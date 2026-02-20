"Brazilian Butt Lift" ging schief "Hätte zum Tod führen können": Gina-Lisa Lohfink sucht nach OP-Pfusch Rat bei "DR. RICK & DR. NICK" Aktualisiert: Vor 11 Minuten von Alina Haidacher Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs MRT-Analyse: Die Beauty-Docs bewerten Gina-Lisas medizinischen Ist-Zustand Videoclip • 15:57 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eigentlich geht es bei Gina-Lisa Lohfink fast immer um die nächste Schönheits-OP. Bei "DR. RICK & DR. NICK" wird die 38-Jährige nun ungewohnt emotional.

Reality-Queen in OP-Laune "Ich denke mal, jeder weiß schon so, wer ich bin", sagt Gina-Lisa Lohfink bei "DR. RICK & DR. NICK". Und das stimmt natürlich durchaus. Denn seit 2007 gehört die heute 38-Jährige zum festen Inventar der deutschen Reality-Welt. Stillstand? Kennt sie nicht. "Ich habe so Lust auf eine OP bekommen", ruft sie. Am liebsten sofort, denn: "Ich würde am liebsten jetzt gleich eine OP machen!" DR. NICK hat direkt eine Vision. Er stellt sich bei Gina-Lisa ein "Lindsay-Lohan-Projekt" mit Glow-Up vor. Dazu soll das Auflösen von Fillern und Unterspritzungen gehören. Aber da hat er seine Rechnung ohne Gina-Lisa gemacht.

Dem Tod von der Schippe gesprungen Hyaluron, Implantate, Eigenfett, Aquafilling - man könnte sagen, dass Gina-Lisa für ihre Schönheit einiges ausprobiert hat. Doch ein Brazilian Butt Lifting - kurz BBL - ist gründlich schief gegangen. Das Hyaluron sei ihren Oberschenkel hinuntergelaufen, sagt sie. "Ich wurde verpfuscht." Sie hätte nach der Operation eine offene, eitrige Wunde davongetragen. DR. NICK findet die Situation "schockierend". Beauty-Doc DR. RICK kommentiert die Situation: "Sie hat ja wirklich eine Sepsis gehabt. Das hätte auch zum Tod führen können."

Die Wahrheit zeigt sich im MRT Zur Bestandsaufnahme geht es ins MRT. Ricks Schwester ist praktischerweise Fachärztin für Radiologie. Die Bilder bringen Unfassbares ans Licht. Fast drei Liter Hyaluron befinden sich noch in Ginas Oberschenkeln. DR. RICK schätzt, dass es bis zu fünf Jahre dauern könnte, bis sich die Hyaluronsäure von selbst abbaut. Fünf Jahre Geduld? Für Gina-Lisa keine Option. Die Reality-Queen stellt fest: "Das ist zu lang. Ich muss ja jetzt arbeiten und Geld verdienen." Ob sich das Hyaluron überhaupt vollständig auflöst, kann übrigens niemand garantieren.

Sie ist gern Barbie "Wir nehmen dich an die Hand, dass wir da einen richtigen Weg gehen", verspricht DR. RICK. Er würde neben dem Hyaluron in den Beinen auch gern die Unterspritzungen in den Lippen auflösen. Doch während die Docs zu Bedacht raten, gibt Gina-Lisa im Interview zu, dass sie sich erst gestern wieder Botox hat spritzen lassen. Als man ihr Fotos von früher zeigt, urteilt sie hart: "Ganz schlecht sieht das aus!" Heute sieht es anders aus. "Aktuell, so wie ich jetzt aussehe, fühle ich mich am wohlsten. Ich bin am glücklichsten so jetzt wie ich bin", meint das Model. Sie liebt ihren Barbie-Look und sagt glücklich: "Ich verdiene sehr gut und bin sehr dankbar darüber."

Traumatische Vergangenheit Doch hinter ihrem glamourösen Äußeren blitzt Verletzlichkeit auf. Gina-Lisa spricht von Traumata und keiner leichten Zeit. DR. NICK wird ernst: "Wir hatten jetzt schon mehrere Patienten, die sich verunstaltet haben, weil sie sich selbst im Spiegel nicht mehr lieben können." Die Kamera darf deshalb nicht dabei sein, als DR. RICK und DR. NICK sich das Ergebnis des OP-Pfuschs ansehen. "Mich überrascht das, dass sie immer noch Lust auf Eingriffe hat", sagt DR. NICK.