Neue SAT.1-Serie "Ein Hof zum Verlieben": Jörg Pilawas Tochter Emmy startet jetzt als Schauspielerin im TV durch Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Jörg Pilawas Tochter Emmy Pilawa startet vor der Kamera durch - allerdings nicht als Moderatorin. Bild: Imago Images / Future Image

Jörg Pilawa hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun rückt seine Tochter Emmy ins Rampenlicht: Ab März ist die 25-Jährige regelmäßig in SAT.1 zu sehen.

Moderator Jörg Pilawa ist ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft - doch bald teilt er sich das TV-Rampenlicht mit seiner älteste Tochter: Emmy Pilawa startet mit einer neuen Rolle im Fernsehen durch.

Emmy Pilawa dreht für SAT.1-Soap Die 25-Jährige ist ausgebildete Schauspielerin und wird ab Montag, dem 2. März, in der SAT.1-Dailysoap "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen sein. Dort übernimmt sie eine wiederkehrende Nebenrolle. Bereits Anfang November 2025 hatte sie auf Instagram erste Eindrücke von den Dreharbeiten geteilt.

In "Ein Hof zum Verlieben" spielt Emmy Pilawa unter anderem neben Schauspielerin Diana Staehly. Staehly übernimmt darin die Rolle der Hamburger Rechtsanwältin Laura Albers, die überraschend einen Apfelhof am malerischen Bodensee geerbt hat - was ihr Leben komplett auf den Kopf stellt.

Nicht Pilawas erste TV-Rolle Für Emmy Pilawa ist es nicht der erste Auftritt vor der Kamera. Nach dem Abschluss ihrer Schauspielausbildung in Hamburg im Jahr 2023 war sie bereits in verschiedenen Produktionen zu sehen, darunter im ZDF-Fernsehfilm "Helen Dorn – Der deutsche Sizilianer" sowie in einer Folge der Serie "Die Landarztpraxis".

Auch auf der Theaterbühne sammelte sie Erfahrung: 2024 stand sie an der Komödie Leipzig in einer Inszenierung von "Romeo und Julia" als Julia auf der Bühne. Außerdem spielte sie von 2023 bis 2025 – mit Unterbrechungen – das Aschenbrödel im Stück "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in Leipzig und war zeitweise an einer Produktion am Kurtheater Baden beteiligt. Seit 2025 ist Emmy Pilawa wieder verstärkt in Film- und Fernsehprojekten aktiv. So übernahm sie die Hauptrolle im Kurzspielfilm "Heart Story of Nico" und war als Pflegerin im ZDF-Fernsehfilm "Der Flensburg-Krimi – Der Fall Lorenz" zu sehen.

Emmy Pilawa beschreibt sich als "sehr emotional" Wie sie selbst mit ihrer Arbeit umgeht, beschrieb sie in einem "About Me"-Video aus dem Jahr 2025 auf der Plattform Crew United. Darin beschreibt sie sich laut "Bunte" als "sehr emotional". "Ich weine unfassbar schnell", sagt sie darin, und weiter: "Deswegen, unter anderem, mache ich, glaube ich, auch diesen Beruf, weil ich mich da nicht zurücknehmen muss und weil ich da meine Emotionen rauslassen kann und ich da einfach ich sein kann - so wie ich bin. Und das liebe ich daran." Ab Montag, 2. März 2026, läuft "Ein Hof zum Verlieben" täglich ab 18:00 Uhr - direkt gefolgt von "Die Landarztpraxis" um 19:00 Uhr.