Duda und Thaler: Wie verstehen sich die "Rosenheim-Cops"-Stars?

Karin Thaler zählt zu den Urgesteinen der ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops". Seit 25 Jahren spielt sie die Rolle der Marie Hofer. Im Joyn-Interview hat sie uns Einblicke hinter die Kulissen gegeben.

Seit Anfang Oktober läuft die neue Staffel der "Rosenheim-Cops" - und damit die letzte, in der Marisa Burger mit von der Partie ist. Was erwartet die Zuschauer:innen in der neuen Staffel? Und wie kommen die "Rosenheim-Cops" privat miteinander zurecht? Wir haben bei Karin Thaler nachgefragt.

Wie geht es in der neuen "Rosenheim-Cops"-Staffel weiter?

Worauf können sich die Fans in der neuen Staffel freuen?

Karin Thaler: "Es wird wie gewohnt weitergehen - darauf können sich die Zuschauer verlassen. Ich freue mich ehrlich gesagt selbst schon riesig auf die neuen Folgen und genieße gerade jede Sekunde am Set. Besonders mit meiner lieben Kollegin Marisa Burger, mit der ich seit 25 Jahren Seite an Seite drehe. Dieses Jahr wird besonders emotional, weil sie ja aufhört."

25 Jahre bist du schon bei den "Rosenheim-Cops" dabei. An welche Szene erinnerst du dich besonders gerne zurück?

Karin Thaler: "Wenn ich an eine Szene denke, die mir bis heute tief im Herzen geblieben ist, dann die mit Josef, der leider schon verstorben ist."

Was war das für eine Szene?

Karin Thaler: "Das war eine sehr emotionale Szene zwischen Geschwistern. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr sie gedreht wurde. Damals war Josefs Mutter kurz zuvor gestorben, meine war krank - und in dieser Szene ging es darum, ob der Hof verkauft werden soll. Josef sagte: "Nein, der Papa wollte das nicht." Und plötzlich sah ich, dass ihm echte Tränen kamen – das stand gar nicht im Drehbuch. Ich sagte nur: "Ja, die Mama auch." Und mir kamen ebenfalls Tränen. Diese Szene war so ehrlich, so berührend - sie ist für mich bis heute die intensivste in all den Jahren."

Als "Rosenheim-Cops"-Fan könnte dich das auch interessieren:

Max Müller verrät: So knapp wäre Michi Mohr bei "Die Rosenheim-Cops" nicht dabei gewesen.

Demnächst prominenter Zuwachs? Bastian Schweinsteiger bei "Die Rosenheim-Cops"? "Immer offen für dich"

Überraschung bei "Rosenheim‑Cops": Comedian feiert Comeback!