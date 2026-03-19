Mark Forster spricht im Podcast "Take Me Späti" überraschend offen über seine heimliche Schwärmerei für Kollegin Sarah Connor. Er verrät, dass er sie lange verehrt hat, doch ihre Reaktion war völlig unerwartet.

Der ehemalige " The Voice of Germany "-Coach Mark Forster verrät im Gespräch mit Host Sara Arslan, dass er nicht oft richtig verliebt war: "So richtig doll verliebt sei ich nicht allzu oft gewesen, aber mikroverliebt war ich schon ganz oft." Den Begriff "mikroverliebt" lässt er offen, doch bei der Frage nach seinem Celebrity-Crush wird es konkret: "Ich war in Sarah Connor lange verliebt."

Die beiden Musiker:innen trafen sich während ihrer gemeinsamen Jury-Zeit bei "The Voice of Germany" und verbrachten viel Zeit miteinander. Der 43-Jährige nutzte diese Gelegenheit, um seine Gefühle zu gestehen. Sarah Connor reagierte jedoch nüchtern:

Humorvolle Rückschau

Heute sieht Forster die Situation gelassen: "Ich bin wirklich so weit weg von ihrem Typ. Das fand sie noch nicht mal niedlich, das war ihr einfach scheißegal." Sarahs Herz gehört seit Jahren ihrem Ehemann Florian Fischer, mit dem sie zwei Kinder hat.

Connor und Forster saßen zuletzt 2021 gemeinsam in der SAT.1-Jury. Der Sänger ist seit 2017 regelmäßig als erfahrener Coach dabei und kommt insgesamt auf zwölf Einsätze bei allen "The Voice"-Formaten - damit zählt er zu den erfahrensten Juroren der Show. Seit der 14. Staffel ist er allerdings nicht mehr dabei.