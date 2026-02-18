zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Privatleben enthüllt

Neue Freundin: DR. RICK bestätigt Beziehung mit OnlyFans-Model Alexa Breit

von Lars-Ole Grap

Nach Monaten der Spekulation ist Henrik Heüveldop, alias DR. RICK, offiziell mit Alexa Breit zusammen.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

Nach monatelangen Spekulationen ist es nun offiziell: Der Reality-TV-Mediziner Rick und die Berliner Influencerin Alexa Breit sind ein Paar. Der Schönheitsmediziner bestätigte die Beziehung knapp mit den Worten: "Ja, wir sind offiziell ein Paar."

Die Schönheits-Docs, denen Stars vertrauen

Von Instagram zu OnlyFans: Wie Alexa Breit ihre Millionen-Reichweite aufbaute

Wer ist die Frau an der Seite des Beauty-Docs DR. RICK? Mit der offiziellen Bestätigung der Beziehung rückt Alexa Breit verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Die 26-Jährige ist dabei längst kein unbekanntes Gesicht mehr im Internet - sie hat sich über Jahre hinweg bereits eine beachtliche Community aufgebaut und zählt heute zu den reichweitenstarken Influencerinnen ihrer Generation.

Alexa Breit startete ihre Online-Karriere 2015 mit ihrem ersten Instagram-Post. Die Berlinerin mit kaukasischen Wurzeln baut ihre Reichweite seitdem kontinuierlich aus. 2021 überschritt sie die Marke von einer Million Follower:innen, inzwischen folgen ihr dort rund 1,1 Millionen Menschen. Neben Instagram ist sie auch auf YouTube, TikTok und OnlyFans aktiv. Plattformübergreifend kommt die 26-Jährige heute auf eine Gesamt-Reichweite von mehr als 1,4 Millionen Follower:innen.

Inhaltlich stehen bei ihr Mode und Lifestyle im Fokus. Parallel zu ihrer Tätigkeit als Influencerin und Model absolvierte Breit eine Ausbildung zur Physiotherapeutin in Berlin, wo sie auch lebt. Über ihr Privatleben spricht sie selten, familiäre Details hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Nach Trennung von Inscope21: So entwickelte sich die Beziehung von Alexa Breit und DR. RICK

Im Februar 2022 hatte der YouTuber Inscope21 seine Beziehung mit Alexa Breit öffentlich gemacht. Nach drei gemeinsamen Jahren folgte im April 2025 die Trennung. In einem neuem Video reagierte der 31-Jährige überraschend gelassen wohlwollend auf die neue Beziehung seiner Ex-Partnerin.

Und Leute, ich sag euch ehrlich, nur Liebe an Lexo und Dr. Ricky. Ich wünsche mir einfach nur, dass die beiden happy sind.

YouTuber Inscope21

Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Breit und Rick kursierten bereits seit Herbst 2025. Damals lernten sich die beiden kennen und traten zunehmend gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Der Mediziner dementierte eine Beziehung zunächst noch und sprach von gutem gegenseitigem Verständnis und einer schönen gemeinsamen Zeit.

Wann genau aus der Freundschaft mehr wurde, bleibt offen. DR. RICK räumt selbst ein, dass die Übergänge fließend gewesen seien. Nach längerer Singlezeit habe es gedauert, bis er sich die Beziehung eingestand. Das Paar habe sich demnach schon länger wie ein Liebespaar verhalten, bevor sich beide dafür entschieden, ihre Beziehung öffentlich zu machen.

