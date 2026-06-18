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Neue Joyn-Show "Eden - du bezahlst für jede Lüge": Diese Singles sammelten bereits TV-Flirt-Erfahrung
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"Eden - du bezahlst für jede Lüge" - ab 25.06. auf Joyn streamen!
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Gerade erst wurde enthüllt, welche Singles demnächst in der Joyn-Show "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" dabei sind. Da fragen sich Fans des Genre, ob sie einige von ihnen nicht bereits als Turteltauben aus einem anderen Reality-Kosmos kennen. Wer das ist und was sie inzwischen machen.
Von der Verführungsinsel ins Flirt-Paradies: Wo du diese drei "Eden"-Singles schon mal gesehen hast
Flunkern scheint beim Dating Normalität - doch 13 Singles wollen das nicht mehr. Ab Donnerstag, 25. Juni 2026, in der neuen Joyn-Reality "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" suchen sie die wahrhaftige Liebe. Doch meinen es alle ehrlich? Jetzt ist bekannt, welche Kandidat:innen dabei sind. Drei Singles sind keine Neulinge im Reality-Dating-Karussell.
Charline aus Düsseldorf
Die 29-Jährige ging 2023 mit ihrem damaligen Freund Adrian zu "Temptation Island". Im Finale kam es zur Trennung, nachdem Charline von Adrian betrogen wurde. Inzwischen hat die Kauffrau für Büromanagement genug von falschen Versprechungen. Bei "Eden" sucht sie deshalb eine stabile Beziehung ohne Spielchen: "Ich habe keine Lust mehr auf oberflächliches Dating." Sie ergänzt:
Mich interessiert, was passiert, wenn man Menschen wirklich kennenlernt.
Roberto aus Ludwigshafen
Roberto war 2024 bei "Temptation Island" als Verführer dabei. Er konnte bei der damals vergebenen Marie landen. Beide kamen sich in der Show zwar sehr nah, doch ein Paar wurde aus ihnen nicht. Nach seiner Reality-TV-Erfahrung auf der Verführer-Insel stellt sich der Fitness- und Personaltrainer nun der Wahrheitsprobe in "Eden". Seine Motivation bringt er auf den Punkt:
Ich liebe Abenteuer, ich liebe Frauen und ich liebe Geld.
Tarek aus Coburg
Der selbstständige Bauunternehmer bringt ebenfalls bereits Reality-Erfahrung als Kandidat bei "Temptation Island" (2025) mit. Nach einer Partyphase will der Beziehungstyp nun bewusst Zeit fürs Dating finden: "Ich hoffe, dass mir hier die große Liebe über den Weg läuft."
"Eden"-Kandidat:innen: Diese Singles sind dabei
Neben Charline, Roberto und Tarek sind weitere zehn Singles in der neuen Joyn-Show "Eden" dabei. Auch darunter finden sich einige, die bereits Erfahrungen im Reality-TV gesammelt haben, wie Philipp aus Wien, der bereits bei "Match in Paradise" die große Liebe gesucht hat, oder auch Coco aus Duisburg, die im vergangenen Jahr bereits bei "Ex on the Beach" für Drama gesorgt hat. Alle anderen Kandidat:innen lernst du ab Joyn-Start der neuen Dating-Reality kennen: Ab Donnerstag, 25. Juni kannst du "Eden" kostenlos streamen.
Match in Paradise
Match in Paradise
Österreichs erste Dating-Reality-Show vereint Singles unter der Sonne Kretas. Gibt es die Liebe auf den ersten Swipe? Attraktive Singles wie Zoe Müllner, Germain Wolf oder KrappiWhatelse suchen auch in der dritten Staffel im Paradies nach dem perfekten Match. Info für alle Fans aus Deutschland: die neuen Folgen kommen im Frühjahr 2026.
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Liebe oder Täuschung? Die neue Joyn-Show „Eden - Du bezahlst für jede Lüge"
Bei "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" suchen 13 Singles ihr perfektes Match. Am Ende kann nur ein Paar gewinnen, dass tatsächlich zusammengefunden hat. Der Haken: Regelmäßig werden die Kandidat:innen an den Lügendetektor gebeten, um ihre Authentizität zu testen.
Für jede Täuschung werden der gesamten Gruppe 1.000 Euro vom Jackpot abgezogen. Hier beginnt die moralische Zwickmühle: Wer lügt, um die frische Romanze zu retten, schmälert die Kasse der gesamten Gruppe. Wer hingegen bei der schmerzhaften Wahrheit bleibt, schont zwar das Preisgeld, riskiert aber dafür das sofortige Aus beim Date. So wird "Eden" zum ultimativen Härtetest für jedes Kennenlernen: Hält junge Liebe die nackte Wahrheit aus?
Du siehst die Suche nach der wahren Liebe in der neuen Joyn-Reality "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" ab Donnerstag, 25. Juni 2026 auf Joyn.
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