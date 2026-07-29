Sie ist Kandidatin in der neuen Joyn-Show Pinar Sevim bei "Dschungel Divas": Trennung von Ex David und neue Beziehung? Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Alina Haidacher Von der "taff Teenie-WG" zur Dschungel-Kämpferin: Pinar Sevim tauscht Großstadt-Glam gegen Matsch und Mücken. Bild: Joyn

Mit einem ungewöhnlichen Karrierestart im TV, einer langen Auszeit und einem aufwühlenden Trennung im Rücken zieht Pinar Sevim 2026 bei den "Dschungel Divas" ein.

Die wichtigsten Fakten zu Pinar Sevim im Überblick Geburtsort: Bergisch Gladbach

Geburtsjahr: 1987

Beziehungsstatus: Single, seit Herbst 2025 getrennt von Ex-Partner David

Bekannt aus: "Die Teenie-WG", "Promi Big Brother"

Beruf: Content Creatorin, zuvor zehn Jahre in einer Bäckerei tätig

Pinar Sevims Karriere: Die "Teenie-WG" machte sie groß Im Jahr 2008 wurde Pinar Sevim erstmals einem großen Publikum bekannt. In der ProSieben-Show "Die Teenie-WG" freundete sich die damals 19-Jährige mit Mimi an. Pinars Fans erinnern sich deshalb vielleicht an "Mimi und Pinars Welt" - eine eigene Rubrik innerhalb von "taff". Nach dem Ende dieser Ära zog sich die "Dschungel Divas"-Teilnehmerin für über zehn Jahre bewusst aus dem Rampenlicht zurück. Kontakt mit Mimi hat sie seither nicht mehr.

Pinars TV-Comeback nach jahrelanger Pause Nach der Auszeit kündigte die Nordrhein-Westfälin 2024 ihr TV-Comeback an. Zunächst gab sie bei "taff" wieder persönliche Einblicke in ihr Leben. Ein Jahr später zog Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" ein. Doch bereits nach zehn Tagen schied sie als Dreizehnte aus. Ihre Reise bei den "Dschungel Divas" soll dieses Mal natürlich länger andauern. Die Influencerin strebt nach dem Sieg!

13 Staffeln Promi Big Brother Promi Big Brother In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Abseits der TV-Welt: Job in der Bäckerei Bevor sie ins Reality-TV zurückkehrte, stand die 39-Jährige mitten im Berufsleben. Insgesamt zehn Jahre lang arbeitete sie in einer Bäckerei. Zusätzlich sammelte sie zwei Jahre lang Erfahrung im Einzelhandel. Mit ihrem Comeback verlagerte sich auch ihr beruflicher Fokus. Mittlerweile arbeitet Pinar als Content Creatorin und Influencerin. Auf Instagram teilt sie unter dem Namen "pinars.welt" mittlerweile mit rund 30.000 Followerinnen und Followern Einblicke in ihren Alltag.

Nach Beziehungspause folgte Trennung von Ex David Schon vor ihrem Einzug bei "Promi Big Brother" kriselte es zwischen Pinar und ihrem langjährigen Partner David. Ein heftiger Streit führte zu einer Beziehungspause - kurz bevor Pinar in die Show einzog. Bei "Promi Big Brother" sprach sie mehrfach emotional über die Situation und ihre Angst, David könne die Pause als endgültiges Aus deuten. Genau das trat wenige Tage nach ihrem Show-Exit ein. Im Oktober 2025 machte sie die Trennung über Instagram öffentlich. Im Dezember 2025 äußerte sich Pinar erstmals ausführlicher zu den Gründen. Von "unüberbrückbaren Differenzen" war die Rede, gleichzeitig betonte sie, dass sie und David weiterhin respektvoll miteinander umgingen.

Keine Chance auf Liebescomeback Zwischenzeitlich gab es sogar ein kleines Versöhnungssignal, denn Ex David schenkte Pinar einen Adventskalender. Ein Liebes-Comeback wollte sie damals nicht ausschließen, sie blieb aber vorsichtig. Kurz darauf sorgten emotionale Instagram-Zeilen über Lügen und Manipulation für Spekulationen. Viele Fans vermuteten, dass diese an David gerichtet waren. Endgültig geklärt scheint das Thema seit Anfang 2026. In der Silvesternacht zeigte David in seiner Instagram-Story eine neue Frau an seiner Seite.

Hat Pinar einen neuen Partner? Bislang deutet nichts darauf hin, dass Pinar wieder vergeben ist. Anders als bei ihrem Ex-Partner gibt es zu der ehemaligen Bäckerei-Angestellten selbst keine Berichte über eine neue Liebe. Auch auf ihrem Instagram-Account finden sich keine entsprechenden Hinweise. Aktuell scheint die 39-Jährige also weiterhin Single zu sein und sich vor allem auf ihre TV-Projekte zu konzentrieren.

Pinar Sevim bei "Dschungel Divas" 2026 Ihre Trennung von David scheint Pinar mittlerweile verarbeitet zu haben. Wieder gefestigt dürfte sie für ihre Mitkandidatinnen bei "Dschungel Divas" - darunter Giulia Siegel - eine ernstzunehmende Konkurrentin werden. Da sie sich selbst als emotional und ehrlich beschreibt, ist es gut möglich, dass sie ihre Trennung von David im Camp noch einmal offen thematisiert. Wie sich Pinar bei den "Dschungel Divas" schlägt, siehst du ab 3. August 2026 immer montags ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.

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