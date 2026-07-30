Beziehung seit Jahresbeginn 2026
"Dschungel Divas"-Kandidatin Jennifer Iglesias im Porträt: Das ist ihr neuer Freund
Veröffentlicht:von Alina Haidacher
"Dschungel Divas"-Kandidatin Jennifer Iglesias sorgt nicht nur in der Show, sondern auch privat für ordentlich Gesprächsstoff. Die Beauty ist seit einiger Zeit in einer neuen Beziehung.
Die wichtigsten Fakten zu Jennifer Iglesias im Überblick
Geburtstag: 15. September 1998
Geburtsort: Düsseldorf
Sternzeichen: Jungfrau
Beziehungsstatus: In einer Beziehung, Partner bislang nicht öffentlich bekannt
Bekannt aus: "Promi Big Brother", "Match My Ex"
Beruf: Influencerin und Recruiterin
Jennifer Iglesias' Wurzeln: Daher kommt sie
Jennifer Iglesias wuchs in Düsseldorf auf und ist Deutsche. Ihre Familie vereint kubanische und italienische Wurzeln. Öffentlich spricht Jennifer selten über ihre Familie. Die Influencerin betont aber immer wieder, wie sehr ihre Herkunft ihre Persönlichkeit und ihr Temperament geprägt hat.
Karrierebeginn und Trennung von Ex Nico
Bereits mit 19 Jahren zog Jennifer Iglesias von zu Hause aus, um auf eigenen Beinen zu stehen. Einige Jahre darauf dann der Erfolg: Sie feierte 2022 ihren TV-Durchbruch bei "Love Island".
Gemeinsam mit Kandidat Nico Müller verließ sie die Show als Siegerpaar und teilte sich mit ihm 50.000 Euro Preisgeld. Ihre Liebe besiegelten beide sogar mit einem gemeinsamen Partner-Tattoo.
Die Beziehung zu Nico hielt allerdings nicht lange. Im Oktober 2022 gab das Paar die dramatische Trennung bekannt. Noch im selben Jahr zog sie dann bei "Promi Big Brother" ein.
Promi Big Brother
Promi Big Brother
In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern.
Neue Beziehung seit Anfang 2026
Dating-Shows sind nun sowieso passé! Nachdem Jenny auch bei "Match My Ex" nicht ihre große Liebe fand, dürfte es zumindest außerhalb der TV-Welt gefunkt haben.
In ihrer Instagram-Story deutete die 27-Jährige an, dass es wieder einen Mann in ihrem Leben gibt. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe reiste sie mit ihm durch Thailand.
Wer der mysteriöse Partner an Jennifers Seite ist, wollte sie zunächst bewusst nicht verraten.
Match My Ex
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Was passiert, wenn der Ex Amor spielt? Bei "Match my Ex" haben die Ex-Partner das letzte Wort: Sie entscheiden, mit wem ihre Ex-Partner matchen. Wer ist der beste Matchmaker und welche Singles finden das beste Match?
Jennifer Iglesias' Freund geleakt
Das frisch verliebte Paar wurde in Thailand jedoch entdeckt. Ein Follower fotografierte das Paar heimlich am Strand. Die Bilder kursierten kurz darauf mit dem Hinweis "Jennifer mit Freund in Thailand" im Netz.
Darauf reagierte die Nordrhein-Westfälin ziemlich verärgert und bezog in ihrer Story klar Stellung gegen diese Verletzung ihrer Privatsphäre.
Ich bin sprachlos, wie respektlos manche Menschen sein können.
Bis heute hat sie die Identität ihres Partners nicht offiziell bestätigt. Ihre Fans rätseln entsprechend weiter, wer der Mann an ihrer Seite wirklich ist.
Jennifer Iglesias bei "Dschungel Divas"
Im Ladys-Only-Camp der "Dschungel Divas" trifft die junge Ex-Recruiterin auf eine bunte Mischung erfahrener Reality-Größen. Sie selbst ist noch vergleichsweise kurz im Business.
Ob sie sich deshalb eher zurückhält oder ihr Temperament von Anfang an zeigt? Das siehst du ab 3. August 2026 immer montags ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kann es natürlich sein, dass Jenny in der Show mehr über ihren neuen Freund preisgibt, als sie es bisher öffentlich getan hat. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn findest du übrigens hier.
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
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