Job ergattert! Nach "Die Rosenheim-Cops": Marisa Burger bekommt neue Rolle und erfüllt sich damit ihren Traum So stolz wie Sekretärin Stockl in "Die Rosenheimcops", ist Marisa Burger nun auf ihren neuen Job.

25 Jahre lang hat Marisa Burger "Die Rosenheim-Cops" geprägt. Mit ihrer Rolle als Sekretärin Miriam Stockl brachte sie jede Menge Humor und Leichtigkeit in die Serie und unterhielt damit die Zuschauer:innen. Das will die 52-Jährige auch weiterhin tun. Allerdings nicht wie gewohnt im Fernsehen, sondern live auf der Theaterbühne.

Bereits im Frühjahr 2025 teilte das ZDF mit, dass Marisa Burger zukünftig nicht mehr Teil der Kultserie "Die Rosenheim-Cops" sein wird. Die Schauspielerin entschied sich für eine berufliche Neuorientierung, die sie zu ihren Wurzeln zurückführt. Auf dem AZ-Sofa erzählt sie, dass sie die Entscheidung keineswegs leichtfertig getroffen habe. Als Polizeisekretärin Miriam Stockl war sie sehr beliebt. Trotzdem hatte die Darstellerin Angst um die Zukunft ihrer Karriere ohne den sicheren Hafen, den ihr die Krimi-Serie geboten hatte. Schließlich konnte sie sich stets auf ihre Rolle verlassen, ohne sich Gedanken um Bewerbungen und wechselndes Einkommen zu machen. Doch nach vielen Überlegungen beschloss sie dennoch, den Schritt zu wagen.