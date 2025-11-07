Duda und Thaler: Wie verstehen sich die "Rosenheim-Cops"-Stars?

Exklusiv
Duda und Thaler privat: Wie verstehen sich die "Rosenheim-Cops"-Stars wirklich?
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Karin Thaler zählt zu den Urgesteinen der ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops". Seit 25 Jahren spielt sie die Rolle der Marie Hofer. Im Joyn-Interview hat sie uns Einblicke hinter die Kulissen gegeben.
Seit Anfang Oktober läuft die neue Staffel der "Rosenheim-Cops" - und damit die letzte, in der Marisa Burger mit von der Partie ist. Was erwartet die Zuschauer:innen in der neuen Staffel? Und wie kommen die "Rosenheim-Cops" privat miteinander zurecht? Wir haben bei Karin Thaler nachgefragt.
Wie geht es in der neuen "Rosenheim-Cops"-Staffel weiter?
Worauf können sich die Fans in der neuen Staffel freuen?
Karin Thaler: "Es wird wie gewohnt weitergehen - darauf können sich die Zuschauer verlassen. Ich freue mich ehrlich gesagt selbst schon riesig auf die neuen Folgen und genieße gerade jede Sekunde am Set. Besonders mit meiner lieben Kollegin Marisa Burger, mit der ich seit 25 Jahren Seite an Seite drehe. Dieses Jahr wird besonders emotional, weil sie ja aufhört."
25 Jahre bist du schon bei den "Rosenheim-Cops" dabei. An welche Szene erinnerst du dich besonders gerne zurück?
Karin Thaler: "Wenn ich an eine Szene denke, die mir bis heute tief im Herzen geblieben ist, dann die mit Josef, der leider schon verstorben ist."
Was war das für eine Szene?
Karin Thaler: "Das war eine sehr emotionale Szene zwischen Geschwistern. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr sie gedreht wurde. Damals war Josefs Mutter kurz zuvor gestorben, meine war krank - und in dieser Szene ging es darum, ob der Hof verkauft werden soll. Josef sagte: "Nein, der Papa wollte das nicht." Und plötzlich sah ich, dass ihm echte Tränen kamen – das stand gar nicht im Drehbuch. Ich sagte nur: "Ja, die Mama auch." Und mir kamen ebenfalls Tränen. Diese Szene war so ehrlich, so berührend - sie ist für mich bis heute die intensivste in all den Jahren."
Wie viel Marie Hofer steckt in Karin Thaler?
Welche Gemeinsamkeiten hast du mit deiner Rolle?
Karin Thaler: "Na, dass wir beide fantastisch aussehen, natürlich! (lacht) Im Ernst: Marie ist schon ein Teil von mir. Diese Verlässlichkeit, die Kompetenz - das steckt auch in mir. Nur bin ich im Gegensatz zu ihr nicht so resolut. Marie kann auch mal auf den Tisch hauen, ich eher nicht. Aber das zu spielen, hat mir großen Spaß gemacht. Ein Leben wie ihres könnte ich mir allerdings nicht vorstellen - ich bin jemand, der gern lange schläft, Wellness liebt und einfach mal chillt. Da unterscheiden wir uns sehr."
Wie versteht sich der Cast privat?
Wie kommt der "Rosenheim-Cops"-Cast privat klar? Unternehmt ihr auch mal was gemeinsam?
Karin Thaler: "Früher haben wir uns wirklich oft privat getroffen - gerade Marisa und ich, aber auch einige andere aus dem Team. Inzwischen ist das Arbeitspensum allerdings viel höher. Am Anfang hatten wir elf Drehtage pro Folge, heute deutlich weniger, da bleibt wenig Zeit. Aber unsere Feste sind legendär: Warm-Ups, Bergfeste, Abschlussfeste. Da feiern wir gemeinsam, lachen, tanzen - und stylen uns vorher gegenseitig. Das ist immer ein großer Spaß."
Besonderes Jubiläum für Karin Thaler
Für dich steht dieses Jahr ja ein besonderes Jubiläum an. Möchtest du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
Karin Thaler: "Oh ja, dieses Jahr ist mein Jahr der Jubiläen! 25 Jahre 'Die Rosenheim-Cops', 600 Folgen, 40 Jahre vor der Kamera - und ich bin 60 geworden. 1986 habe ich meinen ersten Film gedreht. Außerdem bin ich seit über 30 Jahren mit meinem Mann zusammen. Da kommt einiges an runden Zahlen zusammen - und ich bin sehr dankbar dafür."
