Frischer Wind Neuzugang bei "Ein Hof zum Verlieben": Er übernimmt die Rolle von Tim Wagner Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Presse / Anna-Maria Hock Stefan König übernimmt die Rolle von Tim Wagner bei "Ein Hof zum Verlieben". Wird er Laura Albers' (Diana Staehly) Herz erobern? Bild: Joyn/Svenja Blobel

Ein Neuzugang zum Verlieben: Ab Donnerstag knistert es in der SAT.1-Daily "Ein Hof zum Verlieben" zwischen Diana Staehly und Stefan König. Das musst du über den Neuzugang wissen.

Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik! "Ein Hof zum Verlieben" kannst du ab sofort auf Joyn streamen

Er übernimmt die Rolle von Tim Wagner Ab Donnerstag wirbt Stefan König (u.a. "Rote Rosen", Rosamunde Pilcher) als Tim Wagner in „Ein Hof zum Verlieben" um die Sympathie von Apfelhoferbin Laura Albers (Diana Staehly). Bislang hat Moritz Otto diese Rolle verkörpert. Die Daily-Serie läuft montags bis freitags um 18:00 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und auf Joyn. "Laura, was hältst du davon, wenn wir Zwei mal einen gemeinsamen Ausflug machen?", geht Tim bei Laura in die Offensive und bietet der neuen Besitzerin des Albers-Hofes an, ihr die schönsten Ecken ihrer neuen Heimat zu zeigen. Findet die Anwältin ausgerechnet im Jugendfreund ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe?