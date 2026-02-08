Vor 29 Jahren Diana Staehly: So sah der "Ein Hof zum Verlieben"-Star früher aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Wie Diana Staehly wohl bei ihrem ersten Serienauftritt aussah? Bild: picture-alliance / dpa | Horst Ossinger / picture alliance / dpa | Tobias Hase

Neue Serie, neues Glück: In der neuen SAT.1-Serie "Ein Hof zum Verlieben" betreibt Diana Staehly als Anwältin Laura Albers nach einer überraschenden Erbschaft einen Apfelhof am Bodensee. Doch das ist nicht ihr erstes Serien-Engagement. Bereits vor 29 Jahren war sie Teil der Serie "Unter uns" - damals sah die gebürtige Kölnerin allerdings ganz anders aus.

Bereits zu Beginn ihrer Karriere, mit zarten 20 Jahren, überzeugte Diana Staehly (48) mit einem herzlichen Lachen und einer unbändigen Natürlichkeit, die ihr Markenzeichen geblieben sind. Heute gilt Diana Staehly als vielseitige Schauspielerin, die Comedy ebenso beherrscht wie Drama und Krimi und die sich über Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in der deutschen TV-Landschaft erarbeitet hat. Ab 2. März ist sie täglich um 18 Uhr in der Daily-Serie "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen.

TV-Rolle mit 20 Jahren Ab 1997 war sie in der Seifenoper "Unter Uns" in der Rolle der Susanne "Sue" Sommerfeld zu sehen. Die gebürtige Kölnerin überzeugte mit natürlicher Präsenz, klarer Ausstrahlung und einem Wahnsinns-Gespür für emotionale Figuren. Sie spielte die Schwester von Jonas Sommerfeld (Ole Tillmann). Sue galt als frech und selbstbewusst. Ihr Charakter passte also perfekt zu ihrem Aussehen. Mit stufigen, schulterlangen Haaren, Bauchnabel-Piercing und Hüftjeans trug sie den typischen Look der späten 90er- und frühen 2000er Jahre. Ihr damaliger Style: unkompliziert, ein bisschen rebellisch und voller Power.

Ihr strahlendes Lachen und gute Laune hat Diana Staehly über all die Jahre behalten. Bild: picture-alliance / dpa

Doch auch wenn ihr Aussehen Coolness und Selbstbewusstsein verkörperte, fühlte sich die Darstellerin unsicher, wie sie im Januar 2024 im Interview mit der Tageszeitung "Berlinger Morgenpost" gestand:

Mit 20 war ich noch viel unsicherer. […] Ich weiß, dass ich so gut bin, wie ich bin - mit all meinen Fehlern. Ich muss mich nicht verbiegen, damit mich andere mögen oder damit ich besetzt werde. Diana Staehly

Vom Soap-Gesicht zur vielseitigen Charakter-Darstellerin Sie hatte Engagements bei "Die Anrheiner" (2001 bis 2007) als Teresa "Terry" Roeder oder bei "Stromberg" (2004 bis 2012) als Tanja Seifert, verheiratet Tanja Steinke. Später folgten anspruchsvollere Rollen in Krimi- und Dramaserien, unter anderem als Kommissarin Anna Maiwald in "SOKO Köln" (2016 bis 2020) oder als Finanzcontrollerin Patrizia Ortmann, in "Die Rosenheim-Cops" (2007 bis 2015). 2021 ergatterte sie für einige Monate die Rolle der Melanie Evers in Deutschlands langlebigster Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Als Jöris, der Hauptprotagonistin der 22. Staffel "Rote Rosen", zeigte Diana Staehly erneut, wie mühelos sie eine tragende Frauenfigur mit Herz, Verstand und viel Empathie spielen kann. Mit "Ein Hof zum Verlieben" folgt eine weitere Charakterrolle mit Tiefgang und viel Emotionen. Heute präsentiert sie sich deutlich reifer, eleganter und souveräner als früher, mit klarer Ausstrahlung und Charaktertiefe.

Auch bei der Kino-Tour zu "Stromberg - Wieder alles wie immer" hat Diana Staehly ihr markantes Lächeln aufgesetzt. Bild: picture alliance / dpa / Revierfoto

"Stromberg": Spitze Zunge und schwarzer Humor Große Bekanntheit erlangte Diana Staehly durch ihre Kultrolle als Tanja Seifert, später Steinke. Während ringsum Akten fliegen und Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) seine fiesen Sprüche klopft, leben Tanja und Ulf Steinke (Oliver Wnuk) als "Schnups" und "Wusel" in ihrer eigenen Zuckerwatte-Welt, was ihre Kolleg:innen zum kollektiven Fremdschämen bringt. Neben dem kauzigen Stromberg, dem neurotischen Muttersöhnchen Ernie Heisterkamp (Bjarne Mädel) und Macho Ulf Steinke, prägte Diana Staehly als schlagfertige Capitol-Mitarbeiterin Tanja Seifert die Sitcom maßgeblich.