"Starkes neues Konzept" Was wird sich durch Marisa Burgers Nachfolgerin Sarah Thonig ändern? "Rosenheim-Cops"-Star Max Müller verrät Details Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom :newstime Die emotionalsten Abschiede der Rosenheim-Cops Videoclip • 01:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im Polizeipräsidium der "Rosenheim-Cops" beginnt eine neue Ära. Nach dem Abschied von Marisa Burger übernimmt Sarah Thonig eine zentrale Rolle - und bringt dabei frischen Schwung in die Kult-Serie. Jetzt verrät Hauptdarsteller Max Müller, was Fans in den neuen Folgen erwartet.

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Mit dem Abschied von Marisa Burger verändert sich eine der bekanntesten Konstanten bei den "Rosenheim-Cops". Viele Jahre lang prägte sie als Polizeisekretärin Miriam Stockl den Alltag im Revier - und wurde für zahlreiche Zuschauer:innen zum Gesicht der Serie. Doch damit ist Schluss. Während aktuell die 26. Staffel gedreht wird, steht fest: Sarah Thonig rückt stärker in den Mittelpunkt. Ihre Figur Christin Lange verlässt den Empfang und übernimmt künftig Aufgaben im Polizeisekretariat. Für die Fans bedeutet das eine sichtbare Veränderung hinter den Kulissen der Ermittlungen.

Hat Max Müller Einblicke zu Sarah Thonigs neuer Rolle bei den "Rosenheim-Cops"? Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress, ZDF / Linda Gschwentner / Tinkeres

"Die Rosenheim-Cops": Frischer Wind statt Kopie Wer erwartet, dass Sarah Thonig einfach in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin tritt, wird überrascht sein. Laut Hauptdarsteller Max Müller setzt die Produktion bewusst auf einen neuen Weg. Im Gespräch mit der "Abendzeitung München" beschreibt der Schauspieler die Veränderungen als "ein starkes neues Konzept". Dabei soll die neue Figur bewusst ihren eigenen Charakter behalten.

Denn Sarah Thonig macht nichts, was die Marisa Burger gemacht hat. Max Müller

Er ergänzt: "Ihre Rolle ist eine vollkommen eigenständige Figur, ist ganz anders angezogen, hat ein ganz anderes Büro bekommen und sagt auch nicht 'Es gabat a Leich' - das war und bleibt ein heiliger Frau-Stockl-Satz."

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Marisa Burgers Kult-Spruch bleibt unantastbar Gerade dieser Satz hatte viele Fans beschäftigt. Seit bekannt wurde, dass Sarah Thonig künftig eine größere Rolle im Sekretariat übernimmt, wurde immer wieder spekuliert, ob auch der legendäre Ausspruch von Miriam Stockl weiterleben könnte. Nun herrscht Klarheit: Das Markenzeichen von Marisa Burgers Figur bleibt einzigartig. Die neue Konstellation setzt nicht auf Nachahmung, sondern auf eine eigenständige Entwicklung.

"Die Rosenheim-Cops": Das erwartet die Fans in Staffel 26 Die neuen Folgen markieren den Beginn einer "Rosenheim-Cops"-Zeitrechnung ohne Publikumsliebling Marisa Burger. Trotzdem müssen sich die Zuschauer:innen nicht auf einen kompletten Umbruch einstellen. Der 61-Jährige deutet an, dass es einige Veränderungen bei bekannten Figuren geben wird. Weitere Details möchte Max Müller allerdings noch nicht preisgeben. "Mehr darf ich aber noch nicht verraten." Fest steht jedoch schon jetzt: Die beliebte Krimiserie bleibt ihrem Erfolgsrezept treu - und schlägt gleichzeitig ein neues Kapitel auf.