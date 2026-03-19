Image-Wechsel? Fans sind begeistert: Schlagerstar Beatrice Egli überrascht im Latex-Outfit Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Beatrice Egli zeigt sich ungewohnt experimentierfreudig. Bild: IMAGO / Panama Pictures

Mit einem stilvollen Schwarz-Weiß-Shooting sorgt die Schlagersängerin für Aufsehen und begeistert ihre Fans mit einer ganz neuen Seite.

Wer bei Beatrice Egli bisher vor allem an fröhliche Schlagermelodien und charmante TV-Auftritte gedacht hat, dürfte bei ihren neuesten Instagram-Bildern kurz innegehalten haben. Die Schweizer Sängerin, die 2013 DSDS gewann, sorgt mit einem neuen Look für Aufregung. In einem ästhetisch inszenierten Shooting trägt die 37-Jährige ein enganliegendes Latex-Oberteil, das ihre Silhouette betont, kombiniert mit einer weit geschnittenen Lederschlaghose. Das Oberteil wurde offenbar aus flüssigem Latex direkt an Eglis Körper geformt. Der Look wirkt kraftvoll und zugleich elegant. Ihre Pose erscheint ruhig und bewusst gewählt.

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Begeisterung bei Fans auf Instagram Der Beitrag verbreitete sich rasant unter ihren mehr als 604.000 Follower:innen und sorgte für zahlreiche Reaktionen. In den Kommentaren ist die Begeisterung deutlich spürbar: "Der Anblick lässt mein Herz schneller schlagen", schreibt ein Fan. Die Sängerin selbst zeigt sich experimentierfreudig. Zu dem Bild schreibt sie: "Ich liebe es so sehr, verschiedene Outfits und Looks auszuprobieren." Für ihre Anhänger:innen kommt diese Offenheit jedoch nicht überraschend. Mode spielt für Egli schon lange eine wichtige Rolle, auch emotional. In einem Interview mit dem Webradio "bigFM" erklärte sie, dass sie sich auch eine Zukunft in der Mode vorstellen kann. Besonders am Herzen lägen ihr dabei Kollektionen für "Frauen mit Kurven".

Ich kann sehr gut nachempfinden, wie es ist für Frauen ist, die ein bisschen Rundungen haben. Beatrice Egli