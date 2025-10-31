"Gibt so vieles, was ich an ihm liebe" "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler: Das ist ihr Liebes-Geheimnis für eine lange Ehe Aktualisiert: 31.10.2025 • 11:15 Uhr von Anna-Maria Hock Karin Thaler und ihr Ehemann Milos Malesevic beim Sommerempfang vom Bayerischen Landtag im Juli 2022. Bild: IMAGO/APress

Karin Thaler ist als Schauspielerin sehr erfolgreich. Auch privat hat der "Rosenheim-Cops"-Star sein Glück gefunden. Seit 1997 ist die Marie-Hofer-Darstellerin mit dem Musiker Milos Malesevic verheiratet. Was ihre Ehe so besonders macht, hat sie exklusiv im Joyn-Interview verraten.

Anlässlich der neuen "Rosenheim-Cops"-Staffel haben wir Karin Thaler zu ihrer Rolle, ihren Zukunftsplänen und zu ihrem Privatleben befragt. Im Interview kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Es gibt so vieles, was ich an ihm liebe: seine Verlässlichkeit, dass er nie trinkt, nie raucht, so gut riecht. Wenn er etwas sagt, dann hält er es auch." Ihr Ehemann sei für sie ihr "Ruhepol" und die beiden seien dank desselben Humors "einfach auf einer Wellenlänge". Weiter schwärmte die 60-Jährige:

Er sagt immer, seine Aufgabe im Leben sei es, mich zum Lachen zu bringen, sobald ich die Augen aufmache - das finde ich wunderschön. Karin Thaler

Das Geheimnis ihrer langen Ehe Dass sie schon so lange mit ihrem Mann verheiratet ist, könne Karin Thaler manchmal selbst kaum glauben. "Es fühlt sich an, als wäre unsere Hochzeit erst vor Kurzem gewesen", gab sie zu. Vermutlich liege es daran, dass sowohl sie als auch ihr Mann beruflich viel unterwegs sind und sich "dadurch immer wieder neu begegnen". "Wir lassen uns gegenseitig so sein, wie wir sind - und das ist wohl das Geheimnis unserer langen Ehe", so die "Rosenheim-Cops"-Darstellerin.