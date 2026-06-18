"Eden - du bezahlst für jede Lüge" - ab 25.06. auf Joyn streamen!

Im Juni zeigt Joyn eine neue Reality-Show: 13 Singles suchen in "Eden" die große Liebe – und zahlen für jede Lüge. Alle Kandidat:innen im Überblick.

Ein erfundener Dackel, um schnell vom Date zu flüchten? Für Marvin (23) aus Bochum völlig normal. Die Behauptung, man sei noch Jungfrau? Für den Wiener Phillip (26) eine bewährte Taktik. Flunkern scheint beim Dating Normalität – doch damit ist ab Donnerstag, 25. Juni 2026, in der neuen Joyn-Reality "Eden – Du bezahlst für jede Lüge" Schluss!

13 Singles ziehen in das Paradies "Eden", um die große Liebe zu finden. Der Haken: Für jede Unwahrheit verliert die Gruppe 1.000 Euro aus dem gemeinsamen 100.000- Euro-Lovepot.