosenheim-Cops" fiebern der 26. Staffel bereits entgegen. Die Dreharbeiten laufen seit April, voraussichtlich ab Herbst sollen die 24 neuen Folgen ausgestrahlt werden. Einen ersten Einblick und ein bisschen Backstage-Feeling gewährt nun Schauspielerin Karin Thaler. Seit 24 Jahren zählt sie zu den Darsteller:innen des Kultformats. Sie spielt Marie Hofer, die Schwester des verstorbenen Korbinian Hofer, die sich als Stadträtin in Rosenheim engagiert.

Das zeigt Karin Thaler vom "Rosenheim-Cops"-Set Auf Instagram veröffentlichte Karin Thaler, die gerade auch über ein einschneidendes Erlebnis während eines Drehs für den ZDF-"Bergdoktor" erzählt hat, eine Collage aus mehreren Fotos. Zu sehen ist da auf mehreren Aufnahmen der "Hofer Hof", wo Marie Hofer in der Serie lebt. In ihrer Rolle steht Thaler in dem denkmalgeschützten Bauernhaus einmal auf dem Balkon, ein anderes Mal in der Haustür, während ein Kameramann filmt und ein Tontechniker das Mikro nach oben hält. Auf einem Bild sieht man Karin Thaler mit ihrem Schauspielkollegen Baran Hêvî an einem Tisch in einem idyllischen Garten sitzen. Beide sind offensichtlich in ein Gespräch vertieft. Hêvî spielt bei den "Rosenheim-Cops" die Rolle des Kriminalkommissars Kilian Kaya. Auf einem weiteren Foto posiert Karin Thaler neben der Set-Kamera und zeigt strahlend mit ihren Händen das Victory-Zeichen.

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Fans freuen sich in den Kommentaren über die Einblicke. "Ein Hoch auf die Rosenheim-Cops", schreibt ein User. Zahlreiche Herzchen zeigen, dass sie dem Start der neuen Staffel entgegenfiebern. Die kommenden Folgen bringen einige Umbrüche mit sich, darunter den Abschied von Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger), aber auch Neuzugänge wie Maya Haddad als neue Wirtin Yasmin Rabe, die die Tagesbar "Rosi" führt.