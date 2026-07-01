Es muss nicht immer Schmuckdesign sein
Mehr als nur Fußball-Spielerfrauen: Diese Stars sorgen jetzt im Reality-TV für Schlagzeilen
Veröffentlicht:von Tina Lilian
:newstime
Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars
Videoclip • 01:31 Min • Ab 12
Influencerinnen, Models, Unternehmerinnen: Das Klischee der unselbständigen Spielerfrau, die als teures Statussymbol dem Ehemann von der Tribüne zujubelt, ist längst überholt. Sie sind oft genauso bekannt wie ihre Sportler-Husbands, was sie zu begehrten Teilnehmerinnen im Reality-TV macht. Wer hat wo bereits für Popcorn-Momente auf Joyn gesorgt?
Dilara Kruse
"Promis unter Palmen": 2026 bringt die Ehefrau von Max Kruse Aufregung in die vierte Staffel. Ihr polarisierendes Verhalten, strategisches Spiel und eine plötzliche Ohnmacht bringen Chaos in die Villa. Sie schafft es bis ins Finale und belegt den zweiten Platz.
"Forsthaus Rampensau Germany": 2025 springt Dilara kurzfristig in der dritten Staffel für Jimi Blue Ochsenknecht ein. Im Team mit Yeliz Koc gerät sie mit mehreren Kandidat:innen lautstark aneinander und provoziert Diskussionen im Haus. Ein bitteres Bündnis-Drama führt schließlich zu ihrem Rauswurf.
"The Power - Wer hat die Macht?": Auch hier ist Dilara 2025 auf Krawall gebürstet. Trotz lautstarker Auseinandersetzungen, Machtkämpfen und einer heftigen Eskalation mit Serkan Yavuz kämpft sich Dilara ins Finale und wird am Ende Dritte.
"Promi Big Brother": 2023 gibt Dilara Kruse in Staffel 11 ihr Reality-TV-Debüt und hinterlässt gleich einen bleibenden Eindruck. Authentisch und emotional nimmt sie kein Blatt vor den Mund und verpasst nur knapp das Finale.
Dilara Kruse ist die Spielerfrau-Queen des Reality-TV. Am 12. Juni 1991 in Berlin geboren, heiratet sie 2021 Fußballprofi Max Kruse - nachdem er ihr bei den Olympischen Spielen während eines ARD-Interviews einen öffentlichen Heiratsantrag gemacht hat.
Die Influencerin wird 2023 durch ihren Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus einem breiten Publikum bekannt. Es folgen verschiedene Reality-Sendungen, in denen sie durch ihre direkte Art und emotionalen Reaktionen ständig im Zentrum konfliktreicher Gruppendynamiken steht. Gemeinsam mit ihrem Mann holt sie 2025 bei "Schlag den Star" gegen Knossi und Influencerin Lia Mitrou den Sieg nach Hause.
Alle Folgen mit Dilara auf Joyn streamen
Claudia Effenberg
"Most Wanted": 2025 versucht Claudia Effenberg als Einzelkämpferin unter anderem dem Hunter Joey Kelly zu entkommen. Doch bereits in Folge 2 wird sie als dritter Catch gefangen, als sie gerade in einen Zug steigen will.
"Schlag den Star": 2021 misst sie ihre Kräfte mit High-Society-Sternchen Carmen Geiss, unterliegt ihr aber am Ende.
"The Taste": 2017 kocht sie in der Promi-Ausgabe gemeinsam mit Mousse T. im Team von Frank Rosin. Als überraschend starke Hobbyköchin belegt sie den zweiten Platz.
"Promi Big Brother": 2014 nimmt sie an der zweiten Staffel teil und sorgt nach ihrem Abstieg in den Keller mit verbalen Entgleisungen gegen die Zuschauer:innen für Unterhaltung. Sie schafft es ins Finale und muss sich dort Aaron Troschke geschlagen geben.
Claudia Effenberg ist ein alter Hase im Reality-TV. Am 20. September 1965 geboren, macht sie sich zuerst im Mode- und Lifestylebusiness einen Namen. Anfang der 2000er-Jahre sorgt sie für einen der größten Skandale im Profi-Fußball: Verheiratet mit FC-Bayern-Spieler Thomas Strunz verliebt sie sich in seinen befreundeten Kollegen Stefan Effenberg.
Die Affäre wird öffentlich, es kommt zur Scheidung und 2004 heiraten Claudia und Stefan Effenberg. Nach einer vorübergehenden Trennung finden beide wieder zusammen und sind bis heute glücklich verheiratet. Neben ihrer TV-Karriere ist Claudia als Unternehmerin und Designerin erfolgreich.
MOST WANTED
MOST WANTED
Sechzehn Prominente wagen einen spektakulären Ausbruch aus dem Gefängnis. Ihr Ziel: fünf Tage in Freiheit zu bleiben, während ihnen drei Hunter dicht auf den Fersen sind. Während die Hunter durch regelmäßige GPS-Daten unterstützt werden, sind die geld- und handylosen Targets auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Doch Vorsicht: Jeder Bürger kann auch zum Informanten für die Verfolger werden.
Claudia bei "Promi Big Brother"
Simone Mecky-Ballack
"Promi Big Brother": 2020 nimmt die Ex-Frau von Fußballer Michael Ballack an der achten Staffel teil. Ehrlich und impulsiv gehört sie zu den auffälligeren Mitbewohner:innen und spricht offen über ihre Scheidung. Mit Dragqueen Katy Bähm und Reality-Sternchen Emmy Russ kommt es zu heftigen Streitereien, kurz vor dem Finale muss sie nach einem knappen Zuschauer-Voting das Haus verlassen.
Simone Mecky-Ballack wird am 16. April 1976 in Kaiserslautern geboren. 2008 heiratet sie Fußballprofi Michael Ballack, doch 2012 wird die Ehe geschieden. Auch die zweite Ehe mit ihrem Jugendfreund Andreas Mecky scheitert. 2021 müssen Simone und Ex-Mann Michael einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr 18-jähriger Sohn Emilio verunglückt bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich. Simone Ballack ist regelmäßig im Reality-TV zu sehen und betreibt gemeinsam mit ihrem Partner ein Hotel am Gardasee.
Promi Big Brother
Promi Big Brother
In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern.
Ina Aogo
"Promi Big Brother": 2021 nimmt die Ehefrau des Fußballspielers Dennis Aogo an der neunten Staffel teil. Die ehrgeizige und emotionale Ina steht insgesamt achtmal auf der Nominierungsliste, hält sich aber bis kurz vor dem Finale im Haus.
Ina Aogo ist seit 2016 mit Ex-Fußball Nationalspieler Dennis Aogo verheiratet. Sie wurde am 7. März 1989 in Osnabrück geboren und ließ sich zur Hair- und Make-up-Artistin ausbilden. Im Salon von Starfriseur Udo Walz trifft sie 2009 den damaligen Bundesliga-Spieler Dennis Aogo. Das Paar hat zwei Kinder, die Influencerin Ina oft auf ihrem Insta-Kanal zeigt. Sie gibt gerne Einblicke in ihr Familienleben, sowohl über Social Media als auch durch Podcasts und TV-Dokumentationen.
Ina Aogo bei "Promi Big Brother" 2021
Noch mehr Drama gefällig?
Cathy Hummels
"Schlag den Star": 2020 nimmt die Ex-Frau von Mats Hummels an der Spielshow teil. Lange ist das Duell gegen Stefanie Hertel ausgeglichen, doch Cathy verliert die entscheidenden Schlussrunden und muss sich der Sängerin geschlagen geben.
"Stars in der Manege": 2024 hat sie in der zweiten Staffel einen glamourösen Auftritt. In einer Luftakrobatik-Nummer schwebt sie artistisch unter dem Dach des Circus Krone.
Cathy Hummels wird am 31. Januar 1988 in Dachau bei München geboren. Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften zieht es sie ins Fernsehen und sie ist als Reporterin unter anderem für "red!" unterwegs. 2007 lernt sie den FC Bayern Spieler Mats Hummels kennen, 2022 wird die Ehe nach sieben Jahren offiziell geschieden. Cathy Hummels ist heute als Influencerin mit mehr als 650.000 Followern auf Instagram erfolgreich, spricht offen über ihre Depressionen und moderiert verschiedene Sendungen im Fernsehen.
Stars in der Manege
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