Erste Dramen im Paradies Nach Start von "Eden - Du bezahlst für jede Lüge": Wer ist raus? Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von Rebecca Arlt Eden - Du bezahlst für jede Lüge Philipp will Julia rumkriegen Videoclip • 06:59 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die ersten Folgen von "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" sind gestartet und die Singles haben sich schon etwas besser kennengelernt. Doch musste schon jemand gehen oder gibt die Schlange den Kandidat:innen noch etwas Zeit zum daten?

Folge 4 von "Eden" verpasst? Jetzt kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Eden - Du bezahlst für jede Lüge Ärger im Paradies Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.07.2026 • 36 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Teure Lügen im Paradies Wahrheit oder Lüge? Das wissen nicht nur die Kandidat:innen der neuen Dating-Reality auf Joyn selbst: Der Lügendetektor entdeckt jede Flunkerei. Schon ab der ersten Folge der neuen Reality-Show "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" schummeln die 13 Singles, was das Zeug hält. Die Folge: Der "Lovepod" schrumpft.

Erste Dramen in der "Eden"-Villa Bereits in den ersten beiden Folgen gingen die Singles auf Tuchfühlung und versuchten, in gemeinsamen Gesprächen herauszubekommen, wie die oder der jeweils andere in Sachen Beziehung denkt. Auch in den neuen Folgen drei und vier kommen sich einige Flirtwillige näher: Marvins Finger erkunden Cocos Körper unter der Decke, während zwischen Ann Marie und Slei im Lustgarten kaum Lust von ihrer Seite entsteht. Als Slei seinen Unmut darüber äußert, zieht er den Zorn der Frauen auf sich. Die Girls tauschen sich über ihre Erfahrungen und Gespräche mit ihm aus und Slei wird ihnen unsympathisch. Nicht verwunderlich, dass die Schlange den vermeintlichen Loverboy zum Lügendetektor-Test schickt - und dessen Lügen die Gruppe weiteres Geld kosten. Als er dort außerdem zugibt, den Kuss mit Coco zu bereuen, eskaliert die Situation zwischen den beiden. Coco zieht sich zurück, auch Slei wird emotional. Er hat Angst, dass ihn andere für übergriffig halten. Muss er wegen seiner Lügen jetzt gehen?

Wer ist raus? In den ersten vier Folgen erhalten die Singles die Chance, sich weiter kennenzulernen, da niemand rausgewählt wird. Ob die Singles nun endlich bei der Wahrheit bleiben? Das alles siehst du in den ersten Folgen der neuen Dating-Show auf Joyn, ab immer donnerstags, ab 00:001 in wöchentlichen Doppelfolgen.

So funktioniert "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" Das Prinzip der neuen Joyn-Show: Gnadenlose Ehrlichkeit. Die 13 Singles suchen das perfekte Match, doch der Lügendetektor entlarvt jeden Flirt-Schwindel live vor der gesamten Gruppe. Dadurch ziehen sie nicht nur den Ärger der anderen Singles auf sich, sondern müssen auch noch zahlen. Jede Lüge kostet die Gruppe 1.000 Euro vom gemeinsamen 100.000-Euro-Gewinn. Die Fragen werden auf jeden Single und deren jeweilige Situationen angepasst. Wer lügt, um die frische Romanze zu retten, schmälert die Kasse der gesamten Gruppe. Wer hingegen immer offen und ehrlich bleibt, schont zwar das Preisgeld, riskiert aber die Romanze. Klassische Zwickmühle - schaffen es die Singles trotzdem, ihre große Liebe zu finden? "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" siehst du donnerstags mit je zwei neuen Folgen auf Joyn und ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 22:20 Uhr, auf ProSieben.

1 Staffel Eden - Du bezahlst für jede Lüge Eden - Du bezahlst für jede Lüge Schmetterlinge im Bauch oder nur Dollarzeichen in den Augen? In "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" werden Singles ins Paradies geschickt, um die große Liebe ganz ohne Lügen zu finden. Studien belegen: Ein Drittel der Deutschen flunkert schon beim ersten Date. Das Gehalt? Aufgestockt. Der Bodycount? Halbiert. Noch Kontakt zum Ex? Niemals. Damit ist in "Eden" Schluss: Wer flunkert, verliert nicht nur sein Gesicht, sondern bares Geld. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen