Frischer Wind
Neuzugang bei "Ein Hof zum Verlieben": Er übernimmt die Rolle von Tim Wagner
Veröffentlicht:von Presse / Anna-Maria Hock
Ein Neuzugang zum Verlieben: Ab Donnerstag knistert es in der SAT.1-Daily "Ein Hof zum Verlieben" zwischen Diana Staehly und Stefan König. Das musst du über den Neuzugang wissen.
Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik!
Er übernimmt die Rolle von Tim Wagner
Ab Donnerstag wirbt Stefan König (u.a. "Rote Rosen", Rosamunde Pilcher) als Tim Wagner in „Ein Hof zum Verlieben" um die Sympathie von Apfelhoferbin Laura Albers (Diana Staehly). Bislang hat Moritz Otto diese Rolle verkörpert. Die Daily-Serie läuft montags bis freitags um 18:00 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und auf Joyn.
"Laura, was hältst du davon, wenn wir Zwei mal einen gemeinsamen Ausflug machen?", geht Tim bei Laura in die Offensive und bietet der neuen Besitzerin des Albers-Hofes an, ihr die schönsten Ecken ihrer neuen Heimat zu zeigen. Findet die Anwältin ausgerechnet im Jugendfreund ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe?
Das sagt Stefan König über seine Rolle
Stefan König verrät: "Da ist viel Gefühl, aber auch Reibung. Man spürt eine starke Verbindung zwischen den beiden, aber sie wird immer wieder auf die Probe gestellt. Genau dieses ständige Auf und Ab macht ihre Geschichte so mitreißend. Es wird sich zeigen, ob die beiden ihr großes Happy End erleben."
In die Rolle von Lauras Love-Interest zu schlüpfen, wurde dem 40-jährigen leicht gemacht: "Ich wurde unglaublich offen vom Team und meinen Schauspielkolleg:innen aufgenommen. Gleichzeitig spürt man natürlich, dass die Figur bereits eine Geschichte hat."
Besonders schwärmt er von der Zusammenarbeit mit Diana Staehly: "Wir haben uns von Anfang an extrem gut verstanden und sind auch jetzt noch in engem Kontakt. Es hat sich tatsächlich eine richtige Freundschaft entwickelt."
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