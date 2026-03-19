"Das war die härteste Zeit meines Lebens": Muriel Baumeister über Brustkrebs und Alkoholsucht

Schauspielerin Muriel Baumeister spricht offen über Schicksalsschläge und wie sie heute vorsichtig optimistisch nach vorn blickt.

Ein alltäglicher Moment in der Badewanne veränderte im Sommer 2022 Muriel Baumeisters Leben komplett. Brustkrebs, Chemotherapie und die jahrelange Alkoholsucht - die Schauspielerin teilt jetzt ihre ehrliche Geschichte.

Der Moment, der alles veränderte

"Ich lag da und dachte: Häh, komisch… Es blieb die Zeit stehen, es war wie in einem schlechten Film", erinnert sich Muriel Baumeister (54) an den Moment, als sie einen Knoten unter der Achsel entdeckte. Kurz darauf folgte die Diagnose: Brustkrebs. Der Tumor war bereits sechs Zentimeter groß.

"Der Arzt sagte: 'Um Gottes Willen! Das sieht nicht gut aus!'", berichtet sie. Es folgte eine harte Therapie: Chemotherapie, Antikörperbehandlung, Operation und Bestrahlung. "Das volle Programm. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht", sagt sie schonungslos.

Die Chemotherapie war besonders brutal, dennoch kämpfte sie für sich und ihre drei Kinder Linus (31), Frieda (19) und Ava (11). Heute ist Baumeister zwei Jahre krebsfrei.