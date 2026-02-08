"Stromberg" und Co. Diana Staehly: Aus diesen Serien kennst du den "Ein Hof zum Verlieben"-Star Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von Anna-Maria Hock, Sylvia Loth Anna Maiwald (Diana Staehly) und Lilly Funke (Tatjana Kästel) in "SOKO Köln", Franka Böttcher (Birthe Wolter) und Jördis Kilic (Diana Staehly) in "Rote Rosen", Controllerin Ortmann (Diana Staehly) und Mohr (Max Müller, von links) in "Die Rosenheim-Cops". Bild: ARD / Stefanie Jockschat / ZDF und Andreas Mesli / ZDF / Bavaria Fernsehprod. / Christi

In "Ein Hof zum Verlieben" übernimmt Diana Staehly die Hauptrolle in einer täglichen Serie und beweist einmal mehr ihr vielfältiges Talent. Seit über 25 Jahren ist die Schauspielerin in verschiedenen Formaten zu sehen und erhielt für "Stromberg" sogar den Deutschen Fernsehpreis.

Daily-Soap-Gesicht Mit "Ein Hof zum Verlieben" bekommt SAT.1 ab März eine neue Daily-Soap. Die Hauptrolle der Laura Albers, die bislang als Anwältin arbeitete und jetzt einen Apfelhof übernimmt, spielt Diana Staehly. Für die 48-Jährige ist es nicht die erste Rolle in einer täglichen Serie. Bereits ab 1997 war sie drei Jahre lang als Susanne "Sue" Sommerfeld bei "Unter uns" zu sehen. Sie verkörperte die selbstbewusste Schwester von Jonas Sommerfeld (Ole Tillmann) und erlebte im Soap-Dauerbrenner turbulente Liebes‑ und Lebensgeschichten, bevor sie am Ende nach Florenz auswanderte. Auch viele Jahre später übernahm die gebürtige Kölnerin erneut eine Rolle in einer Daily-Soap: Als Melanie Evers spielte sie 2021 in Deutschlands längster Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit. Zwei Jahre später folgte die Hauptrolle in der 22. Staffel von "Rote Rosen". Als Jördis Kilic betreibt sie in Lüneburg die Wäscherei am Salzmarkt und baute sich in der Hansestadt ein neues Leben auf. Nach ihrem Ausstieg bei der beliebten Telenovela, starteten im Mai 2025 die Dreharbeiten der neuen SAT.1 Daily am Bodensee und in Berlin.

Diana Staehly in "Ein Hof zum Verlieben" Die Hamburger Anwältin Laura Albers (Diana Staehly) erbt völlig unerwartet einen idyllischen Apfelhof. Vier Jahre nach dem tragischen Tod ihres Ehemannes ist nun auch dessen Vater gestorben. Dass er ihr seinen Apfelhof vermacht, von dessen Existenz sie gar nichts wusste, stellt ihr Leben auf den Kopf. Warum hat David ihr nie etwas über seine Familie erzählt? Getrieben von Neugier und einem Hauch Abenteuerlust, wagt Laura den Neuanfang am Bodensee. Zwischen Obstgärten und ländlicher Idylle entdeckt sie nicht nur ein neues Leben, sondern begegnet auch einer neuen Liebe. Und das ausgerechnet in der Heimat ihres verstorbenen Mannes. Hinter der malerischen Fassade lauert jedoch ein Geheimnis, das ihr Glück bedroht …

Serien-Liebling Dianas Geburtsstadt Köln diente auch als Kulisse für eine weitere Erfolgsserie. In der WDR-Serie "Die Anrheiner" war sie als Teresa "Terry" Roeder von 2001 bis 2007 mittendrin im bunten Nachbarschaftstreiben im fiktiven Kölner Stadtteil "Veedel". Neben festen Engagements übernimmt die Rheinländerin immer wieder Gastrollen in beliebten Serien wie "In aller Freundschaft", "Die Chefin" oder "Bettys Diagnose".

Krimi-Profi Dass sie nicht nur Familienserie kann, bewies sie mit ihren Rollen in den Krimi-Serien "Die Rosenheim-Cops" und "SOKO Köln". Von 2007 bis 2015 unterstützte sie in der ZDF-Serie die "Rosenheim-Cops" als Finanzcontrollerin Patrizia Ortmann die Ermittlungen der Polizei. Sie punktet mit fachlichem Know-how sowie Charme und Durchsetzungsvermögen. Auch in der Domstadt war sie wieder im Einsatz: Als Hauptkommissarin Anna Maiwald unterstützte sie das Kölner Ermittlerteam von 2016 bis 2020. Ihre Rolle zeichnete sich durch ihr analytisches Gespür und ihr Empathie-Vermögen aus.

"Stromberg": Büro-Wahnsinn mit Kultstatuts Diese Serie ist Kult und damit auch die Rolle von Diana Staehly: "Stromberg"! Als Tanja Seifert, später als sie mit Ulf (Oliver Wnuk) verheiratet ist, Steinke, mischt sie als schlagfertige Mitarbeiterin der Capitol-Versicherung mit. Ihr trockener Humor und ihre gelegentliche Überforderung passen perfekt zur Strombergschen-Büromanier. In den Spielfilm-Ablegern "Stromberg - Der Film" und "Stromberg: Wieder alles wie immer" schlüpft Diana fürs Kino erneut in die Rolle der Tanja Seifert. 2007 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis für "Stromberg" als beste Sitcom.

