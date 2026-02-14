zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Es ist seine zweite Schönheits-OP

Sport ist für ihn Mord: Deshalb lässt sich Matthias Mangiapane bei "DR. RICK & DR. NICK" Fett absaugen

von Alina Haidacher

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Weg mit Doppelkinn & Bauchfett: Matthias Mangiapane plant Fettabsaugung

Reality-Provokateur Matthias Mangiapane ist bei "DR. RICK & DR. NICK" entschlossen: Das Fett muss weg!

Die Schönheits-Docs, denen Stars vertrauen

Vorgespräch beim Chirurgen

Schon beim Vorgespräch mit Chirurg Alexis in Folge 2 von "DR. RICK & DR. NICK" wird klar, dass Matthias Mangiapane sich seine Entscheidung für eine Schönheits-OP gut überlegt hat. Der 40-Jährige weiß genau, was ihn stört.

Für ihn sind es vor allem das Doppelkinn, die sogenannten Lovehandles und der Bauch, die ihn im Spiegel immer wieder beschäftigen. "Das ist doch offensichtlich", meint er dazu.

Am Bauch, den Lovehandles und am Doppelkinn will Matthias bei "DR. RICK & DR. NICK" Fett absaugen lassen.

OP? Nur mit Vollnarkose!

Für Matthias ist der geplante Eingriff Neuland. "Außer die Zahn-OP, die auch mit Vollnarkose gemacht worden ist, ansonsten ist es die erste OP, ja", erklärt er offen.

Und eines steht fest - eine OP kommt Matthias nur mit Vollnarkose ins Haus. Der Mann von Hubert Fella möchte nichts mitbekommen, weder Geräusche noch Details.

Geplant ist eine Fettabsaugung an mehreren Stellen. Laut Chirurg Alexis handelt es sich bei Matthias um eine lokalisierte Adipositas, also Fettansammlungen an bestimmten Körperstellen, die sich hartnäckig halten.

Radikaler Schritt: Matthias Mangiapane lässt sich Fett absaugen

Genuss statt Gym

Alexis zeigt Verständnis dafür, dass Matthias seine Proportionen stören. Gleichzeitig muss er prüfen, was medizinisch sinnvoll und realistisch umsetzbar ist.

Indes ordnet Matthias ein, wie seine Fettpölsterchen entstanden sind. "Ich bin ja so ein Krusten- und Schalentierliebhaber", sagt er. Ganz gemäß Dolce Vita isst er diese gern mit Trüffelpasta.

"Ein Italiener, der keine Nudeln isst, ist kein Italiener", stellt der Reality-Star klar. Und Proteinriegel? "Von denen riech ich komisch." Sein Fazit lautet:

Sport ist Mord!

Matthias Mangiapane

Selbstliebe als großes Ziel

Bei aller Selbstironie wird Matthias in "DR. RICK & DR. NICK" auch persönlich. "Schönheit ist ja eigentlich für mich immer das, wie man sich selber empfindet", sagt Matthias.

Für ihn geht es nicht um fremde Meinungen oder fiese Kommentare auf Instagram. Sein Maßstab ist es, ob er sich morgens anschaut und denkt: "Heute siehst du geil aus!"

Wie wird es Matthias ergehen?

Nun steht aber erstmal die Operation bei Alexis an. Sechs bis acht Wochen muss Matthias nach dem Eingriff Kompressionskleidung tragen. Der Körper braucht Zeit, um zu heilen und sich neu zu formen.

Wie das finale Ergebnis bei Matthias Mangiapane aussehen wird, siehst du bei "DR. RICK & DR. NICK" seit 11. Februar immer mittwochs nach GNTM auf ProSieben und kostenlos zum Streamen auf Joyn. Hier findest du alle Sendetermine und Sendezeiten in der Übersicht.

